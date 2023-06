Na řídké kosti přijde i gynekolog, v kraji se osteoporózu odhalovat daří

„Dává to smysl, protože řídnutí kostí se týká i žen po menopauze, které k nám do ordinace také chodí. Většinou s tím přicházejí za svým praktickým lékařem, ale pokud se s tímto problémem obrátí na mne, posílám je na denzitometrické vyšetření. Mnoho jich ale není,“ konstatoval zlínský gynekolog Petr Dušek.

Pojišťovna si od programu slibuje, že se podaří odhalit pacienty, kteří onemocněním trpí, ale zatím o něm nevědí a nejsou ve stadiu nepříjemných zlomenin. U žen do 59 let a mužů ve věku 65 až 69 let to znamená, že lékař s nimi vyplní v rámci preventivní prohlídky jednoduchý dotazník, který vypracovala odborná společnost. Pokud pak bude mít podezření na osteoporózu, nechá hustotu kostí změřit denzitometrem.

Starší klienty na toto vyšetření pošle rovnou. Podle výsledku pak bude pacienta pravidelně sledovat, nebo jej pošle na léčbu k osteologovi.

„Myslím si, že by se díky tomu mohli zachytit pacienti, u kterých se nemoc ještě neprojevila. Protože třeba takové, kteří si stěžují na bolest zad nebo jsou po menší zlomenině, už ke specialistovi posíláme i bez tohoto programu,“ vysvětlil praktický lékař ze Slušovic Filip Bartl.

Onemocnění, které postihuje zejména starší generaci, souží stále více lidí. Podle čísel zdravotní pojišťovny utrpí v Česku každá druhá žena a každý pátý muž nad 50 let zlomeninu, jejíž příčinou je osteoporóza. V pozdějším věku to může způsobit komplikace, ztrátu soběstačnosti i smrt.

„Nejčastěji k nám přicházejí senioři s úpornou bolestí zad, které pošlou většinou praktičtí lékaři, a my zjistíme, že mají zlomený obratel. Stává se to téměř obden,“ potvrdil dříve primář traumatologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně Petr Menšík.

Zlínský kraj má dobré pokrytí

Přitom když je toto onemocnění zachyceno včas, dá se velmi dobře léčit. „Často probíhá bez příznaků, nebolí a projeví se až vznikem komplikací, tedy zlomeninou obratle, krčku kosti stehenní nebo zápěstí. Zlomenin krčku je v České republice ročně více než 17 tisíc a jejich počet neustále stoupá. Úmrtnost do jednoho roku po zlomenině je 15 až 20 procent a asi 30 procent pacientů zůstává nesoběstačných,“ zdůraznil přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice Tom Philipp.

Program VZP odstartoval v dubnu a zapojit by se do něj měla alespoň polovina praktiků a gynekologů. Podle odborníků by bylo také ideální, kdyby měl každý milion obyvatel v republice k dispozici 16 celotělových kostních denzitometrů, které umí osteoporózu bezbolestně vyšetřit. Teď je jich o něco více než polovina.

Na Zlínský kraj by připadalo asi osm přístrojů, což je jen o dva více než dnes. Jsou ve specializovaných ambulancích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Kroměříži, Vsetíně a Valašských Kloboukách. Když se k tomu připočítají dva přístroje v Ostravě a Bruntálu, kam zájemci z regionu mohou také dojíždět, je Zlínský kraj jedním z nejlépe pokrytých.

I proto má nejvyšší počet vykázaných pacientů s osteoporózou, konkrétně téměř 20 tisíc v předloňském roce. To potvrzuje, že lékaři mají možnosti toto onemocnění lépe zachytit.

„Tento region má v diagnostice a odhalování osteoporózy dvacetiletou tradici, takže péče dobře funguje a má dobrou návaznost. Sami evidujeme stovky nových pacientů ročně, ale čekací doba na vyšetření se v naší ambulanci pohybuje kolem jednoho týdne,“ doplnil Ivan Dokoupil z osteologické ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti, kterou vede revmatoložka Eva Dokoupilová.