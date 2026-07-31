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Oprava příjezdových cest k vlakovému nádraží v Otrokovicích dopadne i na MHD

Milan Libiger
  8:00

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Stanice Otrokovice | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Otrokovické nádraží je hlavním železničním uzlem regionu. A během srpna se postupně úplně uzavře ulice Dr. Edvarda Beneše, která slouží pro odjezd, a částečně pak také Havlíčkova ulice jako příjezd. Důvodem je jejich oprava, protože jsou ve špatném stavu.

Omezení způsobí dopravní komplikace, které postihnou řidiče i cestující v městské hromadné dopravě. Zejména první dny mohou být složité.

„Uvědomujeme si, že omezení mohou být nepříjemná, proto jsme se snažili připravit taková opatření, aby byl dopad na každodenní dopravu co nejmenší,“ řekla starostka Hana Večerková.

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Od pondělí 3. do 13. srpna se úplně uzavře ulice Dr. Edvarda Beneše po křižovatku u parkoviště Kauflandu. Sousední Havlíčkova ulice bude po tuto dobu průjezdná v bou směrech, ale jen pro veřejnou dopravu. Ostatní řidiči budou muset jezdit přes sídliště Přednádraží kolem polikliniky.

Trolejbusy dočasně skončí v Malenovicích

Od 17. do 25. srpna přijde na řadu Havlíčkova ulice, kde bude vždy zachovaný provoz v jednom pruhu. Během změn na ní řidiči nebudou moci parkovat. Město připraví náhradní parkovací stání u bývalých uhelných skladů v ulici J. Jabůrkové. Obě cesty k a z nádraží jsou za běžného provozu jednosměrné.

Stanice Otrokovice
Rekonstrukce ulic Dr. E. Beneše a Havlíčkova přinese dopravní omezení při cestě na vlakové nádraží v Otrokovicích. (červenec 2026)
Rekonstrukce ulic Dr. E. Beneše a Havlíčkova (na snímku) přinese dopravní omezení při cestě na vlakové nádraží v Otrokovicích. (červenec 2026)
Rekonstrukce ulic Dr. E. Beneše (na snímku) a Havlíčkova přinese dopravní omezení při cestě na vlakové nádraží v Otrokovicích. (červenec 2026)
4 fotografie

Pokud jde o hromadnou dopravu, linky číslo 2 a 6 ze Zlína nepojedou až před nádraží. Dočasnou konečnou budou mít u Centra v Malenovicích, kde cestující přestoupí na autobusy 55 a 57, které je přivezou do Otrokovic, a to i před nádraží.

Rekonstrukce ulic Dr. E. Beneše a Havlíčkova přinese dopravní omezení při cestě na vlakové nádraží v Otrokovicích. (červenec 2026)

Cestující musejí však počítat se změnami některých zastávek. Například z Malenovic pojedou autobusy po Zlínské ulici, obslouží zastávky Pošta, Havlíčkova, Otrokovice, železniční stanice a provizorní zastávku Havlíčkova v protisměru. Poliklinika a dál budou pokračovat beze změn.

„Určitě to přinese značné dopravní komplikace. Zpoždění MHD očekáváme v řádech několika minut a zejména zpočátku to může v vyvolat chaos, když lidé nebudou ještě vědět, kde mají přestupovat,“ uvažuje Večerková.

Opravy přeruší krátce Barum rally

Podle ní je však lepší, že bude přestup v Malenovicích a ne za komplikovaných okolností v Otrokovicích. Když si na to cestující zvyknou, mělo by to být snesitelnější.

Mezi opravami cest je přestávka kvůli Barum rally, která se pojede 14. až 16. srpna. Město je chce současně provést před tím, než stát začne modernizovat železniční trať z Otrokovic do Zlína a Vizovic, včetně přestavby otrokovického nádraží. Hlavní práce se mají rozběhnout v roce 2028 a trvat tři roky.

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Těžká technika by mohla podle starostky na špatné cestě způsobovat větší otřesy a vibrace, které by se přenášely na okolní domy.

„Chceme, aby komunikace vstupovaly do období výstavby železniční trati v co nejlepším technickém stavu. Tím minimalizujeme dopady intenzivního provozu stavební techniky na jejich konstrukci i na komfort obyvatel v okolí,“ sdělila Večerková.

„Případné škody způsobené stavební činností budou řešeny po dokončení modernizace trati v rámci navazujících oprav,“ dodala.

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Oprava příjezdových cest k vlakovému nádraží v Otrokovicích dopadne i na MHD

Stanice Otrokovice

Otrokovické nádraží je hlavním železničním uzlem regionu. A během srpna se postupně úplně uzavře ulice Dr. Edvarda Beneše, která slouží pro odjezd, a částečně pak také Havlíčkova ulice jako příjezd....

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