Lidé v Otrokovicích si opět stěžovali na silný zápach. Úřady viníka znovu nenašly

„Byl to zápach jak od čističky odpadních vod, pak se k tomu přidalo něco jako močůvka na hnojení. Nemohli jsme větrat. Když jsme na pár vteřin otevřeli okno, zápach se dostal do celého domu a nemohli jsme ho potom dostat ven,“ popsal jeden z dlouhodobých obyvatel Baťova, který psal stížnosti opakovaně.
„Za posledních několik let to bylo vůbec nejhorší, co jsme tady zažili. Dříve to bývalo jen občas, teď téměř každý den. A výhradně navečer. Nemohli jsme ani chodit ven,“ pokračoval.
|
Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli
Lidé psali oznámení na webové stránky města, kde je k tomu určený prostor. Vyjadřovali se také na Facebooku, kde někteří uváděli, že se večer situace naopak zlepšovala. Zkušenosti lidí nebyly úplně totožné. Jako potenciální zdroje zápachu ale téměř všichni zmiňovali čistírnu odpadních vod v areálu firmy Toma, hnojení půdy, nebo kafilerii.
„Je dobře, že lidé zápach hlásí. Každé oznámení je pro nás důležitým podkladem, díky kterému můžeme doložit, že nejde jen o jednotlivé subjektivní dojmy, ale o situaci, kterou je potřeba prověřit,“ reagovala starostka Hana Večerková. „Přestože kontrolní pravomoc nemáme, využíváme všech možností, které nám zákon dává, aby se příslušné orgány podněty zabývaly.“
Šéf čističky odpadních vod řeší jen zápach
Radnice poslala souhrn podnětů zlínskému krajskému úřadu a na vědomí České inspekci životního prostředí. Obě instituce se problémem v minulosti už zabývaly. Nikdy však jasný zdroj neodhalily. Ani teď není zatím situace jiná, i když ji pracovníci krajského úřadu řešili přímo v areálu čistírny odpadních vod.
„Čistírna je zařízením, jehož technologie je spojena s určitým specifickým technologickým zápachem. Při kontrolách byl proto v areálu zaznamenán mírný pachový vjem. Výrazný nebo obtěžující zápach v okolí provozovny však zjištěný nebyl,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.
Provozovatel v dubnu jako každý rok prováděl údržbu a čištění technologických zařízení, zejména nádrží, což může doprovázet větší zápach. Loni i na základě jednání s krajským úřadem místo dočasného uložení kalů zastřešil. To, že by byla čistírna zdrojem tak silného zápachu, odmítá.
„Byli tady zástupci města i kraje a nic nezjistili. Už mě to obtěžuje, deset let řeším jenom zápach,“ reagoval vedoucí čistírny Petr Štěpánek.
|
Zápach se v Otrokovicích šíří stále, inspekce jednoznačný zdroj nenašla
„Čistírna nebude nikdy vonět, protože sem jdou splašky, ale neměla by nikoho obtěžovat. Můžeme ji zastřešit i s odsáváním, ale stočné pak nebude stát 70 ale 500 korun,“ předestřel. Naznačil také, že nespokojených obyvatel nemusí být mnoho, ale ozývají se opakovaně.
Kraj stížnosti postoupil České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která by se měla situací také zabývat. „V případě postoupení podnětu na inspekci, bude v daném provoze provedena kontrola plnění povinností podle zákona o ochraně ovzduší,“ sdělila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.
V průmyslovém městě se pachy mísí
Otrokovice jsou průmyslovým městem, kde se mohou pachy mísit. Ani dříve proto nebyl nalezen hlavní zdroj, přičemž vliv má i počasí. „V takových situacích je velmi obtížné jednoznačně určit jejich původ. Pachové vjemy jsou navíc do značné míry subjektivní,“ zmínila Ličková.
Podle Loužecké jsou původcem zápachu heterogenní směsi látek, pro které nejsou stanoveny závazné emisní limity. „Řešení je proto složité a probíhá zejména na bázi dobrovolných investic do modernizace technologie znečišťovatelů ovzduší v důsledku tlaku ze strany občanů a samosprávy,“ nastínila.
|
Odpor Otrokovic byl marný, stavba továrny na výrobu pryže může začít
Podle místních je ale jediné řešení provést kontrolu ve chvíli, kdy je zápach velmi intenzivní, nikoliv až s několikadenním odstupem.
„Je to o pocitech, ale myslíme si, že zdrojem je čistírna odpadních vod. Když jel člověk kolem, zápach byl velmi silný. Tvrdili nám však, že se u nich nic mimořádného neděje,“ poznamenala Večerková.
|
Supermoderní zařízení na střeše Barumu tlumí zápach z výroby pneumatik
Upozornila i na to, že zemědělci přibližně ve stejnou dobu hnojili pole, což se mohlo také projevit. Psali o tom i lidé ve stížnostech, které přicházely hlavně od konce června do druhé poloviny července. V posledních dnech se situace zlepšila. Obyvatelé města však netuší, kdy se zase zhorší.
Večerková připomněla, že se stav ovzduší v Otrokovicích v posledních letech postupně zlepšoval. A to i díky investicím tamních podniků v řádech desítek milionů korun do nových technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Loni i proto krajský úřad a ČIŽP nedostaly žádný podnět kvůli zápachu. Předloni ČIŽP pouze jeden.
|
4. dubna 2024