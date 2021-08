Trampolíny, nebo solární lavička? V Otrokovicích vybírají nejlepší nápady

„Pomocí projektu Pohni městem jsme chtěli zapojit veřejnost do rozhodování o rozvoji Otrokovic. Občané měli příležitost navrhnout přesně to, co jim chybí a co by chtěli zlepšit,“ uvedla starostka Hana Večerková.

Ve sportovním areálu na Trávníkách by tak mohly vzniknout celoroční trampolíny, v okolí městské sportovní haly na Baťově může vyrůst opičí dráha pro děti i dospělé, která využívá cvičení s vahou vlastního těla. Na stejném principu funguje workoutové hřiště, jež by mohlo stát ve Kvítkovicích.

A ostatní nápady? Například chytré solární lavičky v Přístavišti a na Padělkách či Štěrkovišti, na nichž je možné si nabít mobilní telefon.



V rekreačním areálu na Štěrkovišti by mohla vzniknout bosá stezka a asfaltové hřiště před ZŠ T. G. Masaryka se má proměnit na malované hřiště. Další návrh chce veřejná pítka u dětských hřišť.

Nechybí ani žádost o stavbu veřejného osvětlení u přístupové cesty ke garážím v lokalitě Bařinky. Hlasovat lze i pro revitalizaci zahrady školky Pastelka na Trávníkách a obnovu prostoru pomníku pod „starým“ kostelem.

Město vyčlenilo na tyto investice dva miliony korun, které rozdělilo do čtyř místních částí: Bahňák, Kvítkovice a Letiště, Trávníky a Přednádraží, Střed a Újezdy.

V každé se budou dělat projekty za 500 tisíc korun. „Celkový rozpočet jsme rozdělili tak, aby každá z lokalit měla možnost dosáhnout na část peněz. V hlasování už bude záležet jen na lidech, jaké projekty si zvolí,“ řekla Večerková.

Vybírat lze do konce září na městském webu nebo prostřednictvím hlasovacího lístku, který je součástí Otrokovických novin.