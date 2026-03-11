„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení proti neznámému pachateli pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci s trestní sazbou 2 až 6 let odnětí svobody,“ potvrdila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. „Poté, co bude ukončeno ohledání místa činu, není vyloučena změna právní kvalifikace,“ doplnila.
To jinými slovy znamená, že vyšetřovatelé pracují s více verzemi - technickou závadou, nedbalostním jednáním i úmyslným založením. „To, že jsme zahájili úkony trestního řízení, ale neznamená, že případ potom neodložíme s tím, že tam vznikla technická závada,“ upozornila Kozumplíková.
Vše se bude odvíjet od příčiny požáru, která zatím není známá. Její odhalení může trvat několik týdnů, možná měsíců.
„Dnes probíhá ze strany vyšetřovatelů hasičů i policie ohledání místa požářiště. Pak se bude zkoumat, jestli došlo k cizímu zavinění, nebo ne,“ nastínila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
„Pokud se objeví stopy, které by měly vést k nějakému pachateli, tak se to posílá na expertízu, což zabere několik týdnů,“ poznamenala Kozumplíková.
|
V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Škoda může být až 50 milionů korun
Požár už úplně uhasl, jinak by do místa nesměl nikdo vstoupit. Přitom kolem úterního poledne byl hustý černý dým vidět z Otrokovic na kilometry daleko. Hořely totiž plastové granule v pytlích. Lidé v Otrokovicích a okolních obcích měli doporučeno zavřít okna, vzduch však zplodinami zamořený nebyl.
Odhad škody se aktuálně ustálil na 25 milionech korun, ale může se ještě měnit.
Požár vznikl po desáté hodině dopoledne a na místě zasahovalo patnáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Ti oheň zlikvidovali nedlouho po poledni. Nikdo nebyl zraněný. Přibližně 300 lidí policisté z areálu evakuovali.
Hořel zastřešený sklad o rozměrech přibližně 30 krát 60 metrů, po požáru měl místy propadlou a začouzenou střechu.