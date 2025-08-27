Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

Milan Libiger
  14:10
Na řadu přicházejí další tři křižovatky, které město Zlín předělává na nový řídicí systém, jenž má zvýšit plynulost dopravy. Jedna je v Loukách, dvě v Malenovicích, omezení tam pocítí především chodci. Práce provádí firma Cross Zlín.
Křižovatka ve Zlíně Loukách u nákupního centra Terno prochází modernizací světelného zařízení. (červenec 2025) | foto: Magistrát města Zlína

„Stavební práce budou probíhat šest až osm týdnů. Stavebník upozorňuje, že se termín může operativně upravit v závislosti na vývoji počasí či jiných nepředvídatelných okolnostech,“ zmínil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně. (červen 2025)

Od minulého týdne firma upravuje křižovatku v Loukách na frekventované třídě Tomáše Bati, kde se z ní u benzinové stanice OMV odbočuje do ulice U Dřevnice. Po dvou týdnech prací tam bude vypnuta světelná signalizace, provoz budou řídit mobilní semafory. Doprava může nabírat zpoždění. Dočasně bude stávající přechod pro chodce uzavřený a vyznačený náhradní, zúženy budou některé chodníky.

Druhá křižovatka je na hlavní výpadovce z města v centru Malenovic, kde se odbočuje do Masarykovy ulice. Některé chodníky a přechody tam budou zrušené, jiné jen posunuté. Tento týden se rozběhly práce na další křižovatce v Malenovicích, kde se odbočuje z hlavního tahu do Husovy ulice. To je na konci sídliště blíže k Otrokovicím.

Zlín začne budovat chytré křižovatky, doprava bude rychlejší a plynulejší

Řidiči budou moci z Husovy ulice odbočit pouze doprava, tedy ve směru na Zlín. Pokud budou chtít jet do Otrokovic, budou muset využít objížďku přes Tyršovu ulici. Práce na úpravách všech tří křižovatek skončí v říjnu.

Stále se upravuje křižovatka u Terna

Mezitím už firma dokončila výměnu řídícího systému dvojkřižovatky v Gahurově ulici pod Jižními Svahy, kde probíhají dokončovací práce. Od září má začít zkušební provoz systému s nově zřízeným dispečinkem. Řidiči ale ještě nic zásadního nepoznají.

„Unikátnost systému je v jeho komplexnosti, takže teprve ta přinese časové úspory a nejefektivnější řízení silničního provozu,“ zmínil radní přes dopravu Václav Kovář.

Aktuálně se upravují další dvě křižovatky. Jedna je v Loukách u Terna, kde je zavřený odbočovací pruh na hlavním tahu ve směru ze Zlína. Odbočit k supermarketu je však možné.

Druhá je u Kongresového centra, kde jsou upravené některé přechody a chodníky. Práce na obou křižovatkách skončí během září.

Město také v září zveřejní přehledovou mapu, z níž bude zřejmé, na kterých křižovatkách a v jakých termínech se bude pracovat. Dohromady hodlá upravit 45 křižovatek, které by měly mezi sebou komunikovat, řídit silniční provoz tak, aby byl plynulejší a dávat přednost vozům hromadné dopravy. Kompletně má být vše hotovo příští rok na podzim.

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

