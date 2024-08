Silničáři skončí s opravou klíčové cesty ve Zlíně s týdenním předstihem

Původně to přitom mělo být až příští týden ve čtvrtek 15. srpna, tedy před víkendem, kdy se ve Zlíně jede Barum rally. Dnes mají cestáři dodělat pokládky povrchů, zítra prořezávky spár, vodorovné dopravní značení a další dokončovací práce. Ve čtvrtek už by mohla být omezení menší a v pátek žádná.

„Je to super pro nás všechny, že omezení bude kratší,“ řekl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Karel Chudárek. „Jednoznačně tomu pomohlo počasí a také dobrá organizace práce zhotovitelské firmy, která pracovala téměř nepřetržitě včetně sobot. My jsme zase pružněji reagovali ohledně povolení,“ shrnul.

Silničáři si při minulých opravách zajišťovali povolení na zvláštní užívání silnice na každou opravovanou etapu zvlášť. Teď si ho zajistili na celý úsek. Takže když jednu etapu skončili dříve, mohli se hned přesunout na další. Odpadl tak třeba den čekání.

„Jsem velmi rád, že práce skončí v předstihu. Udělalo se pro to maximum. Vyšli jsme si navzájem vstříc i s koordinací prací,“ reagoval zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

Silničáři opravili úsek třídy Tomáše Bati od křižovatky pod městským divadlem až po křižovatku s Šedesátou a Antonínovou ulicí. Jde o kilometr jedné z nejvíc vytížených zlínských vozovek. Denně tudy projede přes 30 tisíc aut, během léta jich bylo o pár tisícovek méně. Ze tří až čtyř jízdních pruhů byl většinou volný jeden, případně dva.

Kolony se tvořily zejména v době, kdy cestáři opravovali úsek kolem náměstí Míru. Řidiči v nich strávili desítky minut. „Celkově to bylo ale lepší, než jsme čekali. Neměl jsem ani jeden nespokojený telefonát či e-mail,“ poznamenal Chudárek. Podle něj si místní řidiči našli objížďky, protože ve frontách čekalo především hodně nákladních aut s mimozlínskou SPZ.

Štefánikova nejpozději do konce srpna

Stavební práce u Kudlovské přehrady, kvůli nimž je ze Štefánikovy ulice dočasně pouze jednosměrka ve směru z centra města na Vizovice, zatím jdou podle časovému plánu. S předstihem asi neskončí, protože nejde jenom o pokládku nového povrchu vozovky.

„Odstranil se tam původní chodník a dělá se nový, takže se musí vybudovat i lávka. Používá se při tom armatura a beton, který musí dozrát,“ vysvětlil Kovář.

Ulice by měla být otevřená pro oba směry nejpozději do konce srpna. Delší omezení by způsobilo velké potíže. Poblíž jsou školy, kam jezdí studenti a rodiče vozí své děti.

Opravy budou pokračovat za rok

Tím mají rekonstrukce klíčových cest ve Zlíně pro letošek skončit. Příští rok však budou pokračovat. Město zřejmě na část prázdnin opět uzavře Štefánikovu ulici u Kudlovské přehrady, aby opravilo také její druhou polovinu.

ŘSD se zase pustí do opravy dalšího úseku třídy Tomáše Bati ve směru od centra na Podhoří a v Loukách. Ze dvou jízdních pruhů tam bude volný jeden. Řidiči se musejí připravit na to, že dopravní komplikace budou opět značné.

„Po osmi až deseti letech musíme hlavní komunikace ve Zlíně opravit. Bohužel dochází jejich životnost,“ zmínil Chudárek.

Silničáři zjistili, že v hlavních zlínských cestách jsou místy vyjeté koleje i síťové trhliny, které se mohou změnit ve výtluky už během následující zimy.