Kdo otrávil Bečvu, začnou soudit v lednu. Žalovaná je Energoaqua a její šéf

Ekologická havárie, kterou 20. září 2020 způsobily podle České inspekce životního prostředí kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

Firma a Havelka jsou podle dostupných informací obžalovaní z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly právě tímto kanálem. Zástupci obžalované firmy to odmítají.

Tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění a je podle nich tedy prakticky vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Také někteří rybáři tvrdí, že musel být zdroj znečištění blíž k místu nálezu prvních uhynulých ryb.

Letos v březnu podal státní zástupce Jiří Sachr v kauze obžalobu. O několik týdnů později mu však Okresní soud ve Vsetíně vrátil případ k došetření, neboť spatřoval ve vyšetřování nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Žalobce však toto rozhodnutí napadl.

O jeho stížnosti rozhodoval v říjnu olomoucký krajský soud, který jí vyhověl a vrátil věc zpět vsetínskému soudu k novému projednání. Spis k případu obsahuje více než 4 600 listů.

Havelka celou dobu jakékoliv pochybení odmítá. Ve věci je podle něj řada nejasností, omylů i nepravd. „Policie podle mého osobního názoru byla rozhodnuta již v září, kdo nebo která firma bude postupně zkoumána a dohnána k nějakému obvinění,“ uvedl už dříve Havelka.

Firma proto podala loni na podzim návrh na zastavení trestního stíhání, ale neuspěla. Argumentovala znaleckými expertizami, které tvrdily, že uhynulé ryby se nenašly u výpusti, ale zhruba 3,5 kilometru pod ní. To popisovali bezprostředně po havárii také rybáři. Jiné posudky ale naopak ukazují na výpusť v Juřince.