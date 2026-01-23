Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

Petr Skácel
  8:56
Zastupitelé Otrokovic schválili investorům projekt výstavby bytových domů na místě bývalé restaurace Sýpka poblíž centra města. Firmy se teď soustředí na získání stavebního povolení. Bytová výstavba tak po letech nabírá tempo. Chystané projekty se rychle plní a zájem výrazně převyšuje nabídku.
Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde historicky stála sýpka a později restaurace s diskotékou. (leden 2026) | foto: vizualizace ST Development

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...
Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...
Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...
V Otrokovicích začne stavba 42 nových bytů určených pro nájemní bydlení....
7 fotografií

„Plánujeme, že v únoru provedeme ochranu vzrostlé zeleně v okolí, v březnu zahájíme práce na demolici stávajícího objektu a následovat bude zahájení výstavby ihned, jakmile to bude možné,“ uvedla Kateřina Kvapilová ze společnosti ST Development.

Rezidence Sýpka by měla být hotová na jaře 2028. Bude obklopená lesoparkem a nabídne 95 bytů od 1+kk až po 4+kk a podzemní parkovací místa. Objekt měl mít původně osm podlaží, po dohodě s městem je jich nakonec šest.

„Zájem o byty v projektu rezidence Sýpka je už v této fázi velmi vysoký. Aktuálně máme zarezervováno přibližně 90 procent bytových jednotek, a to ještě před dokončením procesu povolování projektu,“ sdělila Kvapilová. „Tento fakt jasně potvrzuje, že poptávka po kvalitních novostavbách v Otrokovicích dlouhodobě převyšuje nabídku,“ poznamenala.

Prodává se před kolaudací

Hlad po bydlení je ve městě znatelný. Dlouhá léta se tady nové byty nestavěly, až v posledních letech přibývají: například Bílé domy na Baťově, rezidence U Dřevnice v ulici Příčná před hasičárnou nebo rezidence Kvítkovice, která prošla kolaudací loni v lednu.

Otrokovice se pustily do rekordní investice, staví nové byty za 110 milionů

„Jako developeři neustále hledáme příležitosti, kde stavět, a cítíme, že v Otrokovicích je poptávka po bytech velká. Devadesát procent bytů se prodalo ještě před kolaudací a do roka bude i zbytek,“ řekl Michal Dlabač, ředitel otrokovické společnosti SMO, která byla investorem stavby. „Ve městě sháníme i další pozemky nebo objekty vhodné k bytové výstavbě,“ naznačil.

Podle otrokovické realitní makléřky Ivony Riečičiarové nabídka nového bydlení sice roste, aktuální projekty ale stále nedokážou plně pokrýt poptávku. Město je přitom vyhledávanou lokalitou i díky umístění v dosahu Zlína, kam jezdí MHD, a napojení na dálnici D55.

Za deset let budou v Otrokovicích nové byty, opravený Baťov i obnovený park

„Oproti Zlínu ale zůstávají byty v Otrokovicích cenově dostupnější, což je pro řadu lidí důležitý faktor při rozhodování o koupi,“ popsala Riečičiarová.

„Ve městě dlouhodobě není tak široká nabídka bytů jako v krajském městě, zatímco poptávka po bydlení je tady silná. Právě tato kombinace způsobuje, že ceny bytů by rostly i v případě, že by zde žádná nová výstavba vůbec nevznikala.“

Do bydlení investovalo i město

Největší poptávka je po menších a středně velkých bytech. „Zájemci preferují byty v centru města, v lokalitách s dobrou dostupností do Zlína nebo v oblastech u hlavních dopravních tahů s rychlým napojením na dálnici D55,“ řekla Riečičiarová.

„Preference klientů se v posledních letech změnily. Dnes už často nepožadují nejnižší cenu a raději si připlatí za byt po rekonstrukci nebo v moderní novostavbě, který jim nabízí vyšší standard bydlení. Jako bonus navíc považují nemovitosti v blízkosti sportovišť, cyklostezek, parků, škol a služeb,“ dodala.

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Vedle soukromých developerů staví také město, které na konci roku dokončilo výstavbu tří bytových domů nazvaných Nové Hurdisky. V lednu se finišuje s interiéry a dokončují chodníky, dětské hřiště nebo parkoviště. Celkem tady bude 42 nových bytů a jde o nejvýznamnější investice radnice v oblasti bydlení za dlouhá léta. Celý projekt vyšel na 124 milionů korun.

Výši nájemného stanoví rada

Byty by mohly jít do pronájmu po kolaudaci v první polovině roku. Výši nájemného a podmínky pro zájemce stanoví rada města.

„Pořadník jsme zatím neřešili, veřejnost budeme informovat až po schválení pravidel. Ta musí být v souladu s požadavky dotačního programu,“ uvedla starostka Hana Večerková v souvislosti s tím, že město na Nové Hurdisky obdrží dotaci 28 milionů korun ze Státního fondu podpory investic, dalších 73 milionů z něj získalo jako zvýhodněný úvěr.

„Projekt Nové Hurdisky určitě přispěje ke zlepšení situace na trhu s bydlením v Otrokovicích, protože rozšiřuje nabídku dostupných nájemních bytů, což je klíčové v lokalitě s rostoucí poptávkou,“ konstatovala Riečičiarová.

Obyvatel ubylo o tisícovku

Radnice také loni dokončila stavbu domu v Hložkově ulici s deseti nájemními byty a nabízí pozemky ke stavbě rodinných domů na Lazišti. Deset ze šestnácti tamějších parcel už má svoje majitele. Chystá se i další výstavba bytového domu v ulici Karla Čapka.

Otrokovice jednají o koupi hotelu Společenský dům. Jasno má být příští rok

Pro Otrokovice jsou přibývající možnosti bydlení důležité. Městu totiž setrvale klesá počet obyvatel. Ještě v roce 2010 jich tady žilo 18 500, loni už jich bylo o tisícovku méně. Na prosincovém jednání zastupitelstva dokonce padla slova, že kvůli demografické křivce hrozí městu nutnost uzavřít do šesti let některá školská zařízení.

„Počet občanů i dětí, které v Otrokovicích vyrůstají, rapidně klesá. Potřebujeme získat nové obyvatele a budeme rádi, když se sem budou stěhovat i z jiných měst a obcí. A ideálně, když si změní adresu a stanou se občany, což nám přinese peníze do rozpočtu,“ neskrývá Večerková.

„Nové byty navíc rozhýbají i stávající trh. Někdo se přestěhuje na Hurdisky a tím uvolní svůj stávající byt. I to by mohlo pomoci,“ věří.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se

Řidička jela rychlostí 105 kilometrů v hodině v obci. (21. ledna 2026)

V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U dvaačtyřicetileté ženy, která se přes obec řítila v automobilu Škoda Kodiaq, naměřili strážníci rychlost...

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a...

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

Nové byty v Otrokovicích mají přilákat obyvatele. Zájem převyšuje nabídku

Bytový dům nazvaný rezidence Sýpka vznikne v Otrokovicích na místě, kde...

Zastupitelé Otrokovic schválili investorům projekt výstavby bytových domů na místě bývalé restaurace Sýpka poblíž centra města. Firmy se teď soustředí na získání stavebního povolení. Bytová výstavba...

23. ledna 2026  8:56

Rychlost plateb je výhoda, ale také past, říká šéf firmy na digitální bezpečnost

Premium
Společnost MONET+ se stala vítězem soutěže Volkswagen Firma roku 2025 nejen na...

Specializuje se na kyberbezpečnost organizací nebo používání digitální identity a plateb. Zlínská společnost Monet+ v tom patří mezi světovou špičku, autorizuje platby za více než 100 miliard eur...

22. ledna 2026

Na plavání se děti dostanou bezpečněji. Pod lázněmi vznikne nový přechod

Pod městskými lázněmi ve Zlíně vznikne nový přechod pro chodce. Radnice chystá...

Do městských lázní ve Zlíně zavítá ročně 400 tisíc lidí, z toho velká část jsou děti a dospělí, kteří přicházejí z centra města pěšky. Musejí se přitom dostat přes křižovatku v Hradské ulici, na...

22. ledna 2026  12:28

Zoo oslavila rekord, teď chystá mimořádné expozice inspirované Indonésií

V novém pavilonu nazvaném Nusantara ukáže Zoo Zlín i dikobrazy.

Oslavili narození prvního letošního mláděte, kterým se stala ovečka somálská jménem Makronka, a už chystají novinky pro zbytek roku. Ve zlínské zoologické zahradě do něho navíc vstupují s vědomím, že...

22. ledna 2026  9:04

Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se

Řidička jela rychlostí 105 kilometrů v hodině v obci. (21. ledna 2026)

V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U dvaačtyřicetileté ženy, která se přes obec řítila v automobilu Škoda Kodiaq, naměřili strážníci rychlost...

21. ledna 2026  22:15

Zlín si posvítí na řidiče jedoucí příliš rychle, v ulicích přibudou kamery

Ve Zlíně se bude rychlost vozidel měřit na více místech. Dnes jsou kamery na...

Zlín začal loni měřit rychlost na pěti nových místech, například v Březnické a Sokolské ulici, na třídě Tomáše Bati či v Loukách. Radary loni zachytily přes 27 tisíc aut, která překročila rychlost....

21. ledna 2026  16:13

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových...

21. ledna 2026  13:15

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:27

Vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva, může nahradit pokusy na zvířatech

Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (leden 2026)

Na unikátním laboratorním modelu lidského tenkého střeva pracují experti z Fakulty technologické a Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle vědců model co nejvěrněji napodobí...

20. ledna 2026  16:10

Studie ukáže, jak se rozdělí zóna Rybníky. Firmy mají obavy o své podnikání

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Vedení zlínské radnice se chce v nejbližších měsících setkat se zástupci firem, které působí v západní části průmyslového areálu Rybníky. Ukáže jim první návrh studie, jak se může lokalita rozdělit,...

20. ledna 2026  12:09

Muž chtěl zabránit rozšíření ohně, hořící matraci hodil z okna. Má vážné popáleniny

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

S vážnými popáleninami transportoval v pondělí odpoledne vrtulník do nemocnice muže, který se pokoušel zachránit svůj požárem zasažený byt v Otrokovicích na Zlínsku. Z okna vyhodil hořící matraci a...

20. ledna 2026  10:20

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

19. ledna 2026  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.