Silnice mezi Lukovem a Fryštákem je uzavřená, řidiči ji objíždí kolem zoo

Milan Libiger
  8:40
Dopravní komplikace způsobuje uzavření frekventované cesty mezi Lukovem a Fryštákem na Zlínsku. Silničáři ji opravují, protože ji poškodila těžká technika v souvislosti s výstavbou dálnice D49. Většina aut místo objíždí po vedlejší cestě, která je ale užší a vede z Fryštáku na křižovatku před hlavním vstupem do zlínské zoo.

Silničáři se se stavbou dálnice D49 přiblížili k hlavní cestě mezi Zlínem a Fryštákem. (říjen 2024) | foto: MAFRA

„Když lidé jedou z Fryštáku na křižovatku u zoo a odbočují doleva, tvoří se tam kolony, které tam dříve nebývaly. Stojí tam v řadě i deset až dvacet aut,“ popsal starosta Lukova Michal Teplý.

Odbočování je složitější, protože na křižovatce nejsou semafory. A zvláště o víkendech za hezkého počasí, kdy Lešnou navštěvují turisté, je tam provoz velmi hustý. A tím i nebezpečný.

Přestože mají na vedlejší cestu z Fryštáku k Lešné zakázaný vjezd auta s hmotností nad 3,5 tuny, občas se tam objevují. Oficiální objízdná trasa pro všechna vozidla vede přes odbočku z hlavní cesty do Zlína směrem do Kostelce a Štípy, využívá ji však spíše méně řidičů.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

„Cesta mezi Fryštákem a Štípou je přetížená,“ potvrdil starosta Fryštáku Pavel Gálík. „Řidiči si zvykli, že se dá uzavírka objet kolem zoo. Když někdo jede z Lukova do Fryštáku, netrvá mu to pět, ale osm minut,“ poznamenal Teplý. K vážnějším nehodám tam zatím nedochází, občas jen k drobnějším, které odnesou zpětná zrcátka.

Silniční provoz se zahustil i v některých okrajových částech Fryštáku. V Lukově je naopak část obce intenzivní dopravy ušetřená.

Cesta mezi Lukovem a Fryštákem je uzavřená od poloviny října a bude ještě do konce listopadu. Přestože jde o krajskou silnici, opravuje ji stát. Byla totiž poškozena v souvislosti s výstavbou dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, která je těsně před dokončením.

Fryšták s Lukovem spojí nová cyklostezka, lidé se dostanou až do Zlína

„Provádíme opravy komunikací, které jsme zatížili návozem materiálu i přesměrováním veřejné dopravy. Tím se více poničily,“ sdělil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Podle něho jde o běžný postup, kdy silničáři mají při výstavbě dálnice vyčleněny peníze i na cesty, jež během výstavby poškodí. Stejně tak opravují další silnice, nejen v souvislosti s D49, ale rovněž s D55 na Uherskohradišťsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Opravená budova přístavby gymnázia v Otrokovicích září bílou barvou a neladí...

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

Nejlevnější polední menu mají ve Zlíně. A bez smažáku to nejde, říká restauratér

Premium
Příprava meníček v restauraci Vlžan ve Zlíně. (listopad 2025)

Zlín drží nejlevnější polední menu mezi krajskými městy v Česku. Hospody rozšiřují nabídku obědů, hlavní jídlo a polévku nabízejí samostatně. Ve zlínské Restauraci Vyhlídka měli dříve na výběr ze...

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonecký Filip Zorvan bojuje proti zlínské přesile.

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

Silnice mezi Lukovem a Fryštákem je uzavřená, řidiči ji objíždí kolem zoo

Silničáři se se stavbou dálnice D49 přiblížili k hlavní cestě mezi Zlínem a...

Dopravní komplikace způsobuje uzavření frekventované cesty mezi Lukovem a Fryštákem na Zlínsku. Silničáři ji opravují, protože ji poškodila těžká technika v souvislosti s výstavbou dálnice D49....

7. listopadu 2025  8:40

Doprava ve Valašském Meziříčí se zklidní. Silničáři otevřou opravovaný most

Hlavní most přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí opravují silničáři od května,...

Po dlouhých sedmi měsících otevřou silničáři v pondělí 1. prosince most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí, který rekonstruují. Pro místní řidiče to bude úleva, současně se ale do města...

6. listopadu 2025  16:06

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti...

6. listopadu 2025  13:53

Primář psychiatrie podle soudu spoluzavinil smrt pacientky, ve funkci zůstává

Obžalovaný lékař Psychiatricke nemocnice v Kroměříži Jan Lužný (vlevo) u...

Primář gerontopsychiatrického oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži Jan Lužný může dál pracovat ve vedoucí funkci. Ve čtvrtek o tom rozhodl odvolací krajský soud ve Zlíně. Ten zároveň...

6. listopadu 2025  13:21

Nejvíc bouraček je na křižovatce u divadla. Řidiči se špatně řadí do pruhů

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati ve Zlíně s plastikou Letící múza na...

Křižovatkou třídy Tomáše Bati a Dlouhé ulice v centru Zlína projede denně přes 30 tisíc aut a patří k nejfrekventovanějším dopravním uzlům v kraji. A současně je podle analýzy Portálu nehod...

6. listopadu 2025  9:09

Dobrovolným hasičům vzplála zbrojnice, jeden se při zásahu nadýchal kouře

V Kunovicích na Uherskohradišťsku hořela hasičská zbrojnice. (5. listopad 2025)

Požáry se nevyhýbají ani hasičům. K jednomu takovému došlo ve středu před polednem ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Kunovicích na Uherskohradišťsku. K požáru byli vysláni profesionální hasiči z...

5. listopadu 2025  15:24

Nový knižní průvodce Procházky Zlínem poodhaluje zapomenutá místa a příběhy

Redaktor MF DNES a iDNES Pavel Stojar představil v Baťově vile nového knižního...

Redaktor MF DNES a iDNES Pavel Stojar v úterý 4. listopadu představil ve vile Tomáše Bati novou knížku Procházky Zlínem. Je to netradiční průvodce městem, který ukazuje nejen nejvýznamnější...

5. listopadu 2025  13:46

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

5. listopadu 2025  11:27

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Zlínský hokejsta Jakub Šlahař v zápase se Slavií

Pomalinku ztrácejí náboj. Od sestupu Zlína z nejvyšší soutěže to totiž bude už jejich čtrnáctý vzájemný zápas v základní části Maxa ligy. Výsledek středečního hokejového derby Beranů se Vsetínem na...

5. listopadu 2025  9:40

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

Opravená budova přístavby gymnázia v Otrokovicích září bílou barvou a neladí...

Vznikl ve 30. letech jako svobodárna, tedy bydlení pro svobodné a dospělé zaměstnance firmy Baťa. Objekt na rohu Školní ulice a třídy Spojenců ve čtvrti Baťov v Otrokovicích dnes slouží jako druhá...

5. listopadu 2025  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína nabírá skluz. Oddálily ji volby

Plánovaná podoba železničního tunelu, který má ulehčit provozu na křižovatce v...

Pokud by byla poslední fáze přípravy standardní, do konce letošního roku chtěla Správa železnic (SŽ) vybrat firmu, která zmodernizuje železniční trať z Otrokovic do Zlína. A v lednu 2026 by začala...

4. listopadu 2025  15:45

Masarykův pomník měl pohnutý osud. Valašské Meziříčí mu vrátilo původní podobu

Pomník T. G. Masaryka je zpátky v parku Botanika ve Valašském Meziříčí. (říjen...

Po sto letech nechala valašskomeziříčská radnice obnovit památník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v parku Botanika. Postaven byl v roce 1925 a jeho autorem byl sochař...

4. listopadu 2025  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.