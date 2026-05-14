Úpravy křižovatek ve Zlíně pokračují, uzavře se cesta po Benešově nábřeží

Milan Libiger
  8:45
Řidiči i chodci musejí počítat s dalšími omezeními na hlavních křižovatkách ve Zlíně. Firma Cross na nich modernizuje světelnou signalizaci, která pak bude s pomocí umělé inteligence řídit dopravu tak, aby byla plynulejší. Začalo se pracovat na třídě Tomáše Bati u bývalé knihovny, příští týden dojde na křižovatku u cigánovského mostu.

V úterý se rozběhly práce na křižovatce třídy Tomáše Bati se Školní ulicí, kde budou dočasně zrušené současné semafory a přechody pro chodce.

Vjezd do Školní ulice bude možný jen se souhlasem stavby a vjezd pro zásobování bude časově omezený. Úpravy by měly trvat přibližně do konce května.

„Dopad bude spíše na chodce, kteří budou muset jít po provizorním přechodu blíže k zastávce MHD, ale pro vozidla (na hlavní cestě) omezení nenastane,“ přiblížil Ivo Gajdošík, který má ve firmě Cross projekt na starosti.

Modernizace semaforů na třídě Tomáše Bati ve Zlíně pokračuje. (květen 2026)
5 fotografií

Radnice upozorňuje cestující, že může docházet ke zdržení městské hromadné dopravy a řidiče, aby byli opatrní a respektovali provizorní dopravní značení.

Firma projekt rozjela loni v únoru a na konci letošního roku ho skončí. Celkem upraví 45 křižovatek, přičemž jízdní pruhy během prací nechává volné, uzavřené mohou být jen dočasně.

Zlín upravuje další semafory, nyní na křižovatkách u polikliniky a sokolovny

S omezením musejí řidiči počítat od začátku příštího týdne, kdy přijde na řadu křižovatka Dlouhé ulice a Benešova nábřeží. Příjezd od Čepkova podél řeky Dřevnice bude po celou dobu uzavřený.

Řidiči by měli jezdit po objízdné trase, jež povede po nadjezdu. Také tady se přechody dočasně přesunou dál od křižovatky. Práce potrvají přibližně pět týdnů.

„Všechny zbývající křižovatky v centru chceme stihnout upravit do konce letních prázdnin. Jízdní pruhy uzavírat nebudeme, maximálně krátkodobě,“ připustil Gajdošík.

Jde o křižovatky ulic Štefánikova a Osvoboditelů, Štefánikova a Školní a třídy Tomáše Bati a Gahurovy ulice. Tato křižovatka je klíčovým bodem Zlína a navíc je přetížená a kapacitně nevyhovuje normám.

Po její úpravě se změní dopravní značení. Řidiči nebudou moci odbočit ve směru od Kongresového centra doleva na Otrokovice. Budou muset jet o kus dál centrem města kolem divadla.

„I nezávislá studie potvrdila, že by to mělo situaci v centru pomoci. Když na této křižovatce odpadne jeden kolizní směr, dokážeme protlačit více vozidel ve směru od Jižních Svahů i od Vizovic,“ nastínil Gajdošík.

Nový systém řízení křižovatek bude upřednostňovat vozy městské hromadné dopravy, absolutní přednost budou mít sanitky.

Hromadnou dopravu ve Zlíně řídí inteligentní křižovatky. Zatím zkušebně

Mohou se přidávat i další složky integrovaného záchranného systému. Jejich auta musejí mít speciální komunikační jednotku, která bude v automatickém kontaktu s křižovatkou.

Červeně označen přechod na křižovatce třídy Tomáše Bati a Školní ulice, modře křižovatka u cigánovského mostu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

