Čtyřicet minut čekání v koloně. Opravy klíčových cest komplikují průjezd Zlínem

„Během deseti minut jsme se posunuli asi o 20 metrů. Auta stála v obou jízdních pruzích. Pak jsem jel kolem nemocnice a přes Vršavu na Jižní Svahy, což bylo rychlejší,“ popsal Novotný.

Podobný zážitek mělo tento týden více řidičů, kteří je sdíleli i na sociálních sítích. Také silničáři uznávají, že se situace oproti minulému týdnu zhoršila.

„Je to mnohem horší. Ve středu ráno byla na třídě Tomáše Bati čekací doba až 40 minut,“ upřesnila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková. „Minulý týden byl menší provoz kvůli dovoleným. Teď je navíc doprava zúžena jen do jednoho jízdního pruhu a vzniká tak špunt. Hlavně ve špičkových časech jsou čekací doby delší,“ doplnila.

Řidičům ve Zlíně začaly první komplikace na konci června, kdy silničáři úplně uzavřeli ulici Osvoboditelů mezi křižovatkami pod Kolektivním domem a pod městským divadlem. Pak se přesunuli na třídu Tomáše Bati.

Od úterka jsou na jejím úseku od křižovatky pod divadlem po křižovatku s Gahurovou ulicí. Na ni řidiči neodbočí a mohou z ní pouze vyjet rovně či doprava. Přitom jde o hlavní příjezd na sídliště Jižní Svahy.

„Na třídě Tomáše Bati se tento týden opravuje prostřední pruh, další týden to budou krajní pruhy. Pak se přesuneme na další etapu. Počasí práce zatím nekomplikuje,“ shrnula Trubelíková.

Objet to nejde ani přes Štefánikovu

Město tento týden navíc začalo opravovat Štefánikovu ulici u Kudlovské přehrady, kudy je možné projet pouze ve směru od centra, v opačném je uzavřená.

„V některé kritické časy je to zdržení. Na druhou stranu si myslím, že to není úplně nejhorší,“ míní zlínský radní přes dopravu Václav Kovář. Podle něho jindy opravy dělat nešlo. Byly směřované na léto, kdy je provoz na cestách výrazně slabší.

„Ve špičkách dochází ke zdržení. Proto žádáme řidiče o trpělivost, a pokud můžou, aby se těmto místům vyhnuli, případně zvolili jiný druh dopravy,“ poznamenala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Řidiči mohou jet podél řeky, případně po Sokolské a Vodní ulici. Z opačného směru přes Prštné kolem areálu Rybníky. „Jsou alternativní trasy, které nevyužívají kamiony, ale mohou je využít místní řidiči. Nebývají tak ucpané,“ souhlasí Kovář.

Otázka je, jestli by třída Tomáše Bati nebyla tak zahlcená, kdyby se dalo Štefánikovou ulicí projet ve směru do centra, tedy opačně než dnes. Řidiči by měli o jednu možnost příjezdu navíc, ačkoliv by se u křižovatky u divadla napojovali na rozkopanou třídu Tomáše Bati.

„Řešili jsme obě varianty. Nakonec jsme i na doporučení policie dospěli k tomu, že volný směr z centra je výhodnější,“ řekl Kovář. „Policie upřednostnila rychlejší výjezd z města směrem na Příluky,“ upřesnila Kozumplíková

Zmíněná dopravní omezení ovšem neplatí pro městskou hromadnou dopravu, což je znát. „Provoz na všech linkách byl víceméně plynulý. Zpoždění trolejbusů a autobusů v kolonách vozidel, které na některých místech v době dopravních špiček vznikaly, nepřesahovala deset minut. Mimo špičky vznikala jen minimální, nebo vůbec žádná,“ zmínil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Podle něho se osvědčilo, že jsou linky 31 a 70 přeložené z třídy Tomáše Bati, na níž je teď provoz omezený. Současně je ale na jejím opravovaném úseku krajní pruh vyčleněný trolejbusům a autobusům. „Můžeme předpokládat, že ani další etapy prací silničářů v centru Zlína nebudou mít na cestování v MHD výrazný negativní dopad,“ věří Cekota.

Pro ostatní řidiče to znamená, že se dopravních potíží nezbaví až do poloviny srpna, kdy práce skončí. Silničáři třídu Tomáše Bati opraví přibližně k mrakodrapu. „Omlouváme se řidičům, ale podobné komplikace se dají očekávat až do konce opravy,“ dodala Trubelíková.

Silničáři museli řešit i to, že v pátek 26. července bude u zlínského Kongresového centra startovat jedna z etap cyklistické Czech Tour. Pro závodníky bude vyčleněný jeden pruh v protisměru ve Štefánikově ulici, z níž budou stoupat nad město po Březnické ulici.