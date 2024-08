Přežil povodně, odolával jmelí. Teď ikonický ořešák v Kvasicích porazila vichřice

Přes 230 let rostl v zámeckém v parku v Kvasicích na Kroměřížsku a postupně se stal jedním z nejznámějších stromů na východní Moravě. Mohutný ořešák černý přežil povodně v roce 1997 i masivní...

Zlínský krajský soud uložil Igoru Cydrichovi z Frýdku-Místku deset let vězení za prodej kokainu, extáze a marihuany. Devětapadesátiletý muž přiznal, že drogy obstarával v Nizozemsku a dovážel je do...

„Vždyť se máme digitalizovat.“ Školy se neshodnou, zda dětem úplně zakázat mobily

Za dva týdny najedou žáci všech šesti vsetínských základních škol na jednotný systém. Každý z nich při příchodu do školy svůj mobilní telefon buď zamkne do vlastní skříňky, nebo odevzdá do společného...