Projekt skateparku nabobtnal, bude stát téměř 70 milionů. Šance na nižší cenu padla

Milan Libiger
  13:00
Když zlínští zastupitelé loni v létě schvalovali investici do skateparku v Bartošově čtvrti, opozice to kritizovala, protože považovala odhadovaných 70 milionů korun za příliš mnoho peněz. Šance, že by to mohlo být méně, ale padla.

Město napodruhé vysoutěžilo firmu, která práce provede za 57 milionů korun bez DPH, což je celkem 69 milionů korun. A příští týden se pustí do práce. V pondělí 11. května si převezme staveniště.

Radnice už záměr nenazývá Skatepark Bartoška ale Sportpark Bartoška. Jeho součástí jsou i dvě víceúčelová hřiště pro míčové sporty, jedno parkourové a objekt se zázemím, na němž bude tribuna.

Je to zbytečně velká částka najednou vynaložená na jednu věc. Je otázka, jestli měl být záměr při současném stavu financí města řešený tak velkoryse.

Pavel Simovičopoziční zastupitel za hnutí STAN

Udělají se i chodníky a osvětlení, promění se celý prostor. Své místo zde najdou příznivci skateboardingu, koloběžkáři, jezdci na BMX kolech nebo inline bruslaři.

Vedení města právě pestřejší škálou nabídky vysvětluje cenu za úpravu areálu na dvou tisících metrech čtverečních. „Nové sportoviště se zázemím jako celek bylo navrženo pro využití volného času celými rodinami a pro všechny věkové kategorie,“ zmínil primátor Jiří Korec (ANO).

Skatepark Zlín, Bartošova čtvrť, stav červen 2025
Koalice o to pod jeho vedením usilovala od začátku volebního období v roce 2022. „Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby to bylo levnější, ale trh je už nějak nastavený a na všech stavbách vidíme, že práce jsou dražší, protože jsou vyšší náklady.“

Město vypsalo dvě soutěže na dodavatele. V první jedna firma nabídla výrazně nižší cenu, ale nebyla schopna doručit potřebné kvalifikace. Druhá nabídla částku 60 milionů bez DPH, ale třetí v pořadí její nabídku rozporovala.

Město pak soutěž zrušilo a vypsalo novou, v níž si stanovilo finanční strop 60 milionů korun bez DPH. Přihlásil se jen jeden zájemce. „I kdybychom měli přestřelenou cenu, stavební firmy se snaží získat zakázky, takže dávají nabídky, které odpovídají realitě,“ poznamenal Korec.

Zlín chystá skatepark za 70 milionů. Cena je příliš vysoká, namítá opozice

Podle opozice je částka 70 milionů příliš vysoká na to, že má město v současnosti omezené finanční možnosti a jde o opravu a rozšíření skateparku. Navíc ho čekají další velké investice.

„Je otázka, jestli měl být záměr při současném stavu financí města řešený v tak velkém rozsahu. A jestli to pro město bude přínosné,“ reagoval opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN). „Myslím si, že je to zbytečně velká částka, která je najednou vynaložená na jednu věc. Možná nemusel být požadavek tak velký a rozsáhlý.“

Město buduje i další hřiště

Opozice považovala za vhodnější investovat do více menších sportovišť než do jednoho velkého. „Výstavba nového sportoviště je určitě pro zdejší mládež přínosem, ale výše investice do jednoho skateparku nám přijde neúměrná,“ podotkl zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Chápeme, že projekt nezahrnuje pouze skatepark, ale přesto bychom peníze raději investovali do více menších skateparků v různých lokalitách města.“

Vančura zmínil, že když je jeden centrální, tak se k němu mohou děti z jiných částí města složitě dostávat. Korec uvedl, že město má v plánu například opravu skateparku v Kozlově žlebu na Jižních Svazích.

Zlín chce zmodernizovat plochu na Bartošově čtvrti a postavit na ní moderní skatepark. (červen 2025)

„Uvažujeme o tom, jak doplňovat hrací prvky pro náctileté i mladší děti, aby mohly trávit čas venku a neobtěžovali občany,“ naznačil zlínský primátor.

Město v současné době buduje velké dětské hřiště na Vysoké mezi za 40 milionů korun. Podle primátora by do skateparku v Bartošově čtvrti neinvestovalo tolik, pokud by na to nemělo. Upozornil, že samotný skatepark vyjde na 17 milionů korun, což považuje za přiměřenou částku.

„Nejsme takoví blázni, abychom opravili skatepark za 70 milionů korun,“ tvrdí Korec. „Byla chyba, že jsme nechali stejný název projektu, ačkoliv se změnil jeho rozsah.“

Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina

Původní návrh vzešel z projektu Tvoříme Zlín, kde občané navrhují změny, jež by městu prospěly. Počítal jen s lehkou rekonstrukcí. Město pak záměr rozšířilo a stál necelých 40 milionů korun. Finální verze je ještě velkorysejší.

„V rámci projektu Tvoříme Zlín byla myšlenka na modernizaci skateparku, ale my jsme v této lokalitě od začátku chtěli víc než jen prostou výměnu překážek. Naším cílem byl komplexní a funkční prostor,“ sdělila náměstkyně primátora Jana Bazelová (ANO).

„Proto nová podoba celého areálu vznikala za úzké pomoci všech budoucích uživatelů, tedy zástupců skateboardingu, koloběžek i BMX,“ upřesnila.

Pro skateboardisty z celého regionu

Nový skatepark bude mít takové parametry, aby mohl vytvořit zázemí pro celou zdejší komunitu milovníků skateboardu. Má mít přesah i do dalších částí regionu, budou se tam moci pořádat soutěže.

Pokud jde o sousední města, skateparky tam mají výrazně levnější než ve Zlíně. V Uherském Hradišti vznikl za devět milionů korun, v Otrokovicích za necelých sedm milionů, v Kroměříži zhruba za tři.

Ve Valašském Meziříčí plánují náklady vyšší. Odhadovaná cena připravovaného skateparku je 25 milionů korun, stejně jako ve Zlíně i tam půjde o větší volnočasový areál.

Město to mohlo pojmout střízlivěji, říká iniciátor

Zlín chce opravit skatepark na Bartošově čtvrti a postavit tam další dvě hřiště. Na snímku autor původního návrhu revitalizace Matěj Santo. (březen 2026)

Původní návrh na proměnu skateparku v Bartošově čtvrti pochází z roku 2022. V rámci projektu Tvoříme Zlín, do něhož lidé posílají náměty na zlepšení města, ho připravil Matěj Santo. Na záměr bylo tehdy vyčleněno 1,5 milionu korun.

„Neviděl jsem snahu magistrátu se skateparkem něco dělat, přitom i laik viděl, že byl ve špatném stavu. Původně jsme uvažovali jen o opravě překážek a jejich možném doplnění,“ přiblížil Santo, který v souvislosti s řešením skateparku v Bartošově čtvrti nedávno vstoupil do hnutí Zlín 21.

Jak vnímáte fakt, že město bude skatepark opravovat a rozšiřovat za téměř 70 milionů korun a je z toho i politické téma?
Musím říci, že jsem byl součástí skupiny, která se na tom s politiky podílela. I mojí zásluhou projekt nabobtnal. Říkal jsem, že by bylo dobré, kdyby tam bylo osvětlení, zázemí pro sportovce, případně tribuna. Ale výsledná cena projektu je příliš vysoká. Obávám se, že by to mohlo město zabrzdit v budování podobné infrastruktury pro mládež do budoucna.

Mělo město záměr zredukovat, aby byla cena třeba poloviční?
Mohlo to pojmout střízlivěji. Už jen to, že od nápadu k realizaci uplynulo jedno volební období, svědčí o tom, že město není schopno efektivně takové projekty realizovat. Možná si ukouslo moc velké sousto. Ale to nic nemění na tom, že jsme vděční za to, že budeme takové sportoviště mít.

Pokud jde o omezení podobných projektů do budoucna, město chce opravit skatepark v Kozlově žlebu na Jižních Svazích.
Byl jsem iniciátorem i tohoto projektu. Před třemi lety jsem kontaktoval nově založenou Kancelář architekta města Zlína, že bychom s tím měli něco udělat. Kozlův žleb je ve velmi špatném stavu a bude se muset revitalizovat. Ale taky to trvá už tři roky. Dokonce jsem už slyšel, že na to nejsou peníze. Obávám se, že by důvodem mohlo být právě nákladné sportoviště v Bartošově čtvrti.

Skatepark Bartoška ve Zlíně se dočká nové podoby. Další moderní sportoviště vzniknou i v jeho okolí.

Město slibuje, že skatepark v Bartošově čtvrti bude na vysoké úrovni a budou se tam moci pořádat i soutěže. Není to pro vaši komunitu to hlavní?
Domnívám se, že pokud chceme ve Zlíně podobná místa aktivovat, musí k tomu být vhodná infrastruktura. Takže když tam budou celorepublikové soutěže, musí tam být tribuny, osvětlení, toalety a občerstvení. Chceme také skateparkovou scénu otevřít běžným lidem, kteří si tam budou moci sednout, dát si kávu a sledovat výkony jezdců. Měl by z toho vzniknout živý veřejný prostor. Založili jsme už spolek a budeme s městem jednat o tom, aby nám skatepark dalo do správy. Pak bychom mu mohli dávat život.

Co by to znamenalo?
Mohly by tam být hudební akce, skateboardové a koloběžkové workshopy, závody, školení. Chtěli bychom dál pracovat s mládeží. Když se skatepark postaví, práce pro nás teprve začne. Program bychom chtěli vytvářet také ve zrevitalizovaném Kozlově žlebu.

Jak velká je ve Zlíně komunita skateboardistů?
Jde o desítky lidí, ale spousta jich přestala jezdit, protože ztratila motivaci. Když bude nový skatepark, tak se vrátí.

V kontextu toho, kolika lidí se záměr týká, je částka o to větší, nemyslíte?
Když se otevřou nové skateparky, jsou vždycky plné dětí. Takže nemám pochybnosti o tom, že i ve Zlíně bude narváno. Uživatelů bude spousta, zřejmě i ze sousedních měst a obcí.

Kde jsou dnes ve Zlíně skateparky?
Kromě Bartošovy čtvrti a Kozlova žlebu, které jsou v havarijním stavu, už nikde. Nejbližší jsou v Březnici a v Otrokovicích. Myslím si, že Zlín je na tom nejhůře ze všech krajských měst v České republice.

Když tady vznikne nový skatepark, bude na tom nejlépe?
Těžko říci. Každopádně komfort bude i na základě materiálního provedení mnohem lepší a trvalejší. Skatepark bude monolitický, odlitý z téměř jednoho kusu betonu. Právě beton zvyšuje jeho cenu. Navíc bude hodně rozsáhlý, přibližně o rozměrech 80 na 24 metrů. Vznikne tak sportoviště, které bude odpovídat standardům 21. století.

„Mysleli jsme si, že je to tornádo.“ Muž natočil u Kroměříže hejno rarášků

V Lutopecnech u Kroměříže se Martinu Doleželovi podařilo odpoledne zachytit...

Když se v pondělí odpoledne vypravil Martin Doležel do půjčovny stavebních strojů v Lutopecnech u Kroměříže, stal se svědkem zvláštního úkazu. Areálem stavebnin a jejich okolím se totiž v rychlém...

Údajné napadení žáka učitelem vyšetřuje policie, někdo incident popisuje jinak

Střední odborné učiliště v Uherském Brodě hledá nového ředitele. (říjen 2025)

Na Středním odborném učilišti a Střední škole řemesel a chovatelství v Uherském Brodě podle informací údajného svědka došlo před několika dny k incidentu, který skončil zraněním jednoho z žáků. Podle...

Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi...

Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Konkrétně z hlavního města do Přerova, Hulína, Otrokovic, Starého Města, Hodonína, Břeclavi a Bratislavy....

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...

Vláda navrhla akcelerační oblasti, kde bude možné ve zkráceném povolovacím režimu postavit větrné elektrárny a solární plantáže. Jedna fotovoltaická elektrárna má vyrůst ve zlínských Malenovicích,...

V honbě za kariérou a penězi sloužili nacistům i komunistům, svědky umlčeli

Premium
Jaroslav Pospíšil je spoluautorem dvoudílné historické publikace V objetí...

Svému okolí se jevil jako pracovitý podnikatel, který přes těžkosti doby prosperuje. Vladimír Hájek během druhé světové války provozoval jednu ze tří drogerií ve Zlíně a byl známý jako elegantně...

