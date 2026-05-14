V úterý se rozběhly práce na křižovatce třídy Tomáše Bati se Školní ulicí, kde budou dočasně zrušené současné semafory a přechody pro chodce.
Vjezd do Školní ulice bude možný jen se souhlasem stavby a vjezd pro zásobování bude časově omezený. Úpravy by měly trvat přibližně do konce května.
„Dopad bude spíše na chodce, kteří budou muset jít po provizorním přechodu blíže k zastávce MHD, ale pro vozidla (na hlavní cestě) omezení nenastane,“ přiblížil Ivo Gajdošík, který má ve firmě Cross projekt na starosti.
Radnice upozorňuje cestující, že může docházet ke zdržení městské hromadné dopravy a řidiče, aby byli opatrní a respektovali provizorní dopravní značení.
Firma projekt rozjela loni v únoru a na konci letošního roku ho skončí. Celkem upraví 45 křižovatek, přičemž jízdní pruhy během prací nechává volné, uzavřené mohou být jen dočasně.
S omezením musejí řidiči počítat od začátku příštího týdne, kdy přijde na řadu křižovatka Dlouhé ulice a Benešova nábřeží. Příjezd od Čepkova podél řeky Dřevnice bude po celou dobu uzavřený.
Řidiči by měli jezdit po objízdné trase, jež povede po nadjezdu. Také tady se přechody dočasně přesunou dál od křižovatky. Práce potrvají přibližně pět týdnů.
„Všechny zbývající křižovatky v centru chceme stihnout upravit do konce letních prázdnin. Jízdní pruhy uzavírat nebudeme, maximálně krátkodobě,“ připustil Gajdošík.
Jde o křižovatky ulic Štefánikova a Osvoboditelů, Štefánikova a Školní a třídy Tomáše Bati a Gahurovy ulice. Tato křižovatka je klíčovým bodem Zlína a navíc je přetížená a kapacitně nevyhovuje normám.
Po její úpravě se změní dopravní značení. Řidiči nebudou moci odbočit ve směru od Kongresového centra doleva na Otrokovice. Budou muset jet o kus dál centrem města kolem divadla.
„I nezávislá studie potvrdila, že by to mělo situaci v centru pomoci. Když na této křižovatce odpadne jeden kolizní směr, dokážeme protlačit více vozidel ve směru od Jižních Svahů i od Vizovic,“ nastínil Gajdošík.
Nový systém řízení křižovatek bude upřednostňovat vozy městské hromadné dopravy, absolutní přednost budou mít sanitky.
Mohou se přidávat i další složky integrovaného záchranného systému. Jejich auta musejí mít speciální komunikační jednotku, která bude v automatickém kontaktu s křižovatkou.
Červeně označen přechod na křižovatce třídy Tomáše Bati a Školní ulice, modře křižovatka u cigánovského mostu.
