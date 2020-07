Otrokovice plánují úpravu zrádné křižovatky, kruhový objezd z ní nebude

Místo toho zřejmě dojde jen k úpravám stávající křižovatky, aby byla bezpečnější a doprava na ní plynulejší. Jednou z věcí, která to má umožnit, je změna světelné signalizace, jež by měla fungovat s takzvanými dělenými signály.

„Což prakticky znamená vybudovat nové semafory tak, aby do křižovatky vjížděla na zelenou vozidla vždy jen z jednoho pruhu a nestávalo se, že by si při nájezdu do křižovatky musela dávat přednost,“ nastínila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Dnes při výjezdu z většiny směrů do křižovatky musejí auta, která odbočují vlevo, dát přednost těm, jež jedou z protisměru rovně. I proto tam dochází k nehodám.

Za posledních osm let se jich stalo pětadvacet, z toho u 17 bylo příčinou nesprávné odbočování vlevo.

Další úpravou by mělo být to, že by se celá křižovatka snížila, aby na ní byl lepší rozhled a byla přehlednější. Zvláštní prostor by na ní nově měli dostat cyklisté.

Odborná firma pro město posuzovala nejvhodnější řešení nepříliš dobré situace na této křižovatce, po níž denně projede přes 20 tisíc aut. Ukázalo se, že na rozdíl od dílčích úprav kruhový objezd takovým řešením není. V úvahu přicházely okružní křižovatky s průměrem 32 a 36 metrů.

„Každé nákladní vozidlo, které vjede do okružní křižovatky tak malého průměru, křižovatku na nějakou chvíli zablokuje,“ vysvětlil Martin Vašák ze společnosti, která studii zpracovala.

Úpravy nezačnou dřív než v roce 2022

„Laicky jsme se domnívali, že okružní křižovatka by problém bezpečnosti vyřešila. Ale na základě předložených výpočtů by se situace pravděpodobně zhoršila, protože by se tvořily kolony,“ podotkla Večerková.

Zatím není jasné, kdy by se mohla křižovatka začít upravovat. Nejdříve ale až v roce 2022, tedy po dokončení druhé části dálničního obchvatu města. Pokud by se obě akce dělaly současně, znamenalo by to zřejmě dopravní potíže.

O finanční náklady by se podělily Otrokovice se státem, který vlastní silniční průtah městem. „Nemyslím si, že kruhová křižovatka je vhodná, což se potvrdilo. Jsme připraveni na dalším řešení s městem spolupracovat,“ nastínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Uděláme vše pro to, aby byla křižovatka bezpečnější a plynulejší,“ slíbila Večerková.