Dopravní peklo čeká i letos, silničáři opraví nejvytíženější cestu ve Zlíně

Letos půjde o třídu Tomáše Bati ve dvou úsecích mezi místními částmi Louky a Prštné. První začne ve směru ze Zlína za křižovatkou u supermarketu Albert a skončí v Loukách u tamní herny u zastávky MHD Louky, průmyslová zóna. Měří 1,6 kilometru.

V opačném směru úsek začne v Loukách na stejném místě, ale skončí už za odbočkou na ulici K. Světlé směrem na sídliště Podhoří. Dlouhý je 1,2 kilometru.

V Prštném a Loukách jde o vůbec nejfrekventovanější část hlavního tahu ve Zlíně. Denně tudy projede kolem 34 tisíc aut.

„Máme vysoutěženou firmu, práce budeme dělat v červenci a srpnu,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Když cestáři dříve opravovali jiné úseky hlavní výpadovky, vždy to bylo jen v jednom směru. Teď to bude v obou. To znamená, že se postupně uzavřou všechny čtyři jízdní pruhy: dva ve směru z centra, dva do něho. Jeden pruh pro každý směr ale vždy zůstane volný.

„Budeme řešit, jestli se zavřou celé poloviny cest, ale to se asi nestane,“ podotkl Chudárek.

Postup prací silničáři ještě upřesní po dohodě s městem, policií a dopravním podnikem. „Z minulých období víme, že jednáním s investorem minimalizujeme dopady na pravidelnost provozu MHD a na cestující na co nejmenší míru,“ poznamenal ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice (DSZO) Josef Kocháň. Jak velká zpoždění nastanou, se podle něho ukáže až v souvislosti s tím, jaký bude navržený postup prací.

Práce potrvají padesát dnů

Silničáři řidičům oficiální objížďku nenabídnou. Ale místní vědí, že se nabízí zejména trasa přes Podhoří, k němuž se dá odbočit u herny v Loukách ve směru do Zlína. V opačném směru pak lze jet po Mostní ulici či přes Louky a Tečovice.

I tak se dají očekávat značné problémy a časté kolony. „Dopravní komplikace jsou tam už teď,“ konstatoval Chudárek. „Cestu ale musíme opravit, protože se chystá zdvojkolejnění železniční trati. Musíme to stihnout ještě předtím, než se s ním začne,“ doplnil.

Silničáři znovu nechali práce, které by neměly trvat déle než padesát dní, na letní prázdniny. Během nich bývá slabší provoz a mezi Zlínem a Otrokovicemi jezdí méně trolejbusů a autobusů.

„Loni se to o prázdninách osvědčilo. Nakonec to žádná velká hrůza nebyla,“ sdělil Chudárek.

Minulý rok dostala nový povrch třída Tomáše Bati v úseku od křižovatky pod městským divadlem po mrakodrap. Kolony se tvořily, ale doprava nekolabovala. Silničářům se navíc díky dobrému počasí podařilo skončit o pár dní dříve. Současně opravili ulici Osvoboditelů mezi křižovatkami pod divadlem a pod Kolektivním domem.

Práce museli skloubit s městem, které kvůli rekonstrukci částečně uzavřelo Štefánikovu ulici u Kudlovské přehrady. Přes loňské letní prázdniny stihlo práce na jedné polovině, letos mají v červenci a srpnu pokračovat na druhé.

To bude pro řidiče znamenat další dopravní komplikace. Na cestě bude opět jen jeden volný jízdní pruh, který bude průjezdný v jednom směru. Pouze MHD by měla jezdit v obou.

„Teď probíhá finalizace koordinace akcí ve městě. Zřídil jsem místo koordinátora, aby se všichni hráči ve městě snažili domluvit na termínech,“ řekl náměstek primátora Michal Čížek.

Potíže čekají i v Hradišti

Opravy cest se chystají také jinde v kraji. Půl roku potrvá rekonstrukce mostu Jana Antonína Bati na silnici, která propojuje Staré Město, Uherské Hradiště a Kunovice. Práce začnou na konci února. Po mostě denně projede 23 tisíc aut a silničáři uzavřou vždy jeho polovinu.

„Bude to komplikované, ale druhé přemostění Moravy, kudy bychom se opravám vyhnuli, zatím nemáme,“ konstatoval starosta Starého Města Martin Zábranský.

Ve Valašském Meziříčí silničáři opraví hlavní most přes Bečvu, po němž denně projede 20 tisíc vozů, či část průtahu městem s některými kruhovými křižovatkami. Most bude půl roku uzavřený. Práce na něm mají začít na jaře a skončit na podzim. Na průtahu potrvají od dubna do června.

Průjezd městem přitom je už nyní ve špičce komplikovaný. „Bude to náročné. Obávám se, že přes centrum budou stát kolony aut. Ale opravit se to musí,“ tuší starosta Robert Stržínek. Objížďky se řeší, nákladní auta by se městu měla úplně vyhnout.

Státní silničáři letos vymění povrch na části cesty z Rožnova pod Radhoštěm do Dolní Bečvy a na průjezdu Buchlovskými horami. Začnou také rekonstruovat cesty v obcích a městech, u kterých byly nedávno zprovozněny dálnice, například v Holešově nebo v Babicích.

Krajští silničáři pak opraví silnice ve Slušovicích, Litenčicích, Držkové či Měrůtkách a přestaví mosty ve Velkých Karlovicích, Nivnici a Lačnově.