Kolony ve Zlíně jsou kratší, řidiči volí jiné cesty. Komplikací je ale víc Dopravní situace ve Zlíně se po úterní velmi špatné situaci zlepšila. Kvůli opravě hlavní výpadovky z města do Otrokovic se další den tvořily jen kratší kolony. A to především ve směru do Zlína. 17. července 2025 12:15

Velehradská bazilika jako kulisa Barum rally. Vozy zastaví na poutním místě Nebude to taková atrakce jako v Římě, kde se závodí u Kolosea, ale také Barum Czech Rally Zlín připomene historické dědictví svého kraje. Letošní 54. ročník, který se jede přesně za měsíc, zavede... 17. července 2025 9:22

Nákup 60 trolejbusů pro MHD se komplikuje, tendr řeší antimonopolní úřad Potíže zlínského dopravního podniku s nákupem nových bateriových trolejbusů jako by neměly mít konce. Poté, co během tří let nevybral dodavatele ve třech veřejných soutěžích a nakonec se dohodl v... 16. července 2025 16:05

Starostové ze Zlínského kraje žádají prezidenta o veto. Nechtějí platit uklízečky Starostové Luhačovic a Bojkovic po roce a půl opět napsali prezidentovi republiky Petru Pavlovi kvůli novele školského zákona. Podle ní mají od příštího roku platit uklízečky, kuchařky a školníky ve... 16. července 2025 11:24

Ilustrované herbáře z 16. století v Kroměříži. Sběratel si oblíbil Mattioliho Sběratel a zahradník Petr Bílek vystavuje v Muzeu Kroměřížska herbáře italského lékaře a botanika Pietra Andrey Mattioliho. Až do 19. října jsou k vidění čtyři desítky vydání. Bylinář z 16. století... 16. července 2025 9:06

Kolaps dopravy ve Zlíně. Dvoukilometrová kolona a zpoždění MHD přes půl hodiny Ačkoliv silničáři začali s opravou hlavního příjezdu do Zlína ve směru od Otrokovic na konci června, teprve dnes se situace dostala do kritického bodu. Především ve směru do Zlína, kde se od rána... 15. července 2025 15:54

Putování losa Emila je hitem sociálních sítí, nově ho přistihli v parku Mladý los evropský putující východní částí Česka přes Ostravsko a Zlínský kraj sbírá stále více fanoušků a stává se hitem sociálních sítí. A nikdo mu už neřekne jinak, než Emil. Možná podle Emila... 15. července 2025 13:28

Rožnov má zájem o budovu pošty pro nové kanceláře nebo byty. Služby zachová Když stát v roce 2023 rušil pobočky České pošty, jednu z nich zavřel v Rožnově pod Radhoštěm, a to v ulici 1. máje. Ve městě zůstala jen jedna ve větší budově na náměstí Míru. Česká pošta ji ale... 15. července 2025 9:09

Los evropský putuje dál. Migrujícího Emila natočili v Uherském Brodě při koupeli Mládě losa evropského v pondělí ráno opět zachytili na video, tentokrát v Těšově. Mladý los si odskočil do řeky Olšavy na ranní koupel, než se opět vydal na cestu. Video putujícího savce sdílel na... 14. července 2025 19:53

U zlínských lázní postaví město parkovací dům, bude v něm místo pro sto aut U městských lázní ve Zlíně bude nový parkovací dům P + R pro přibližně sto aut. Radnice dokončuje prověřovací studii a pak se chce pustit do projektu, ačkoliv lidé z okolí k tomu mají výhrady. Má... 14. července 2025 12:41



Myšlenky na sebevraždu, úzkost, závislost. Děti čekají na vyšetření i půl roku Ve Zlínském kraji fungují tři dětští psychiatři a na vyšetření se čeká minimálně půl roku. Mladých pacientů přitom přibývá. Pomoci by mohlo Centrum duševního zdraví pro děti s odborníky, kteří... 14. července 2025 9:09