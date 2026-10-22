„Vodovody a kanalizace Zlín nám vyšly vstříc a vyslyšely naše prosby. Budou realizovat velmi významnou investici, která se v dobrém smyslu dotkne obyvatel Baťova. Nebudou už mít při přívalových deštích vodu ve sklepě a nebudou také zaplavovány naše nemovitosti,“ shrnula starostka Otrokovic Hana Večerková.
V této oblasti jsou dvě mateřské a základní škola i koupaliště. Podle starostky opatření nemusí být stoprocentní, ale účinné jistě bude. „Nikdo neví, jak silné deště budou. Ale mělo by to určitě velmi prospět,“ věří Večerková.
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Drahá opatření proti povodni nefungují, stěžují si lidé v Otrokovicích
Nejen na Baťově byly problémy při povodních v roce 2024, kdy se po vydatných a trvalých deštích zvedla hladina řeky Moravy i menších toků. Kanalizace místy nestíhala pojmout obrovské množství vody.
Nová soustava ji umožní odvádět do Moravy právě v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí. Její součástí bude odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o délce 856 metrů.
To vše by mělo způsobit, že přebytečná voda už nebude zaplavovat veřejná prostranství a domy a komplikovat provoz městských zařízení.
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Stavby za 60 milionů chrání Otrokovice před velkou vodou, lidé jim však nevěří
Opatření se dotkne ulic Mánesova, Zahradní, Vrchlického, Školní a Karla Čapka. Práce mají začít letos na podzim a skončit do první poloviny příštího roku. Provázet je budou dočasná omezení, která vyvolají i změny v dopravě.
Otrokovice mají zpracovanou také studii protipovodňových opatřeních, která se týkají zejména části stará Kolonka, areálu Tomy a ulic Nerudova a Dr. Stojana.
„Postupně budeme provádět opatření, aby se situace zlepšila,“ zmínila Večerková. Doplnila ještě, že se město snaží vybudovat další poldr, který by mohl pomoci zabránit velké vodě, ale nedaří se mu vykoupit potřebné pozemky.