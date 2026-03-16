Řidiče čekají komplikace, oprava cesty mezi Hradištěm a Bílovicemi pokračuje

Stavební práce na rekonstrukci 2,5 kilometru dlouhého úseku začaly předloni. Po zimní pauze pokračují od pondělí 16. března.
Stavbaři budou rekonstruovat poslední úsek silnice II/497 mezi dvěma odbočkami do obce Kněžpole na Uherskohradišťsku, kompletně hotovo by mělo být do konce října.
„Technologie prací a směrová úprava si zde vyžadují úplnou uzavírku pro veškerý silniční provoz,“ uvedl Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice nižších tříd v regionu stará.
Vozidla o váze do 7,5 tuny, autobusy a vozy integrovaného záchranného systému budou moci opravovaný úsek objíždět přes Kněžpole.
Nákladní doprava musí po objížďce
„Na křižovatkách silnic III/49728 a III/49729 s komunikací II/497 bude změněna přednost v jízdě, aby byl provoz co nejplynulejší. Příjezd do areálu firmy GardenMarket bude po celou dobu zajištěn, a to nejdříve od Uherského Hradiště a poté od Bílovic,“ uvedl Cekota.
Nákladní doprava nad 7,5 tuny bude stejně jako v minulých dvou letech mezi Uherským Hradištěm a Zlínem odkloněna na objízdnou trasu.
Z Uherského Hradiště povede po silnici I/55 do Starého Města a dále do Napajedel a poté po silnicích III/49725 a III/49724 do Bílovic.
„Potřebné práce na dokončení této stavby bohužel není možné realizovat bez dopravních omezení. Po ukončení prací ale bude motoristům odměnou bezpečné, kvalitní a rychlejší silniční propojení Uherského Hradiště a Bílovic,“ uvedl náměstek ŘSZK Radek Berecka.
Po opravované silnici podle údajů ŘSZK denně projíždí přibližně 9000 vozidel. Práce na její rekonstrukci by na základě uzavřené smlouvy měly přijít na více než 263,7 milionu korun, přičemž 85 procent nákladů by měla pokrýt evropská dotace.
