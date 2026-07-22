„Zejména v dopravních špičkách se tam tvoří kolony, zdržení bývá i 15 až 20 minut. Ale brzy se řidičům zase uleví,“ vzkázala mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková.
Komplikace na hlavní výpadovce z krajského města opakovaně nastávají, ačkoliv se řada motoristů opravovanému úseku raději vyhýbá.
„Během oprav jezdím po dálnici, na kterou se napojím ve Fryštáku, odkud jedu do Napajedel do práce. Je to sice delší, ale o dost rychlejší a bez čekání v kolonách,“ sdělil Petr Formánek ze Zlína.
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Hlavní tah do Zlína částečně uzavřeli kvůli opravě, auta se sunou jen pomalu
Jiní řidiči zase při příjezdu od Uherského Hradiště volí cestu přes Salaš, kde je kvůli tomu hustší provoz a občas se i tam tvoří kolony. Se zdrženími musejí počítat také cestující městskou hromadnou dopravou mezi Zlínem a Otrokovicemi. V pátek ráno by ale měly všechny komplikace pominout.
Omezený průjezd Buchlovskými kopci
„Ve čtvrtek by se měla dokončit samotná oprava vozovky, pak se budou ještě dodělávat spáry a vodorovné dopravní značení,“ nastínila Trubelíková.
„Pokud vydrží příznivé počasí, tak by měla stavební firma ve čtvrtek v noci odstranit omezující dopravní značení a v pátek ráno by měl být úsek opět průjezdný. Bude to o den dříve, než jsme původně předpokládali. Vždycky máme nějakou časovou rezervu,“ doplnila.
Silničáři v posledních letech pravidelně opravují část této silnice, což opakovaně způsobuje komplikace.
Pokračovat budou také příští rok. Pustí se do zhruba kilometr dlouhého úseku mezi odbočkami do ulic Antonínova a Ladislava Váchy, což je nedaleko centra města, takže dopravní potíže mohou být ještě větší než letos.
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Prázdniny ve Zlíně začaly dopravními uzavírkami, kolaps se zatím nekoná
Příští rok částečně uzavřou také výjezd ze Zlína opačným směrem na Vizovice. Navážou na letos opravovaný úsek poblíž supermarketu Lidl. Měřit bude přes kilometr a skončí u odbočky do průmyslové zóny v Přílukách.
„Budeme to opět směřovat na letní prázdniny a soutěžit jednoho zhotovitele na oba úseky cesty,“ sdělila Trubelíková.
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1. července 2026