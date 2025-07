„Ministr Kupka potvrdil, že chybějící dvě miliardy korun kraje nedostanou. Je to další rána pro regiony. Po nepedagogických pracovnících jde o další prostředky, o které kraje v rozpočtu přijdou,“ přiblížil předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Tímto rozhodnutím byla přerušena každoroční podpora nastavená v období dvou předchozích vlád. Budeme nuceni sáhnout do jiných krajských investic a některé plánované dopravní akce odložit na příští rok,“ doplnil.

Ve Zlínském kraji je 400 kilometrů havarijních úseků silnic. Za zmíněných 70 milionů korun chce kraj letos opravit 16 úseků silnic o délce 21 kilometrů.

„Přidali jsme k této částce ještě něco z vlastních prostředků,“ poznamenal šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý. „Zhotovitelé, s nimiž máme uzavřeny rámcové smlouvy, budou tyto práce dělat v období převážně od července do září.“

Mezi plánovanými opravami jsou například cesty v Kroměříži, Šumicích, Zubří, Rožnově pod Radhoštěm, Bystřici pod Hostýnem či Huslenkách. Dále pak silnice z Lukova do Fryštáku, z Vizovic do Loučky nebo z Hluku do Vlčnova.

ŘSZK loni dostalo od státu 200 milionů korun, ale to bylo tím, že přes 60 milionů činila dotace na opravu mostu přes řeku Moravu.

Peníze půjdou z rozpočtového určení daní

Podle Holiše vláda nedrží slovo. Ministerstvo dopravy argumentuje systémovou změnou a tím, že peníze budou pro kraje vyčleněny v rámci změny RUD.

„Tu vláda schválila, ale legislativní proces zatím stále běží,“ poznamenal mluvčí resortu František Jemelka. Novele zatím nedali zelenou ani poslanci, pak bude muset projít Senátem a podepsat ji musí i prezident.

Kraje včetně Prahy letos od ministerstva dopravy dostaly přes 10 miliard korun na zajištění dopravní obslužnosti, infrastrukturní projekty a právě i opravy silnic II. a III. tříd.

Zlínský kraj z toho vyinkasoval 250 milionů korun. V letech 2020 až 2025 to podle údajů ministerstva bylo celkem 1,9 miliardy. „Každý kraj má svůj rozpočet, své hospodaření a odpovědnost za ně,“ dodal Jemelka.