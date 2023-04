Otrokovice chtějí upravit křižovatku, musí ale vyřešit, kam s cyklisty

Řidič VW Polo jel ve směru od Tlumačova na zelenou a chtěl pokračovat vlevo na dálnici. Při odbočování nedal přednost protijedoucímu BMW a narazil do něho. Střet se naštěstí obešel bez zranění, škoda byla vyčíslena na 120 tisíc korun.

„Podobné nehody, kdy jeden z řidičů nedá přednost, se na tomto místě stávají poměrně často,“ konstatovala policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podobné je to, když jedou motoristé z ulice Nadjezd na dálnici a jiný chce v opačném směru z přivaděče odbočit do centra. V tomto případě musí navíc i čekat, když jde o dobu, kdy zaměstnanci opouštějí pneumatikárnu Continental Barum.

„Člověk vjede do křižovatky, ale zůstane tam stát a často se stává, že se pak musí vyhýbat autům jedoucím z centra, což je nebezpečné. Bylo by dobré, kdyby se křižovatka změnila,“ přeje si jeden z místních obyvatel.

„V rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu byla tato křižovatka vyhodnocena jako nehodové místo,“ upozornila vedoucí dopravně-správního odboru otrokovické radnice Renáta Krystyníková.

Město se o změnu několik let snaží, avšak zatím neúspěšně. Dříve chtělo křižovatku přestavět na rondel, ovšem studie před třemi lety řekla, že by se tím situace nevylepšila. Spíše naopak. Stačilo by, aby se na něj dostal kamion, kterých jezdí do Otrokovic hodně, a doprava by se příliš zbrzdila.

Proto radnice chystá jiné řešení. Hodlá křižovatku částečně upravit stavebně a provoz semaforů chce nastavit tak, aby neměla zelenou auta ze směrů, které se mohou dostat do kolizí.

„Problém je ten, že lidé nedodržují pravidla silničního provozu. Myslí si, že když mají zelenou, tak nemusejí čekat,“ zmínila starostka Otrokovic Hana Večerková. „Proto se světelné zařízení upraví tak, aby se v křižovatce nepotkávaly automobily, které mají zelenou.“ To znamená, že do ní vejdou pouze ze směrů, které se dál nekříží.

„Dopravní policisté navrhli doplnění světelných signálů směrovými šipkami tak, aby byl provoz v těchto místech bezpečnější,“ poznamenala Kozumplíková. „Každou změnu, která vede k většímu bezpečí na silnicích, vítáme.“

Stavebně se má upravit nároží křižovatky tak, aby v ní bezpečně odbočily i dlouhé nákladní vozy, aniž by musely přejíždět do protisměru. Celá křižovatka by se měla i mírně snížit, aby na ní byl lepší rozhled a byla přehlednější.

Město už si nechalo zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí s tím, že by další fázi projektu řešil stát, neboť průtah městem vlastní. Večerková věří, že příští rok by se mohlo začít stavět, pokud by se město se státem domluvilo na financování. Podle ní by se mohly náklady rozdělit zhruba na polovinu.

Problémový je průjezd cyklistů

„Zájmem města je, aby byla křižovatka bezpečná,“ uvedla Večerková. „Nejdůležitější je, aby na ní nedocházelo k dopravním nehodám. Byla bych ráda, kdybychom v tom našli všeobecnou shodu.“

Záměr města, alespoň pokud jde o termíny, však dostal trhliny. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR mu dokumentaci pro územní řízení vrátilo s připomínkami. Hlavní se týkají cyklistů.

„Město dává jízdní pruhy pro cyklisty na silnici první třídy. S tím nesouhlasíme, ženeme tak cyklisty pod kola aut,“ míní šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. „Tím, že je tam navržený pruh pro cyklisty, jsou navíc další jízdní pruhy tak úzké, že se tam ani nevejdou. Jsou tam chodníky po obou stranách, ať to vyřeší jinak, nebo to tam nebude vůbec,“ vzkázal městu a jeho projektantům.

Podle něho bude úspěch, pokud se podaří letos vyřídit územní rozhodnutí. Současně město ujišťuje, že stát má zájem křižovatku opravit. „ŘSD je nakloněné s tím něco udělat, nehodová místa řešíme,“ řekl Chudárek. „Nemůžu ale pouštět věci, o kterých nejsem přesvědčený, že jsou dobré.“

Podle Krystyníkové by bylo ideální svolat jednání, na kterém by byli i zástupci policie, a pokusit se najít vhodné kompromisní řešení. Podle ní je třeba cyklisty přes křižovatku nějak dostat.

„ŘSD by si mělo uvědomit, že jeho silnice prochází centrem města a nemůže tvořit bariéru pro cyklisty,“ podotkla Krystyníková. „Musíme najít optimální variantu, jak cyklisty přes křižovatku dostat.“