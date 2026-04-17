Nové městské byty lákají mladé rodiny. Otrokovice tak získaly další obyvatele

Petr Skácel
  8:59
Zájemců měli tolik, že se kapacita naplnila krátce po začátku podávání žádostí. Na otrokovickou radnici jich ještě před zastavením jejich příjmu doputovalo 92, uspěla ale jen necelá polovina. V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích 42 nájemních bytů. První obyvatelé sem přijdou během května.

Nové nájemní bydlení v lokalitě Nové Hurdisky je velkým lákadlem. Město tady vybudovalo nové, moderní a prostorné byty, v nichž najde domov nejméně osm desítek lidí.

„Zájemcům jsme umožnili zvolit velikost bytu a patro. Pak podle termínu přihlášky a získaných bodů si vybírali byt po prohlídce,“ řekla starostka Hana Večerková.

V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. Na snímku starostka Otrokovic Hana Večerková. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
9 fotografií

Projekt v lokalitě Baťov zahrnuje tři bytové dvoupatrové cihlové domy s celkem 42 byty. Původně mělo jít o sociální bydlení, poté se ale objevila možnost získat dotaci na městské nájemní bydlení, čehož radnice využila. A tomu odpovídá i výše nájemného.

Za třípokojový byt 21 tisíc měsíčně

Byt 1+kk o velikosti 40 metrů čtverečních vyjde na zhruba 14 tisíc korun měsíčně. Byt 2+kk s rozlohou 57 m2 stojí necelých 18 tisíc a za byt 3+kk o velikosti 81 m2 zaplatí lidé přes 21 tisíc korun. Jde o součet nájemného a záloh na služby.

Zájemci také musí složit kauci od 20 do 30 tisíc korun podle velikosti bytu a mít sjednané pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

Otrokovice staví nové byty. Sloužit budou také seniorům nebo samoživitelům

„Jsme téměř na komerčních cenách nájemného, ale řídili jsme se znaleckým posudkem a dotačními předpisy. Nesmíme křivit bytový trh ve městě,“ vysvětlila Večerková.

V pořadníku podle ní uspěly zejména mladé rodiny s dětmi nebo mladší páry se stabilním zaměstnáním v regionu. Smlouvu dostanou na rok. Další prodloužení je možné na dva roky, případně i delší dobu.

„Nemáme problém poskytnout jim dlouhodobé bydlení. Pouze pokud si pořídí vlastní bydlení, budou muset tento byt opustit. Podmínkou totiž je, že nájemník nesmí být vlastníkem nemovitosti v Otrokovicích určené k bydlení,“ sdělila Večerková. „Koncept startovacích bytů na třeba pět let se v praxi neosvědčil. Je těžké pak lidi vystěhovat z bydlení.“

Každý nový obyvatel je důležitý

Protesty provázely bourání čtyř desítek jednopodlažních městských bytů, které zde dříve stávaly a byly ve špatném stavu. Kvůli novému projektu musely jít k zemi. A někteří obyvatelé z původních Hurdisek se nyní opět přihlásili s tím, že mají zájem o bydlení.

„Asi tři rodiny uspěly, zbytek buď podal žádost pozdě, nebo nesplnil bodové hodnocení,“ dodala starostka.

Součástí areálu je také vnitroblok s klidovou zónou, zeleň, dětské hřiště a 51 parkovacích míst. Hned vedle se nachází průmyslový areál Toma, v místě jsou však sklady, a ne například hlučná výroba.

Otrokovice se pustily do rekordní investice, staví nové byty za 110 milionů

Pro Otrokovice jde o největší výstavbu městských bytů po roce 1989 a chtějí jimi přilákat i nové obyvatele. Nájemci v Hurdiskách totiž mají povinnost se do měsíce přihlásit k trvalému pobytu v Otrokovicích. Pokud to nesplní, nájemní smlouva jim nemusí být prodloužena.

„Již nyní nám takto přibude dvacet obyvatel. Velká města se vylidňují a moc bych si přála, aby nám tady přibyli i noví občánci,“ netají Večerková.

Každý nový obyvatel je pro Otrokovice důležitý. Ještě v roce 2010 v nich žilo 18 500 lidí, loni už jich bylo o tisíc méně.

Chystá se výstavba dalších bytů

Město připravuje i stavbu dalších městských bytů. Bude to také v části Baťov, konkrétně na ulici Karla Čapka. Vznikne tam 28 bytů.

„Nyní budeme soutěžit zhotovitele projektové dokumentace. Termín realizace zatím nevíme, chceme však opět získat dotaci,“ naznačila Večerková.

Nové Hurdisky vyšly na 134 milionů korun: dotace ze Státního fondu podpory investic byla přes 28 milionů korun, úvěr z téhož fondu přinesl 73,5 milionu a Otrokovice doplatily 32,5 milionu. Celkové náklady včetně demolice však byly ještě o 11 milionů korun vyšší.

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Dálnice D49 z Česka na Slovensko je priorita, shodli se premiéři Babiš a Fico

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Dálnice D49 může pomoci městům a obcím, kolem nichž povede, ale je také důležitým spojením mezi Českou republikou a Slovenskem. Proto je součástí memoranda, které premiéři obou zemí Andrej Babiš a...

Dálnice u Fryštáku se může otevřít v červnu. Dokončení opět ohrožuje žaloba spolku

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Na okraji Fryštáku začala opět jezdit těžká technika po 180 metrů dlouhém rozestavěném úseku silnice, z něhož bude provizorní napojení dálnice D49 na silnici do Zlína. Tento úsek by mohl být otevřený...

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

Žádný střelec, strážníci po týdnech rozluštili záhadu podivných hlučných zvuků

Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Žádný zákeřný střelec, který chtěl v noci terorizovat hlukem obyvatele sídliště. Příčinou obtěžujícího hlasitého zvuku, který v minulých týdnech opakovaně rušil obyvatele čtvrti Mojmír v Uherském...

Nové městské byty lákají mladé rodiny. Otrokovice tak získaly další obyvatele

V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42...

Zájemců měli tolik, že se kapacita naplnila krátce po začátku podávání žádostí. Na otrokovickou radnici jich ještě před zastavením jejich příjmu doputovalo 92, uspěla ale jen necelá polovina. V rámci...

17. dubna 2026  8:59

Pod mostem na dálnici u Napajedel pracují potápěči, cyklostezka už je volná

Pod loni dokončeným mostem přes řeku Moravu na dálnici D55 u Napajedel pracují...

Pod loni dokončeným mostem přes řeku Moravu na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku pracují potápěči. U dna řežou kovové stěny, které stavbaři využili při vysouvání mostu během jeho stavby. Cyklostezka...

16. dubna 2026  15:51

Festival Literární jaro přináší baťovskou literaturu a tvorbu ze Slovenska

Literární historička Barbora Svobodová působící na univerzitě v Bruselu...

Krajská knihovna Františka Bartoše hostí sedmnáctý ročník festivalu Literární jaro. Letos se věnuje dvěma tématům. Prvním je 150. výročí narození Tomáše Bati, jeho vztah ke knihám a literatura s...

16. dubna 2026  12:11

Zlín nabízí pozemky pod halou. Vítěz soutěže tam postaví osm výškových domů

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová moderní čtvrť včetně obchodů,...

Ve Zlíně se podobně rozsáhlá zástavba nechystala už pár desítek let. Brzy se ale má stát skutečností. Město nabízí k prodeji za minimálně 205 milionů korun bez DPH přibližně devět tisíc metrů...

16. dubna 2026  9:21

Škola získala humanoidního robota. Při uvedení předvedl Jacksona, Elvise i kung-fu

Zlínská škola Orbis představila humanoidního robota, který se zapojí do výuky....

Humanoidního robota vysokého asi 135 centimetrů pořídila zlínská mateřská, základní a střední škola Orbis. Studenti ho budou programovat a učit novým dovednostem, pro menší děti bude zpestřením výuky...

15. dubna 2026  15:07

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Návrat po šesti letech. Festival dokumentárních filmů Jeden svět míří do Zlína

David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faberová a Alžběta Karásková přebírají...

Týdenní program na zlínském zámku v podobě filmových projekcí, besed i koncertu nabídne mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět. Zatímco v okresních městech v kraji měli obyvatelé...

15. dubna 2026  14:05

Hrad Malenovice má novou archeologickou expozici, láká i na unikátní sbírku zbraní

Po rok a půl trvající rekonstrukci se znovu otevírá hrad Malenovice. Nabízí...

Zlín si každý spojuje s moderními baťovskými stavbami, ale někdy se zapomíná na to, že na území města lidé najdou i středověký hrad. Shlíží z kopce na místní část Malenovice a pochází z poloviny 14....

15. dubna 2026  9:17

Další český rodinný olympijský klan? Míša se nebojí, říká maminka Juřičková o dceři

Petra Juřičková, dříve Vachníková, účastnice OH 2000 při historické premiéře...

V posledních desetiletích tu byli otec a syn Špačkovi v hokeji a Bauerovi v běhu na lyžích. Či matka a dcera Horáčkovy na lukostřeleckém kolbišti. Nebo Soukalovy v lyžování a biatlonu. Od her v Los...

15. dubna 2026

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Zubaři mizí z odlehlých měst. Kraj poslal na dvě nové ordinace milion korun

ilustrační snímek

Počty stomatologů ve Zlínském kraji převyšují republikový průměr, přesto odcházejícího lékaře nemá kdo nahradit. Kraj dotačně podporuje vznik nových ambulancí i ve větších okresních městech.

14. dubna 2026  16:02

Ve zlínské kovárně si pochutnali. Obědové menu jim uvařil michelinský šéfkuchař

Július Löffler (vpravo), držitel prestižního ocenění michelinská hvězda a...

Obvykle připravuje čtyřchodové menu pro 30 hostů čtyři až pět hodin. Teď musel zvládnout čtyřnásobek porcí během mnohem kratší doby. I tak si Július Löffler, držitel prestižního ocenění michelinská...

14. dubna 2026  12:25

