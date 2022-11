Praskání kostí může zabíjet. Nejvíce nemocných je ve Zlínském kraji

Šestašedesátiletá Miroslava doma nešikovně zakopla o koberec a o kuchyňskou linku si narazila zápěstí. Zlomené nebylo, ale při vyšetření poprvé uslyšela slovo osteoporóza. Lékařka ji s podezřením na řídnutí kostí odeslala do specializované osteologické ambulance, kde diagnózu potvrdili.

„Nemám kolem sebe nikoho, kdo by se s tím léčil. Ani o této nemoci moc nevím. Dostala jsem nějaké léky a pan doktor mi řekl, že je dobře, že jsme s manželem zvyklí se hýbat a máme pejska, se kterým chodíme ven. To nemoc zmírní,“ svěřila se seniorka ze Zlína.

Zařadila se tak mezi 108 tisíc lidí v Česku, u kterých lékaři osteoporózu odhalili. Ve Zlínském kraji je jich podle VZP nejvíce. Loni to bylo 19 476 pacientů, z toho více než 17 300 žen. Asi 15 tisíc nemocných je v Praze, přes 13 tisíc v Jihomoravském kraji, naopak Liberecký kraj vykazuje necelé tři tisíce pacientů.

Postupné řídnutí kostí přichází nenápadně, nebolí a preventivně se nezjišťuje. Ve skutečnosti tak může být nemocných mnohonásobně více. Ve většině případů na ně totiž lékaři přijdou až ve chvíli, kdy má nemocný kvůli křehčím kostem opakované zlomeniny. A to i po drobných pádech z malé výšky.

Typické jsou zlomeniny předloktí, stehenní kosti nebo kyčle. Problém je, že při zanedbané léčbě se zlomeniny opakují, člověk ztrácí hybnost, začíná být nesoběstačný a v některých případech až třetina pacientů do roka umírá.

Ve Zlínském kraji si lékaři všímají už varovných příznaků a prvních případů zlomenin, naraženin nebo nenápadných bolestí. Právě to může být důvodem vysokého počtu léčených lidí v regionu.

Pozor na bolesti zad

„Jsou tady také špičková pracoviště, která mají skoro dvacetiletou historii. Díky tomu jsou místní lidé o nemoci více informovaní, zajímají se o toto téma u svých praktických lékařů a přicházejí na vyšetření. I proto jich přibývá,“ vysvětlil Ivan Dokoupil z revmatologické ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti.

Dotazník rizikových faktorů * Utrpěl některý z rodičů zlomeninu kyčle? * Utrpěl jste po 50. roce věku zlomeninu dolního konce předloktí, pažní kosti, bércové kosti, pánve nebo kyčle či zlomeninu obratle? * Snížila se vaše tělesná výška od 20 let o více než šest centimetrů?



* Léčíte se pro zánětlivé kloubní choroby, roztroušenou sklerózu, závažné onemocnění ledvin, jater nebo střev?



* Užíváte dlouhodobě kortikoidy v tabletách nebo v infuzích? Pokud minimálně na jednu otázku odpovíte ano, poraďte se se svým lékařem. Zdroj: VZP

V největší krajské nemocnici ve Zlíně se s příznaky osteoporózy setkávají na různých odděleních. „Nejčastěji k nám přicházejí senioři s úpornou bolestí zad, které pošlou většinou praktičtí lékaři, a my zjistíme, že mají zlomený obratel. Stává se to téměř obden,“ upozornil primář traumatologického oddělení Baťovy nemocnice Petr Menšík. „Neměli žádný úraz, doma se například jen pro něco sehnuli nebo si sedli. A to je přímý následek osteoporózy,“ dodal.

Případné zlomeniny obratlů způsobené řídnutím kostí řeší i lékaři na neurochirurgii, odkud pak pacienty posílají do osteologické ambulance. Na oddělení provedou tzv. vertebroplastiku, tedy zpevnění obratle injekčním zavedením kostního cementu.

„Jedná se o šetrnou metodu s okamžitým výsledkem v lokální nebo krátké celkové anestezii. Kostní cement vyztuží obratel, sníží se nebo úplně odstraní bolest a pacient druhý den odchází domů. Nejvíce řešíme pacienty od sedmdesáti let výše a častěji ženy,“ přiblížil primář neurochirurgického oddělení zlínské nemocnice Petr Linzer.

Uherskohradišťská nemocnice se zase zapojila do projektu prevence osteoporotických zlomenin. To znamená, že lékaři na ortopedii mezi pacienty se zlomeninou vyhledávají ty, u kterých mohlo zranění vzniknout právě kvůli řídnutí kostí. Podle odhadů až 80 procent zlomenin u lidí starších padesáti let souvisí právě s tímto onemocněním.

„Mezi našimi pacienty je celá řada těch, u kterých již při ošetření zlomeniny můžeme s ohledem na okolnosti odhadnout, že jejich poranění je způsobeno na podkladu osteoporózy. Při takto časném záchytu lze toto onemocnění poměrně úspěšně léčit,“ popsal primář ortopedického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Martin Skládal.

Nejlepší prevencí je pohyb

Osteologická ambulance je v každém okrese. Tam pacient podstoupí dvacetiminutové bezbolestné vyšetření na speciálním přístroji, na němž se zjistí hustota a obsah minerálů v kostech.

Na vyšetření mohou přijít i lidé, kteří zjevné potíže zatím nemají. Vhodné je pro ženy nad 50 let, které procházejí hormonálními změnami při menopauze. Právě u nich je osteoporóza diagnostikovaná nejčastěji. I když specialista nemoc nepotvrdí, pacienta už má v evidenci a doporučí mu každoroční kontrolu. Zájemci si také mohou na internetu vyhledat krátký dotazník, podle kterého zjistí, jestli jsou v rizikové kategorii.

Nejlepší prevencí vzniku osteoporózy je dostatek vápníku, vitaminu D a pohybu. Lékaři doporučují plavání, jízdu na kole, aktivní chůzi neboli nordic walking či běžky. Je totiž třeba zatěžovat svalstvo.