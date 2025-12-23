V Otrokovicích nohu z plynu, na hlavní ulici čtvrti Baťov měří rychlost nové radary

Autor:
  9:19
Nové radary na měření rychlosti pokryly téměř celou třídu Tomáše Bati, která je klíčovou dopravní tepnou v otrokovické místní části Baťov. Řidiči, kteří tudy projíždějí, musí kvůli novým radarům sundat nohu z plynu a hlídat předepsanou „padesátku“.

„Právě rovné a dlouhé úseky, jako je třída Tomáše Bati, často svádějí řidiče k rychlejší jízdě, než je bezpečné,“ uvedla mluvčí radnice Lenka Vaculová.

Instalace kamer a technologií za zhruba dva miliony korun proběhla už dříve, do provozu je však bylo možné uvést až nyní. Zařízení snímají vozidla v obou směrech a umožňují jak okamžitou kontrolu rychlosti, tak i úsekové měření.

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)
Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)
Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)
3 fotografie

„Úsekové měření má smysl právě na místech, kde je potřeba zajistit bezpečnost na delším úseku – u škol, zastávek, přechodů a na frekventovaných místech. Na celé třídě Tomáše Bati je průběžně najdete,“ poukázala Vaculová.

Radnice si od toho slibuje větší bezpečnost provozu. Navazuje také na loňskou instalaci radarového systému v Kvítkovicích.

Otrokovice si pořídí první radar, bude krotit rychlé řidiče v Kvítkovicích

„Během prvních tří měsíců provozu tam bylo zaznamenáno přes 1 600 překročení rychlosti, dnes jsou to už jen desítky měsíčně,“ podotkla Vaculová. „To je jasný důkaz, že opatření funguje a doprava se skutečně zklidnila.

“ Podle starostky Hany Večerkové obyvatelé Kvítkovic tuto změnu vnímají velmi pozitivně. „Podobný efekt očekáváme i na třídě Tomáše Bati, kde je provoz silný a překračování rychlosti se zde objevuje pravidelně,“ sdělila Večerková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce

Premium
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Pro obyvatele dvoutisícových Halenkovic na Zlínsku to je šílená zpráva: dvanáctiletého školáka Marka, který byl čtyři dny nezvěstný, podle policie unesl a držel v chatě jeden z místních. Policie...

Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle žalobce šlo dítěti o život

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal zlínský soud do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu...

Brutální únos, pokus vraždy. Chlapce unesl mladík od domu, dobrovolně s ním nešel

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Pětadvacetiletý mladík podezřelý z únosu školáka v Halenkovicích na Zlínsku unesl chlapce podle zjištění iDNES.cz přímo od domu ve chvíli, kdy mířil do školy. Policie v tuto chvíli pracuje už jen...

Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného

Premium
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Policie už má jen jednu verzi toho, jak a proč zmizel dvanáctiletý školák ze Zlínska. Pětadvacetiletý Filip S., kterého kriminalisté v úterý obvinili z pokusu vraždy a zbavení osobní svobody hocha,...

Nemstěte se nám. Zdrcená matka muže obviněného z únosu chlapce promluvila

Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce v Halenkovicích....

Blíže nespecifikovaný ranní incident před vlastním domem byl impulzem, který ve středu přiměl k veřejnému vyjádření matku muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce na Zlínsku. Podrobněji událost...

V Otrokovicích nohu z plynu, na hlavní ulici čtvrti Baťov měří rychlost nové radary

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)

Nové radary na měření rychlosti pokryly téměř celou třídu Tomáše Bati, která je klíčovou dopravní tepnou v otrokovické místní části Baťov. Řidiči, kteří tudy projíždějí, musí kvůli novým radarům...

23. prosince 2025  9:19

Žádné krůty z Ameriky, mladí lidé se dnes vracejí ke kaprovi, říká rybníkář

Chovatel ryb v Tovačově a Záhlinicích na Zlínsku Jiří Zahradníček. (prosinec...

Kapr je první ryba, kterou člověk domestikoval. Jeho šlechtění trvá už několik set let a neodmyslitelně zakořenilo v české společnosti. Od 19. století je tato ryba i hlavním chodem tradiční...

22. prosince 2025  15:40

Modlím se za jeho uzdravení, napsal obžalovaný. Cizince soudí za pobodání krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Výpovědí svědků v pondělí u zlínského krajského soudu pokračovalo projednávání případu červnového konfliktu dvou mužů v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Hádka skončila pobodáním. Pro pokus o...

22. prosince 2025  11:53

Luhačovice převzaly budovu pošty, je to perla funkcionalistické architektury

Zastupitelé Luhačovic rozhodli o koupi poštovní budovy z konce 20. let minulého...

Luhačovice získaly budovu České pošty, která se nachází v ulici Dr. Veselého v centru města hned naproti radnici. Město převzalo objekt do svého majetku na začátku prosince. Objekt zařadila Česká...

22. prosince 2025  8:56

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Malý sladký perníček s bílou polevou. Málokdo si dovede představit, kolik práce a zručnosti je potřeba k jeho výrobě. Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

21. prosince 2025

Zlínská zoo zve na vánoční návštěvu, od Štědrého dne mají děti vstup za korunu

Areál Zoo Zlín rozzářila originální světelná výzdoba, rozsvítil se vánoční...

Vánoce ve zlínské zoo odstartovaly v sobotu 20. prosince. Areál zoo rozzářila originální světelná výzdoba, rozsvítil se vánoční strom na nádvoří zámku Lešná a u hlavního vstupu. Zoo prodloužila...

20. prosince 2025

Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

Ilustrační snímek

Nešťastná nehoda s tragickým koncem se ve čtvrtek stala v Liptále na Vsetínsku. Řidič tam při couvání srazil ženu, která s ním předtím jela v autě. Zraněná krátce po střetu s vozem zemřela.

19. prosince 2025  14:47

Drama na Zlínsku. Muž vytáhl na exekutory plynovku, chtěl na ně poštvat i psy

ilustrační snímek

Recidivista na Zlínsku vyhrožoval se zbraní v ruce exekutorům, kteří se dožadovali vstupu do bytu jeho přítelkyně. V minulosti šestnáctkrát soudně trestaný muž chtěl navíc na exekutory poštvat psy....

19. prosince 2025  13:07

Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Vsetínský trenér Luboš Jenáček

Ráno odvedl trénink extraligových juniorů Slavie, rozloučil se s hráči, sbalil poslední věci ze svého pražského bytu a po půldenní štrece přes dálnici D1 se stihl ještě stavit na chvilku domů....

19. prosince 2025  12:30

Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s...

Nelegální pálenici nacházející se v bývalé prádelně u domu na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zabavili kompletní destilační zařízení a také vypálené ovocné destiláty, celkem 49 litrů...

19. prosince 2025  11:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín dotahuje Jugasův návrat a kádr by měl udržet. V zimě vyzkouší Afričany

Obránce Jakub Jugas načíná druhou sezonu v polském Krakově.

V polské Cracovii, kde působil od léta 2021, se už rozloučil. A v nejbližších dnech má Jakub Jugas podepsat smlouvu ve fotbalovém Zlíně, kam se někdejší reprezentační stoper vrací po osmi letech....

19. prosince 2025  11:34

Situace je kritická. Zlínský trenér Oremus po derby sepsul beky

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Děsivé období, které je uvrhlo na dno Maxa ligy, nekončí. Hokejisté RI Okna Zlín prohráli ve Vsetíně čtrnáctý zápas z posledních šestnácti! A způsob, jakým ztratili na Lapači třetí valašské derby...

19. prosince 2025  10:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.