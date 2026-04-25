Řidič se na Uherskohradišťsku několikrát přetočil přes střechu. Nehodu nepřežil

Autor: ,
  13:49
Řidič osobního auta nepřežil v pátek večer havárii u Buchlovic na Uherskohradišťsku. Devětadvacetiletý muž vozidla Volkswagen Sharan jedoucí na Boršice z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a následně mimo komunikaci, kde se s vozidlem po nárazu do meze několikrát přetočil přes střechu.
Fotogalerie3

Jednotky IZS Zlínského kraje zasahují u dopravní nehody. (24. dubna 2026) | foto: Hasiči ČR

Nehoda se stala před 21:00 na silnici II/422. Muž podle policie i přes veškerou snahu záchranářů podlehl způsobeným zraněním. „Okolnosti a přesnou příčinu této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty,“ uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.

Řidiče se před příjezdem záchranářů pokoušeli resuscitovat hasiči. Později se postarali o odklízení následků nehody. Poskytli také psychickou pomoc člověku, který u nehody zastavil jako první, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Muž je podle dostupných údajů osmou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Vstoupit do diskuse

24. dubna 2026  12:40,  aktualizováno  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.