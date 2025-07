Kolona se táhla z Louk až do Malenovic. Řidiči jenom sledovali, jak v protisměru doprava plyne, byť také výrazně pomalu. Dříve ráno provoz v tomto pruhu zase zbrzdila nehoda osobního a nákladního auta. Odpoledne se situace zlepšovala, protože více řidičů se místu vyhýbalo.

„V prvních čtrnácti dnech oprav tady zřejmě nebylo tolik aut,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek. Podle něho se asi více lidí vracelo z dovolené.

„Je to komplikace, ale upozorňovali jsme, že cestu opravit musíme. Děláme to o prázdninách, kdy je slabší provoz. V Loukách se ale kolony tvoří, i když tam nic neděláme,“ poznamenal Chudárek.

Roli v tom mohlo sehrát i to, že v pondělí se na cestě nepracovalo, takže si řidiči možná mysleli, že omezení skončilo. ŘSD však na tabulích u cesty informuje, že práce potrvají do až půlky srpna.

Silničáři první dva týdny opravovali hlavní tah v Prštném, dneska se po pondělní technologické přestávce přesunuli do Louk. Tam rekonstruují úsek od prodejen automobilů Samohýl po místo, kde se odbočuje do ulice Pod Šternberkem. A to včetně světelné křižovatky u benzinové stanice.

Zavřený zůstává jeden ze dvou jízdních pruhů pro každý směr. Teď jsou to vnější pruhy, následovat budou vnitřní.

Veřejná doprava nabrala zpoždění

„Když jsem jela ráno trolejbusem z Otrokovic do Zlína do práce, cesta trvala asi hodinu a čtvrt. Obyčejně to bývá kolem půl hodiny,“ postěžovala si cestující Pavla Novotná.

Na webových stránkách dopravního podniku mohli cestující sledovat, jak linky mezi Zlínem a Otrokovicemi nabírají zpoždění. Menší získaly už na cestě ze Zlína, větší pak opačným směrem. Bývalo kolem půl hodiny.

„Kolony vozidel, zpoždění MHD až 40 minut, otáčení zpožděných spojů v centru Zlína, nasazení autobusů v úsecích na Jižní Svahy a do Bartošovy čtvrti,“ uvedla Dopravní společnost Zlín-Otrokovice na facebookových stránkách. Více situaci odmítla komentovat.

Silničáři nechávají šoférům možnost, aby z hlavní cesty odbočili doprava, doleva je to ale zakázané. „Apelujeme na řidiče, aby projížděli kolem našich pracovníků opatrně a nesnažili se odbočovat doleva do zákazů,“ vzkázala mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková.

Hotovo bude před Barum rally

Při opravě prvního úseku cesty v Prštném byla situace lepší. Kolony se tvořily v obou směrech, ale čekání v nich zabralo většinou 10, maximálně 15 minut. „Věříme, že zítra si řidiči začnou hledat alternativní trasy a situace bude lepší,“ doufá Trubelíková.

Motoristé se snažili omezení v Prštném objíždět po souběžně vedoucích ulicích Svatopluka Čecha a Mostní ulici.

Někteří se vyhýbali hlavnímu tahu z Otrokovic a přijížděli do Zlína od Filmových ateliérů po Březnické ulici. Na ní se však kvůli tomu v dopravních špičkách tvořily kolony, které sahaly až nad zimní stadion.

Přestože jsou některé letní dny hodně deštivé, cestáři zatím postupují podle časového harmonogramu. Pokud frézují starou vozovku, vlhko jim tolik nevadí. To je na překážku až při pokládce živičného povrchu. Stále tak platí, že práce skončí do pátku 15. srpna, kdy ve Zlíně startuje Barum rally.

Dopravní omezení platí po celém kraji

Silničáři tento týden opravují také další úsek hlavní spojnice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím, konkrétně u obcí Bystřička a Jablůnka. Provoz je tam veden kyvadlově. S omezeními musejí řidiči počítat i v Uherském Brodě, Uherském Hradišti, Držkové, Březůvkách, Bystřičce, Lopeníku, zlínské Mladcové, dále v okolí Sirákova a vsetínské Rokytnici či v Uherském Ostrohu.

Úplně uzavřené jsou cesty mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem pod Hostýnem, Lešnou a Porubou, Hutiskem-Solancem a Soláněm, mosty ve Valašském Meziříčí i Napajedlích, silnice ve Slušovicích, Litenčicích, Měrůtkách, Veletinách, Nivnici, Lačnově, Hluku i Prostřední Bečvě.