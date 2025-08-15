K prvnímu případu jeli záchranáři v noci do Rožnova pod Radhoštěm. „Žena i muž měli silné bolesti břicha, trpěli průjmem a zvraceli. Záchranářům uvedli, že večer snědli několik hub osmažených na pánvi. Po nezbytném vyšetření a ošetření je záchranářské týmy převezly na interní příjem nemocnice ve Valašském Meziříčí,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.
Ráno pak jeli záchranáři do vesnice nedaleko Vsetína k nezletilé pacientce.
„I ona v podvečer požila větší množství hub smažených na pánvi a o pár hodin později se dostavily bolesti břicha, silný průjem a zvracení. I tuto pacientku posádka vyšetřila a po nezbytném ošetření v rámci přednemocniční neodkladné péči ji transportovala do Vsetínské nemocnice,“ dodala mluvčí.
Záchranáři opakovaně upozorňují na to, že lidé mají sbírat jen druhy hub, které znají. Při příznacích otravy by měli ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Odborníci také doporučují chodit do lesa s košíkem. „V igelitce se hřiby snadno zapaří, zvláště v parných dnech, a poté mohou způsobit žaludeční obtíže,“ doplňuje Sluštíková Netopilová.
Dále radí neodřezávat houby od země. Na dolní části nohy jsou totiž důležité znaky, díky kterým lze určit druh houby. Například kalich u muchomůrek.
Ošidné mohou být mobilní aplikace při rozpoznávání hřibů. Nic nenahradí osobní znalosti nebo zkušenost odborníků. Lze se obrátit například na Českou mykologickou společnost.
Sbírat by se měly jen mladé a zdravé houby. A jelikož jde o těžkou a hůře stravitelnou potravinu, je třeba jíst je s mírou.
2. července 2025
Kvůli otravě houbami loni v Česku skončilo v nemocnici nejméně 184 lidí. Po několika letech zdravotníci evidovali i dvě úmrtí. Zásadní je vyhledat lékaře včas, jako první pomoc je vhodné podat medicinální, lidově živočišné, uhlí. Určit správnou léčbu pomohou lékařům odřezky hub, zbytky jídla, ale i vzorek zvratků nebo stolice.
Sběru hub se věnují zejména lidé ve střední a východní Evropě, v roce 2023 jich nasbírali Češi přes 17 tun. Každá domácnost, která houby sbírá, donesla průměrně šest kilogramů.