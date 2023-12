Stavby za 60 milionů chrání Otrokovice před velkou vodou, lidé jim však nevěří

Starostka Otrokovic Hana Večerková věří, že opatření budou plnit svůj účel a nemovitosti obyvatel nebude pravidelně zaplavovat voda.

„Udělalo se maximum, aby se voda z kopce nad Kvítkovicemi odklonila jinam a nezpůsobovala škodu na majetku,“ je přesvědčená Večerková. „Všichni věříme tomu, že další povodeň nepřijde. A kdyby přece jen přišla, protože nikdo neví, jak voda z kopce poteče, tak se škody minimalizují. Teoreticky by mělo být všechno v pořádku, dělali to odborníci,“ doplnila.

Pokud by povodně opět přišly, město může opatření do čtyř let reklamovat. „Převzali jsme to, protože nám nic jiného nezbývá,“ poznamenala Večerková.

Stát vybudoval protierozní opatření proto, aby tamní obyvatelé neměli potíže s velkou vodou, která je trápila opakovaně mnoho let předtím. Nad Kvítkovicemi se postavily dva poldry, v nichž se má dešťová voda zastavit a odtéct výpustí s menší razancí do vodních toků. Opatření tvoří i soustava průlehů, kde se voda vsakuje do půdy či polních cest, jež ji mají pomoci odvést mimo zástavbu.

Obyvatelé Kvítkovic ale nejsou příliš nadšení z toho, že město opatření převzalo. Zejména po zkušenosti z letošního jara, kdy už byla dokončena.

„Jsem z toho kyselý. Tušíme, že odvedení vody, jak se ukázalo při povodňové vlně, nebylo asi uděláno tak, jak mělo. Jinak by nedošlo k tak zásadnímu poškození například autoservisu,“ míní obyvatel Kvítkovic a předseda tamní komise místní části Radek Štěrba. „Na druhou stranu by protierozní opatření měla při bleskové povodni pomoci, takže je pořád lepší je tam mít než nemít. Nezbývá nám než věřit, že úpravy byly provedeny tak, aby minimalizovaly následky přívalových dešťů,“ doufá.

Letos v květnu lidé čerpali vodu hlavně ze sklepů rodinných domů, některé provozovny byly ale zatopeny více, například kvítkovický autoservis. Místní doufali, že je ochrání také nedávno postavený dálniční obchvat, který vede v blízkém sousedství. Ovšem propustky pod ním se valila voda, kterou nestačila kanalizace v ulicích pojmout.

Pomoci musí i zemědělci

„Státní pozemkový úřad (SPÚ) upozorňuje, že samostatná opatření technického charakteru, která jsou v území realizována, nemohou být stoprocentně funkční bez racionálního hospodaření vlastníků či uživatelů v zájmovém území,“ poznamenala mluvčí SPÚ Petra Kazdová.

To jinými slovy znamená, že zemědělci by na okolních polích měli pěstovat plodiny, jež dokážou zadržovat vodu. V květnu tam byla zejména kukuřice, která tuto schopnost nemá velkou, neboť je sázená ve větších rozestupech.

Zástupci státu i města proto jednali se zemědělci, ať to změní. To by se už mělo dít. Po přívalových deštích se také provedly urgentní odklízecí práce na záchytných nádržích.

Po převzetí protierozních opatření se o ně bude muset město starat. „Bude nám to odčerpávat peníze z rozpočtu. Zatím nevíme, kolik ročně. Určitě to ale nebude málo,“ poznamenala Večerková.

Při květnových povodních se také ukázalo, že odtokovou skruž jednoho z poldrů někdo uzavřel dřevěným víkem. Hrozilo, že se nádrž naplní a hráz případně i protrhne. Škody by pak mohly být ještě větší. Tlak vody ale překážku vyrazil. Stát přesto podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie případ vyšetřovala jako možné obecné ohrožení, ale nakonec ho odložila.