Osteoporóza se nevyhýbá ani dětem, ve Zlíně pro ně otevírají novou ambulanci

Jana Fuksová
  12:49
Zlínská nemocnice otevírá osteologickou ambulanci, kde bude léčit malé pacienty. Je jediná v krajských špitálech v regionu a první svého druhu na Moravě. Osteoporóza neboli řídnutí kostí je onemocnění spojované se seniorským věkem. Nevyhýbá se ale ani dětem.
Fotogalerie2

Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči včetně vyšetření na denzitometru. | foto: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

„Komplexní diagnostiku a léčbu dětských pacientů budeme zajišťovat v rámci dětské osteologické ambulance. Denzitometricky pak budeme schopni vyšetřit děti starší pěti let,“ přiblížila vedoucí lékařka osteologické ambulance Petra Čamborová.

Vyšetřovat a léčit bude také dospělé pacienty. Péče bude komplexní a zajistí vyšetření na denzitometru, laboratoř, genetiku i péči o pacienty v návaznosti na léčbu v traumacentru, na ortopedii nebo neurochirurgii.

„Epidemie“ osteoporózy. Česko se učí hledat nemoc dřív, než začne lámat kosti

Nový denzitometr stál téměř čtyři miliony korun. Dokáže zjistit hustotu a obsah minerálů v kostní hmotě s využitím malé dávky rentgenového záření. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a trvá pouze několik minut.

Půjde o jedinou takto specializovanou ambulanci provozovanou ve Zlínském kraji krajskou nemocnicí. Další osteologické ambulance v regionu jsou soukromé. Stejně jako byla dětská osteologická ambulance ve Zlíně, která už je ale dva roky zavřená.

Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči včetně vyšetření na denzitometru.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Metabolická onemocnění kostí postihují děti všech věkových kategorií.

„U dětí stejně jako u dospělých se nedostatečnost kosti projeví zlomeninami i při malém působení síly při úrazu. Při nedostatku stavebních látek v průběhu růstu se zase projeví křivicí,“ popsala Čamborová.

Křehkost kostí u malých pacientů má mnoho příčin. Podle lékařů může jít o vrozené poruchy metabolismu vápníku a fosforu, křivice, onemocnění příštítné žlázy, fibrózní kostní dysplázie nebo osteopetrózu.

Nemoc mohou způsobit i některé léky

Největší skupinu tvoří sekundární „řídnutí“ kostí při onemocněních, jako je například celiakie, Crohnova nemoc, chronické nemoci ledvin a štítné žlázy, diabetes prvního typu nebo poruchy příjmu potravy.

„Dítě není malý dospělý, a proto ani příčina kostní patologie není stejná jako u dospělých. Může jít také o vrozené poruchy tvorby kolagenu, mezi které patří i osteogenesis imperfecta, takzvaná nemoc skleněných kostí, vzácné genetické onemocnění pojivové tkáně,“ upřesnila Čamborová.

„Takových dětí mám v péči dvacet ze širokého okolí. Incidence v populaci se pak pohybuje kolem jednoho pacienta na 40 tisíc narozených.“

Praskání kostí může zabíjet. Nejvíce nemocných je ve Zlínském kraji

Onemocnění mohou způsobit, stejně jako u dospělých, také léčiva. Třeba kortikosteroidy, hormonální léčba nebo některé léky na epilepsii a psychiatrické léky.

Do specializované ambulance se pacienti dostanou pouze díky žádance od praktického lékaře, který má podezření na osteoporózu. Pracoviště nebude sloužit pro preventivní screeningové programy, kdy je jediným důvodem věk.

V případě potvrzení onemocnění pak specialista začne pacienta sledovat a léčit. U dětí je to často tak, že léčba příčiny vede i k uzdravení kostí. To znamená, že někdy stačí doplnit vápník a vitamin D.

Zpočátku nic nebolí a lidé to neřeší

Statistiky uvádějí, že v Česku řídnutím kostí onemocní každá třetí žena a každý pátý muž starší 50 let. Ve věku nad 70 let je to již každá druhá žena. Z celkového počtu nemocných se ale léčí pouze 10 až 20 procent, především proto, že v začátcích onemocnění nebolí.

„Neléčená osteoporóza může vést k závažným zdravotním důsledkům, jako jsou například patologické zlomeniny obratlů nebo dlouhých kostí končetin. Čím dříve osteoporózu diagnostikujeme, tím lepší bude výstup pro pacienta,“ dodala Čamborová.

Ambulanci denzitometrie najdou zájemci v budově 21 v areálu Baťovy nemocnice, kde je zároveň také osteologická ambulance pro děti. Ambulance pro dospělé sídlí v 15. budově.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

Osteoporóza se nevyhýbá ani dětem, ve Zlíně pro ně otevírají novou ambulanci

Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči...

Zlínská nemocnice otevírá osteologickou ambulanci, kde bude léčit malé pacienty. Je jediná v krajských špitálech v regionu a první svého druhu na Moravě. Osteoporóza neboli řídnutí kostí je...

20. února 2026  12:49

Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Zlínští hokejisté v historických dresech

Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...

20. února 2026  9:40

Chceme být samostatní, překvapily Vážany kroměřížské zastupitele. Bude referendum

Radnice v Kroměříži

Čtvrteční jednání kroměřížského zastupitelstva se už chýlilo ke konci, když si na závěr vzal slovo Pavel Tichal, předseda osadního výboru v místní části Vážany. Oznámil důležitou zprávu, která může...

20. února 2026  8:57

Rozdělení průmyslové zóny ve Zlíně budí dál vášně. Firmy čekají na studii

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Podnikatelé z průmyslové zóny Rybníky ve Zlíně se sešli se zástupci radnice, aby s nimi probrali záměr na rozdělení lokality. Východní část zóny se má změnit na oblast, kde mohou být byty či občanská...

19. února 2026  15:51

Země NATO musí dohnat dluhy minulosti, říká šéf průmyslového tygra ze Slovácka

Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním výrobcem...

Společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště zažívá rozvoj, o kterém si většina jiných může nechat jen zdát. Zatímco před deseti lety měla tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to...

19. února 2026  12:22

Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)

V roce 2026 připomene zlínský filmový festival výročí 100 let od narození scenáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka. Jeho tvorba se nesmazatelně zapsala do české kulturní paměti. Pořadatelé...

19. února 2026  9:19

Přímo u letadel už od prvního ročníku. Škola láká studenty na unikátní způsob výuky

Premium
Střední škola letecká v Kunovicích, kterou zřizuje výrobce letounů Aircraft...

Střední škola letecká v Kunovicích na Uherskohradišťsku je jediná svého druhu v Česku. Spojuje výuku s reálným světem letadel. Letos slaví 25 let od svého založení a v tuzemském systému školství má...

18. února 2026

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

18. února 2026  14:52

Zlín má o tisíc obyvatel více díky kampani. Nabídne jim levnější zážitky

Kampaň města Zlína přilákala 1024 nových obyvatel. (únor 2026)

Ve Zlíně se ke konci minulého roku nově přihlásilo k trvalému pobytu 1 024 lidí. Jde z velké části o výsledek kampaně Už su Zlíňák, která běžela od 7. října do prosince. Každý, kdo si v tomto termínu...

18. února 2026  8:58

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

17. února 2026  17:23

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

17. února 2026  11:33

Nová expozice krajské galerie má úspěch, přilákala rekordní počet návštěvníků

Expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (leden 2026)

Když se na podzim roku 2024 otvírala nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v Baťově institutu, bylo zřejmé, že přitáhne více návštěvníků. Otázkou bylo, kolik jich bude....

17. února 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.