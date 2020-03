Živnostníci šli na úřady práce, teď chtějí kvůli slíbenému příspěvku pryč

Marcela Mikošková provozuje kadeřnictví v centru Zlína, ale třetí týden má zavřeno kvůli nouzovému stavu, který v souvislosti s koronavirem vyhlásila vláda. Přestože se malí živnostníci ve Zlínském kraji kvůli tomu začali hlásit na úřady práce, aby měli alespoň nějaký příjem, ona vyčkávala.

A poté, co ministryně financí Alena Schillerová ve čtvrtek oznámila, že každý z nich dostane měsíčně 15 tisíc korun, se do evidence uchazečů o práci hlásit ani nebude.

„Je to přijatelnější než úřad práce, kde bych dostala zhruba čtyři tisíce korun, když jsem si to zjišťovala. Někdo říká, že i patnáct tisíc je málo a nebude to stačit ani na nájem, ale na ulici ty peníze nenajdete. Je to snad poprvé, co pro nás stát něco udělal,“ reagovala Mikošková.

Sama říká, že jí tato částka nebude stačit na zaplacení faktur za dodané zboží a nájemné, považuje to ale za lepší než nic. Oceňuje také úlevu od placení pojištění. U vlastníka budovy, v níž působí, se snaží ještě dojednat úlevu z nájmu.

„Člověk má nějakou finanční rezervu, ale kdyby tato situace trvala druhý měsíc, bylo by to už vážné. Ani teď to není nic příjemného,“ poznamenala Mikošková.

Nemá žádné zaměstnance, pracuje sama na sebe. Podobně jsou na tom i další drobní živnostníci, kteří museli kvůli nařízení vlády zavřít provozovnu. Řada z nich už se na úřady práce přihlásila, aby dostali podporu.

„O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají především lidé, kteří pracují v pohostinství, ve službách a v cestovním ruchu. Právě tyto oblasti postihla přijatá epidemiologická opatření v největší míře a zaměstnavatelé dočasně uzavřeli své provozy,“ hlásila před pár dny ředitelka zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová.

Živnostníci se zase odhlašují z evidence úřadu práce

Aby se mohli drobní podnikatelé přihlásit do evidence úřadu práce, nemuseli nutně živnost přerušovat, což řada z nich zřejmě nevěděla, museli ale kontaktovat správu sociálního zabezpečení kvůli zrušení pojištění.

Za poslední dva týdny i tak oznámila přerušení živnosti na živnostenském odboru zlínské radnice necelá stovka podnikatelů.

„Převážně šlo o řemeslné živnosti jako hostinská činnost, kadeřnictví, manikúra, kosmetické služby, dále o živnost volnou,“ nastínil Lukáš Fabián z tiskového odboru zlínské radnice.

Teď se ale situace rychle mění. Když ministryně financí slíbila, že stát přispěje živnostníkům 15 tisíci korunami, začali se živnostníci z evidence úřadu zase odhlašovat. A dost možná z ní odejdou všichni.

„Živnostníci se začínají ptát, jak evidenci ukončit, protože toto je pro ně výhodnější varianta. Nepředpokládám, že by se některý živnostník dostal do takové výše podpory,“ řekla Majdyšová. Podle ní by odhadem mohl každý dostat kolem pěti tisíc korun.

Klíčová otázka ale je, zda budou mít nárok na příspěvek od státu, pokud už byli v evidenci úřadu práce.

„Může tam být spousta podmínek, za jakých to bude vypláceno. Každopádně živnostníci na tuto možnost reagují, ptají se a žádají o pokračování živností,“ nastínila vedoucí živnostenského odboru zlínského magistrátu Naděžda Hasíková.

Desítky telefonátů denně kvůli ošetřovnému pro podnikatele

Situace je teď hodně nepřehledná a mění se každým dnem. Ani stát v tom zřejmě nemá ještě úplně jasno, neboť jde o čerstvou věc.

„Přesné technické parametry návrhu budou předloženy na jednání vlády 30. března 2020 a poté s nimi ministerstvo financí bude moci detailně seznámit také podnikatelskou veřejnost,“ předestřela ministryně Schillerová.

„S ohledem na nutnost přijmout příslušnou legislativu očekávám, že opatření by mělo být účinné asi v polovině dubna. Do té doby, prosím, vyčkejte se svými žádostmi, abychom nezahltili finanční úřady,“ vzkázala živnostníkům.

Živnostenské odbory aktuálně řeší také to, že si podnikatelé oživují přerušené živnosti i proto, že vláda schválila ošetřovné lidem, kteří zůstávají doma s dětmi, jež nemohou chodit do zavřených škol.

„Od minulého pátku řešíme velké množství telefonních dotazů, jak se přihlásit o ošetřovné. Máme 50 až 60 telefonátů denně,“ naznačil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Vyplácení tohoto příspěvku ve výši přes 400 korun na den je vázáno na řadu podmínek, které budou muset žadatelé splnit.