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Protipovodňová opatření ochrání Baťov, lidé už nebudou mít vodu ve sklepech

Milan Libiger
  6:45
Nejničivější povodeň v Otrokovicích byla v roce 1997.

Nejničivější povodeň v Otrokovicích byla v roce 1997. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nejničivější povodeň v Otrokovicích byla v roce 1997.
Nejničivější povodeň v Otrokovicích byla v roce 1997.
Nejničivější povodeň v Otrokovicích byla v roce 1997.
Nejničivější povodeň v Otrokovicích byla v roce 1997.
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Lidé v Otrokovicích budou více chráněni proti velké vodě. Konkrétně obyvatelé Baťova. Kolem této čtvrti nevyroste ochranná hráz, ale změní se tam kanalizace tak, aby se voda při prudkých deštích nedostávala do zdejších domů, nýbrž do řeky Moravy.

„Vodovody a kanalizace Zlín nám vyšly vstříc a vyslyšely naše prosby. Budou realizovat velmi významnou investici, která se v dobrém smyslu dotkne obyvatel Baťova. Nebudou už mít při přívalových deštích vodu ve sklepě a nebudou také zaplavovány naše nemovitosti,“ shrnula starostka Otrokovic Hana Večerková.

V této oblasti jsou dvě mateřské a základní škola i koupaliště. Podle starostky opatření nemusí být stoprocentní, ale účinné jistě bude. „Nikdo neví, jak silné deště budou. Ale mělo by to určitě velmi prospět,“ věří Večerková.

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Nejen na Baťově byly problémy při povodních v roce 2024, kdy se po vydatných a trvalých deštích zvedla hladina řeky Moravy i menších toků. Kanalizace místy nestíhala pojmout obrovské množství vody.

Nová soustava ji umožní odvádět do Moravy právě v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí. Její součástí bude odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o délce 856 metrů.

To vše by mělo způsobit, že přebytečná voda už nebude zaplavovat veřejná prostranství a domy a komplikovat provoz městských zařízení.

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Opatření se dotkne ulic Mánesova, Zahradní, Vrchlického, Školní a Karla Čapka. Práce mají začít letos na podzim a skončit do první poloviny příštího roku. Provázet je budou dočasná omezení, která vyvolají i změny v dopravě.

Otrokovice mají zpracovanou také studii protipovodňových opatřeních, která se týkají zejména části stará Kolonka, areálu Tomy a ulic Nerudova a Dr. Stojana.

„Postupně budeme provádět opatření, aby se situace zlepšila,“ zmínila Večerková. Doplnila ještě, že se město snaží vybudovat další poldr, který by mohl pomoci zabránit velké vodě, ale nedaří se mu vykoupit potřebné pozemky.

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