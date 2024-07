Otrokovice se pustily do rekordní investice, staví nové byty za 110 milionů

Náraz osobního auta do stromu v Karolince na Vsetínsku ve čtvrtek před polednem skončil tragicky. Nehodu nepřežil osmnáctiletý spolujezdec. Dvacetiletého řidiče s vážným zraněním transportovala...

Řidiči projíždějící centrem Zlína ve směru od Vizovic musejí nadále počítat s dlouhými kolonami. Důvodem je oprava silnice na třídě Tomáše Bati, do níž se pustili silničáři. Pozitivní však je, že...

Právní bitva. Spolky vyhrály další soud o D49, otevření dálnice se komplikuje

Je to další zpráva, která silničářům ani řidičům neudělá radost. Sedmnáct kilometrů dlouhý úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku původně chtěli silničáři do konce roku otevřít. Jenže záměr jim hatí...