Rána jako z děla. V areálu v Otrokovicích odletělo víko průmyslové nádrže

Přijel také územní řídící důstojník, který koordinuje činnost zasahujících jednotek.
„Uvnitř nádrže se nachází látka s vysokou teplotou, proto hasiči postupují s maximální opatrností a s ohledem na bezpečnost zasahujících. Situaci na místě průběžně vyhodnocují a přijímají potřebná opatření,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková. O jakou látku jde, neupřesnila.
Na místě je rovněž vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a okolnosti celé události. Podle mluvčí se obešla bez zranění. Výše škody zatím není známá.