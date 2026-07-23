Hlavní výjezd ze Zlína je průjezdný. Silničáři opravy dokončili s předstihem

„Stavební práce se podařilo dokončit s předstihem oproti původnímu harmonogramu, omezení tak skončilo dříve, než bylo plánováno. Děkujeme všem řidičům za trpělivost a ohleduplnost během realizace opravy,“ informovala mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.
Silničáři opravovali cestu v úseku od odbočky k cihelně ve Zlíně-Malenovicích po benzinovou stanici na křižovatce v Loukách. Postupně uzavírali vždy dva pruhy, jeden v každém jízdním směru. Hlavní tah z a do Zlína tak řidičům téměř měsíc způsoboval komplikace a zdržení.
„Jezdím do Otrokovic do práce a po prvním týdnu v kolonách jsem začala jezdit vlakem. Ale známí, kteří dojíždějí z Luhačovic, jezdí autem pořád. Musejí vstávat třeba o hodinu dřív, aby se do práce dostali včas,“ postěžovala si Marie Matějková ze Zlína.
Řada řidičů se opravovanému úseku vyhýbala a využívala jiné trasy. V dopravních špičkách se přesto u Terna tvořily kolony, zdržení bývalo 15 až 20 minut.