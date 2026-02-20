Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

Autor: ,
  22:18
Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin oboustranně uzavřený. Informace o události sdělil policejní mluvčí Petr Jaroš.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Šlo o čelní střet osobního automobilu a nákladního automobilu. Řidič osobního vozu na místě zemřel,“ uvedl Jaroš. Předběžné výsledky vyšetřování podle něj naznačují, že osobní vůz přejel do protisměru a řidič kamionu již nedokázal střetu zabránit.

Silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem, odkud dále směřuje k hranicím se Slovenskem. Nehoda ji dnes uzavřela kolem 14:00, znovu průjezdná byla podle informací policie na sociální síti X zhruba v 19:30. V době uzavírky policisté dopravu odkláněli na objízdné trasy.

Řidička na D55 dostala smyk, po srážce s nákladním autem zemřela v nemocnici

Podle dostupných údajů je řidič z nehody u Bánova pátou obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku roku. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích v regionu 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé...

Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl....

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:18

Poulička má úspěch, přesto město po dopravci požaduje pokutu přes 8 milionů

Cestující v Uherském Hradišti vozí nové autobusy nabité elektronikou. (duben...

Uherské Hradiště se chlubí úspěchem nového systému MHD Poulička, počet cestujících se za rok zvýšil o třetinu. Zároveň ale město požaduje pokutu přes osm milionů po provozovateli autobusů. V prvních...

20. února 2026  15:45

Osteoporóza se nevyhýbá ani dětem, ve Zlíně pro ně otevírají novou ambulanci

Osteologická ambulance v Krajské nemocnici Tomáše Bati zajišťuje komplexní péči...

Zlínská nemocnice otevírá osteologickou ambulanci, kde bude léčit malé pacienty. Je jediná v krajských špitálech v regionu a první svého druhu na Moravě. Osteoporóza neboli řídnutí kostí je...

20. února 2026  12:49

Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat

Zlínští hokejisté v historických dresech

Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...

20. února 2026  9:40

Chceme být samostatní, překvapily Vážany kroměřížské zastupitele. Bude referendum

Vážany zvažují odtržení od Kroměříže a chystají k tomu referendum. V místní...

Čtvrteční jednání kroměřížského zastupitelstva se už chýlilo ke konci, když si na závěr vzal slovo Pavel Tichal, předseda osadního výboru v místní části Vážany. Oznámil důležitou zprávu, která může...

20. února 2026  8:57

Rozdělení průmyslové zóny ve Zlíně budí dál vášně. Firmy čekají na studii

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Podnikatelé z průmyslové zóny Rybníky ve Zlíně se sešli se zástupci radnice, aby s nimi probrali záměr na rozdělení lokality. Východní část zóny se má změnit na oblast, kde mohou být byty či občanská...

19. února 2026  15:51

Země NATO musí dohnat dluhy minulosti, říká šéf průmyslového tygra ze Slovácka

Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním výrobcem...

Společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště zažívá rozvoj, o kterém si většina jiných může nechat jen zdát. Zatímco před deseti lety měla tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to...

19. února 2026  12:22

Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996)

V roce 2026 připomene zlínský filmový festival výročí 100 let od narození scenáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka. Jeho tvorba se nesmazatelně zapsala do české kulturní paměti. Pořadatelé...

19. února 2026  9:19

Přímo u letadel už od prvního ročníku. Škola láká studenty na unikátní způsob výuky

Premium
Střední škola letecká v Kunovicích, kterou zřizuje výrobce letounů Aircraft...

Střední škola letecká v Kunovicích na Uherskohradišťsku je jediná svého druhu v Česku. Spojuje výuku s reálným světem letadel. Letos slaví 25 let od svého založení a v tuzemském systému školství má...

18. února 2026

Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

Silničáři museli uzavřít na neurčitou dobu neudržovanou cestu mezi Vizovicemi a...

V zimě neudržovaná silnice třetí třídy číslo 4932 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela...

18. února 2026  14:52

Zlín má o tisíc obyvatel více díky kampani. Nabídne jim levnější zážitky

Kampaň města Zlína přilákala 1024 nových obyvatel. (únor 2026)

Ve Zlíně se ke konci minulého roku nově přihlásilo k trvalému pobytu 1 024 lidí. Jde z velké části o výsledek kampaně Už su Zlíňák, která běžela od 7. října do prosince. Každý, kdo si v tomto termínu...

18. února 2026  8:58

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

17. února 2026  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.