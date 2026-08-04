Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lidé v Otrokovicích si opět stěžovali na silný zápach. Úřady viníka znovu nenašly

Milan Libiger
  15:41

Fotogalerie1

Otrokovická městská část se vrátila k původnímu názvu Baťov. (leden 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Část Otrokovic opět po čase trápil velmi intenzivní zápach, kvůli němuž lidé nemohli větrat. Přitom po potížích v minulých letech byla situace v poslední době velmi dobrá. V polovině června se však zlomila a od té doby radnice obdržela na padesát stížností na velmi silný zápach.

„Byl to zápach jak od čističky odpadních vod, pak se k tomu přidalo něco jako močůvka na hnojení. Nemohli jsme větrat. Když jsme na pár vteřin otevřeli okno, zápach se dostal do celého domu a nemohli jsme ho potom dostat ven,“ popsal jeden z dlouhodobých obyvatel Baťova, který psal stížnosti opakovaně.

„Za posledních několik let to bylo vůbec nejhorší, co jsme tady zažili. Dříve to bývalo jen občas, teď téměř každý den. A výhradně navečer. Nemohli jsme ani chodit ven,“ pokračoval.

Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli

Lidé psali oznámení na webové stránky města, kde je k tomu určený prostor. Vyjadřovali se také na Facebooku, kde někteří uváděli, že se večer situace naopak zlepšovala. Zkušenosti lidí nebyly úplně totožné. Jako potenciální zdroje zápachu ale téměř všichni zmiňovali čistírnu odpadních vod v areálu firmy Toma, hnojení půdy, nebo kafilerii.

„Je dobře, že lidé zápach hlásí. Každé oznámení je pro nás důležitým podkladem, díky kterému můžeme doložit, že nejde jen o jednotlivé subjektivní dojmy, ale o situaci, kterou je potřeba prověřit,“ reagovala starostka Hana Večerková. „Přestože kontrolní pravomoc nemáme, využíváme všech možností, které nám zákon dává, aby se příslušné orgány podněty zabývaly.“

Šéf čističky odpadních vod řeší jen zápach

Radnice poslala souhrn podnětů zlínskému krajskému úřadu a na vědomí České inspekci životního prostředí. Obě instituce se problémem v minulosti už zabývaly. Nikdy však jasný zdroj neodhalily. Ani teď není zatím situace jiná, i když ji pracovníci krajského úřadu řešili přímo v areálu čistírny odpadních vod.

„Čistírna je zařízením, jehož technologie je spojena s určitým specifickým technologickým zápachem. Při kontrolách byl proto v areálu zaznamenán mírný pachový vjem. Výrazný nebo obtěžující zápach v okolí provozovny však zjištěný nebyl,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.

Jedním ze zdrojů opakujících se epizod zápachu v Otrokovicích může být čistička...
Jedním ze zdrojů opakujících se epizod zápachu v Otrokovicích může být čistička...

Provozovatel v dubnu jako každý rok prováděl údržbu a čištění technologických zařízení, zejména nádrží, což může doprovázet větší zápach. Loni i na základě jednání s krajským úřadem místo dočasného uložení kalů zastřešil. To, že by byla čistírna zdrojem tak silného zápachu, odmítá.

„Byli tady zástupci města i kraje a nic nezjistili. Už mě to obtěžuje, deset let řeším jenom zápach,“ reagoval vedoucí čistírny Petr Štěpánek.

Zápach se v Otrokovicích šíří stále, inspekce jednoznačný zdroj nenašla

„Čistírna nebude nikdy vonět, protože sem jdou splašky, ale neměla by nikoho obtěžovat. Můžeme ji zastřešit i s odsáváním, ale stočné pak nebude stát 70 ale 500 korun,“ předestřel. Naznačil také, že nespokojených obyvatel nemusí být mnoho, ale ozývají se opakovaně.

Kraj stížnosti postoupil České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která by se měla situací také zabývat. „V případě postoupení podnětu na inspekci, bude v daném provoze provedena kontrola plnění povinností podle zákona o ochraně ovzduší,“ sdělila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

V průmyslovém městě se pachy mísí

Otrokovice jsou průmyslovým městem, kde se mohou pachy mísit. Ani dříve proto nebyl nalezen hlavní zdroj, přičemž vliv má i počasí. „V takových situacích je velmi obtížné jednoznačně určit jejich původ. Pachové vjemy jsou navíc do značné míry subjektivní,“ zmínila Ličková.

Podle Loužecké jsou původcem zápachu heterogenní směsi látek, pro které nejsou stanoveny závazné emisní limity. „Řešení je proto složité a probíhá zejména na bázi dobrovolných investic do modernizace technologie znečišťovatelů ovzduší v důsledku tlaku ze strany občanů a samosprávy,“ nastínila.

Odpor Otrokovic byl marný, stavba továrny na výrobu pryže může začít

Podle místních je ale jediné řešení provést kontrolu ve chvíli, kdy je zápach velmi intenzivní, nikoliv až s několikadenním odstupem.

„Je to o pocitech, ale myslíme si, že zdrojem je čistírna odpadních vod. Když jel člověk kolem, zápach byl velmi silný. Tvrdili nám však, že se u nich nic mimořádného neděje,“ poznamenala Večerková.

Supermoderní zařízení na střeše Barumu tlumí zápach z výroby pneumatik

Upozornila i na to, že zemědělci přibližně ve stejnou dobu hnojili pole, což se mohlo také projevit. Psali o tom i lidé ve stížnostech, které přicházely hlavně od konce června do druhé poloviny července. V posledních dnech se situace zlepšila. Obyvatelé města však netuší, kdy se zase zhorší.

Večerková připomněla, že se stav ovzduší v Otrokovicích v posledních letech postupně zlepšoval. A to i díky investicím tamních podniků v řádech desítek milionů korun do nových technologií, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Loni i proto krajský úřad a ČIŽP nedostaly žádný podnět kvůli zápachu. Předloni ČIŽP pouze jeden.

4. dubna 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sparta - Zlín 3:1, povinná domácí výhra, pomohl k ní i premiérový gól Brunese

Sestřih zápasu
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól s útočníkem Jonatanem Brunesem.

Sparťanští fotbalisté si ve druhém kole Chance Ligy připsali první body v novém ročníku. V páteční předehrávce doma porazili Zlín 3:1 po gólech Irvinga, debutanta Brunese a Karabce. Za hosty na...

Cyklista ve Zlíně vjel na přejezdu pod projíždějící lokomotivu, na místě zemřel

K tragické nehodě cyklisty s vlakem došlo na necháněném přejezdu ve Zlíně na...

Tragicky skončila dopolední srážka cyklisty s lokomotivou ve Zlíně. Muž přejíždějící přes koleje nehodu nepřežil. Provoz na regionální trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Vizovicku byl po střetu...

Změňte trasu D49, žádají obce na Valašsku. Ne, zachovejte tunel, zní z další

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Obce na Valašsku se přou o trasu plánované silnice D49. Některé ministru dopravy Ivanu Bednárikovi zaslaly memorandum, v němž odmítají výstavbu tunelu u Pozděchova. Místo něj chtějí další napojení na...

V další paštice z Luhačovic může být botulotoxin. Hygiena rozšířila varování

ilustrační snímek

Hygienici a veterináři rozšířili varování před konzumací paštik zakoupených v Hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, jak uvedly příslušné...

Zlínská radnice žádá o povolení na Prštenskou příčku, uleví dopravě v centru

Zlínská radnice už má představu, kudy povede Prštenská příčka. Stávající...

Plánovaná modernizace železniční trati ze Zlína do Otrokovic a Vizovic zlepší nejen spojení po kolejích, ale také po silnici. Alespoň ve Zlíně. V Prštném totiž vznikne na třídě Tomáše Bati nadzemní...

Lidé v Otrokovicích si opět stěžovali na silný zápach. Úřady viníka znovu nenašly

Otrokovická městská část se vrátila k původnímu názvu Baťov. (leden 2023)

Část Otrokovic opět po čase trápil velmi intenzivní zápach, kvůli němuž lidé nemohli větrat. Přitom po potížích v minulých letech byla situace v poslední době velmi dobrá. V polovině června se však...

4. srpna 2026  15:41

Torzo výškové budovy ve Zlíně dostane demoliční firma, má ho zbourat do pěti týdnů

Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě...

Požárem poničenou 34. budovu ve zlínském baťovském areálu chce její majitel, jímž je společnost Cream, ve středu předat demoliční firmě. Ta má do zhruba poloviny září staticky narušenou...

4. srpna 2026  9:39,  aktualizováno  10:53

Zlínská zoo pomáhá v Jižní Africe s ochranou ikonických ptáků hadilovů

Zlínská zoo pomáhá v Jižní Africe s ochranou ikonických ptáků hadilovů písařů....

Zlínská zoologická zahrada má nový výzkumný projekt v Jihoafrické republice. Zaměřený je na to, jak moderní zemědělství ovlivňuje populaci hadilovů písařů. Hadilov písař patří k nejvýraznějším ptákům...

4. srpna 2026  8:51

Rychlý Fin vyzve domácí elitu na Barum Rally. Kopecký chce další triumf

Jan Kopecký s Jiřím Hovorkou slaví vítězství na Barum rally.

Dokáže finský jezdec Teemu Suninen zaskočit domácí špičku a zopakovat nedávné vítězství z Rajdu Polského? To je nejzásadnější otázka, ke které vybízí startovní listina 55. ročníku automobilové...

4. srpna 2026  8:48

Zlín prodá pozemky u sportovní haly za rekordní sumu. Vyrostou tam bytové domy

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.

Zlínský magistrát napodruhé vybral kupce pozemků pod sportovní halou. Do první soutěže se přihlásil jediný zájemce, který ale nesložil jistinu. Když radní soutěž zrušili a vypsali novou, přihlásil se...

3. srpna 2026  16:34

Kvůli elektrostatickým výbojům museli na středisku záchranky vyměnit podlahy

Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené...

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje musela nedávno kompletně vyměnit podlahy na svém operačním středisku ve Zlíně. Prostory na Havlíčkově nábřeží přitom patří k nejmodernějším v republice a...

3. srpna 2026  12:51

Zlínská radnice žádá o povolení na Prštenskou příčku, uleví dopravě v centru

Zlínská radnice už má představu, kudy povede Prštenská příčka. Stávající...

Plánovaná modernizace železniční trati ze Zlína do Otrokovic a Vizovic zlepší nejen spojení po kolejích, ale také po silnici. Alespoň ve Zlíně. V Prštném totiž vznikne na třídě Tomáše Bati nadzemní...

3. srpna 2026  9:19

Proč nehrál Nombil na Spartě? Zájem o Ghaňana sílí. Chce ho nejen Baník

Zlínský fotbalista Cletus Nombil (vlevo) v zápase s Jihlavou

Nefiguroval v základní sestavě, neseděl ani na lavičce. Týden po dominantním výkonu v domácím zápase s Baníkem Ostrava scházel ghanský střeďák Cletus Nombil (25) v pátečním střetnutí na Spartě, kde...

2. srpna 2026  19:43

Ústí pokračuje ve zdárném rozjezdu. Třinec remizoval s Jihlavou, bod má i Česká Lípa

FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, 1. kolo 2. fotbalové ligy. David Ćerný slaví...

Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má...

1. srpna 2026  20:35,  aktualizováno  2. 8. 19:34

Jelínka štvalo zlo z hlediště. Pro trenéra Slovácka jsou inspirací i Kapverdy

Trenér Slovácka Jan Jelínek během zápasu s Artisem Brno, který skončil...

Zklamal ho výsledek i negativní reakce fanoušků vůči hráčům. Jan Jelínek získal v sobotním hradišťském parnu první ligový bod na lavičce Slovácka, po debaklu 1:5 na Slavii bral ale domácí remízu 1:1...

2. srpna 2026  13:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rožnovská radnice koupí areál pošty, jeho budoucí využití teprve hledá

Budova České pošty na náměstí Míru v Rožnově pod Radhoštěm (červenec 2025)

Co bude s budovou pošty na náměstí Míru v Rožnově pod Radhoštěm? To ještě není jasné. Rozhodnutí bude na tamní radnici. Zastupitelé totiž koncem června schválili odkup areálu za 36 milionů korun....

2. srpna 2026  8:14

Slovácko - Artis 1:1, týmy mají první bod v sezoně, pro hosty je premiérový v historii

Sestřih zápasu
Hráči brněnského Artisu slaví srovnání na hřišti Slovácka.

Před několika týdny to byla v baráži jasná záležitost, teď fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1:1. O góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve...

1. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  19:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.