Část nadjezdu v Otrokovicích úplně zmizela, auta tudy projedou až v září

16:54 , aktualizováno 16:54

Otrokovický nadjezd ke čtvrti Baťov vypadá, jako by ho dělníci právě stavěli. Přitom jde o jeho generální opravu. Poslední část, kde se stavba napojovala na cestu, je odbouraná. Místo vozovky je v zemi díra. I to ukazuje na skutečnost, že stavební zásah je opravdu zásadní. Nadjezd by měl vydržet bez oprav dalšího půl století.