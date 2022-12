Ohňostroj ve Zlíně bude, podle primátora jde o významnou společenskou událost

Lidé se tak první lednový den od půl šesté večer mohou těšit na plnohodnotný program na náměstí Práce a v blízkém okolí. „Než se ale rozzáří nebe pestrobarevnými třpytkami, je připravena ve spodní části Gahurova prospektu od 17.30 párty s českým DJ Roxtarem,“ přiblížil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Pro návštěvníky si město připravilo také světelnou show na fasádě Obchodního domu. Poblíž něho budou i stánky s horkými nápoji a dalšími pochutinami. Po ohňostroji je ještě v plánu afterparty na náměstí Míru.

Zlín, stejně jako další města v kraji, chce lidem přinést novoroční oslavy podobné, jako tomu bylo před pandemií. Neodrazují je od toho ani částky ve vyšších desítkách či stovkách tisíc, které za programy vydají.

„Zvažovali jsme různé varianty jako videomapping nebo dronová show, ale prozatím jsme se rozhodli ponechat oslavám tuto podobu,“ poznamenal primátor Zlína Jiří Korec. Krajské město podle něj za celé oslavy zaplatí okolo 350 tisíc korun. Ani v současné energetické krizi a při nutnosti šetřit magistrát podle Korce neuvažoval o výrazném omezení nebo úplném zrušení oslav.

„To by bylo naopak v tuto dobu to nejhorší, co bychom mohli udělat. Zrušením tak významného společenského setkání bychom mezi lidmi jen šířili negativní energii,“ myslí si primátor.

Tradičně vyhlášenou akcí, na kterou se sjíždějí i lidé zdaleka, je novoroční ohňostroj v holešovském zámeckém parku. Starosta města Rudolf Seifert přiznal, že se o tom, zdali letos v akci pokračovat, vedla ve vedení radnice debata. „Názory byly různé, ale většina byla pro pokračování,“ řekl.

Důležitým argumentem je podle něj zachování tradice. V Holešově se táhne už od poloviny devadesátých let, kdy se ohňostroje pořádaly na náměstí. Pak se z kapacitních důvodů akce přemístila k zámku. „Přijde třeba pět tisíc lidí, včetně dětí, kterým uděláme radost,“ zdůraznil Seifert.

Pyrotechnická show je v plánu na 17. hodinu a město vyjde na sto tisíc. „Letos jsme si s ostrostřelcem, který ohňostroj připravuje, dali tento limit. Je to asi hranice, za kterou lze důstojnou show uspořádat,“ nastínil starosta. Ten zároveň upozorňuje, že předem nahlášený ohňostroj, o němž obyvatelé vědí, je mnohem lepší než spontánní odpalování pyrotechniky na různých místech města průběžně po celé vánoční a novoroční období.

V Hradišti ohňostroj tradičně nepořádají

Silvestrovský ohňostroj si užijí také obyvatelé Vsetína. Vypukne v 19 hodin před Domem kultury a program zpestří show známých tanečníků Natálie Otáhalové a Jana Ondera. „Máme ohňostroj normálního typu za třicet tisíc, což je marginální záležitost. Šetřit na takové akci, která je oslavou nového roku, by bylo pokrytecké,“ je přesvědčený starosta Vsetína Jiří Čunek, podle něhož je třeba hledat větší úspory jinde.

Organizované vítání nového roku tradičně vynechávají v Uherském Hradišti, naopak silvestrovskou oslavu po širým nebem si užijí Kroměřížané. Na Hanáckém náměstí začne poslední den letošního roku nejprve od 18 hodin koncert kapely Reflexy. Poté bude následovat přání do nového roku a ohňostroj.

„V 19.10 hodin pak začne druhá část hudebního programu, o kterou se opět postarají Reflexy. Pro návštěvníky bude připravené občerstvení, především horké nápoje,“ sdělil ředitel Domu kultury Pavel Sedláček. V Kroměříži přitom tradice městem pořádaných novoročních oslav nebyla obvyklá, v poslední době se takto slavilo jen v lichých letech.

Silvestrovskou sešlost pořádá také Valašské Meziříčí. Program začne už v 17 hodin a je koncipovaný tak, aby si ho mohly vychutnat především rodiny s dětmi. Samotný ohňostroj rozzáří oblohu v 19 hodin. „Je to tradice, ve které budeme pokračovat,“ zmínil starosta Robert Stržínek. Podle něj paradoxně zábavní pyrotechnika jako jedna z mála věcí nezdražuje a město je tak schopné udělat show za menší peníze než dřív.

„Samozřejmě vnímám hlasy lidí, kterým ohňostroj vadí, například kvůli pejskům. Neberu to na lehkou váhu, ale na druhou stranu jde o důležité společenské setkání na konci roku,“ doplnil Stržínek.