Řidičům se ulevilo, za jízdu po obchvatu Otrokovic nebudou muset platit

Když silničáři na konci letošního června zprovoznili dva jízdní pruhy zbývající části dálničního obchvatu Otrokovic, znamenalo to pro město velkou úlevu. Současně ale i starost.

Obchvat byl totiž na základě výjimky pouze dočasně do konce tohoto roku mezi těmi dálničními úseky, za něž řidiči nemusejí platit. Proto se vedení města snažilo dosáhnout toho, aby výjimka platila i v příštím roce a motoristé si nemuseli kupovat celoroční dálniční známku kvůli jízdě po pár kilometrech dálnice, jež zatím v Otrokovicích končí. A ministerstvo dopravy souhlasilo.

„Hlavním důvodem, proč zůstává výjimka i pro příští rok, je to, že připravujeme nová jednotná pravidla, na jejichž základě budeme žádosti od roku 2023 posuzovat. Proto nechceme pro rok 2022 dělat žádné změny,“ nastínil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík.

Otrokovice se však snažily ministerstvo přesvědčit argumenty. Vedení radnice upozorňovalo, že pokud by se za obchvat platilo, hodně motoristů by jezdilo opět přes centrum města, které by tím velmi utrpělo.

„Na základě měření, které jsme si nechali zpracovat, je vidět, že velká část řidičů ze Zlína a Otrokovic využívá výjezdy z dálnice ke spojení mezi oběma městy. Kdyby byl obchvat zpoplatněný, zase by jezdili přes město, což by znamenalo zvýšení exhalací i menší komfort pro samotné řidiče, kteří by museli jet přes několik semaforů,“ přiblížila otrokovická starostka Hana Večerková.

Za první dokončenou část obchvatu, který je součástí dálnice D55, se původně platilo, od roku 2018 je ale na seznamu výjimek zdarma.

„Tato výjimka byla zavedena v situaci, kdy byl úsek severovýchodního obchvatu města samostatně provozovanou stavbou bez návaznosti na dálniční síť. Následně tato výjimka zůstala zachována,“ připomněl Lukašík.

Další výhled do budoucna je však nejistý. Ministerstvo dopravy chystá v udělování výjimek od roku 2023 změny, jež by se mohly dotknout i Otrokovic.

Budoucnost je nejistá, rozhodne ministerstvo

„V současné době je situace s úseky, které nepodléhají časovému zpoplatnění, pojata relativně nesystémově a dlouhodobě neudržitelně,“ tvrdí Lukašík.

Pro rok 2023 ministerstvo připravuje jednotná pravidla, jež bude třeba splnit, aby byla dálnice zdarma. Jednat o tom bude s obcemi a městy, jichž se to bude týkat.

„Podklady dodané ze strany Otrokovic jsou dobrým východiskem pro tuto spolupráci,“ vzkázal mluvčí ministerstva dopravy.

Město bude chtít do budoucna zjistit, kolik řidičů jezdících po obchvatu mezi Zlínem, Otrokovicemi a nejbližším okolím nemá dálniční známku. To bude zásadní.

„V roce 2023 budeme muset navázat na průzkum, který jsme si nechali udělat. Myslím si, že je ve Zlíně a v Otrokovicích pořád spousta lidí, kteří nemají potřebu si kupovat celoroční dálniční známku,“ míní Večerková.

Čtyři pruhy obchvatu se otevřou na podzim

Pokud by si motoristé kvůli pár zpoplatněným kilometrům dálnice známku opravdu nekupovali, zamířili by opět centra města.

„Jezdím každý den ze Zlína do Napajedel do práce, a pokud bude obchvat zdarma, určitě na něho před Otrokovicemi najedu, abych se vyhnul kvítkovické křižovatce,“ přiznal zlínský řidič Marek Loucký.

„Když nebude zdarma, pojedu jinudy,“ dodal.

V budoucnu bude hrát roli i to, že se budou postupně dostavovat další úseky dálnice D55 z Otrokovic na jih, obchvat tedy už nebude jejím koncem. Silničáři v současné době pracují na jeho úplném dokončení, všechny čtyři jízdní pruhy otevřenou na podzim.

Částečné otevření druhé části obchvatu na konci června přineslo i dopravní omezení. Silničáři na okraji Napajedel budují velkou okružní křižovatku, na niž se obchvat napojí. A kvůli tomu uzavřeli dosud hlavní příjezd do Otrokovic z jihu po silnici I/55.

Druhým dálničním obchvatem města v kraji je obchvat Kroměříže na D1. Ten je na výjimku zdarma od roku 2017.