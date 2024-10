Do opravy frekventovaného mostu v Uherském Hradišti se silničáři pustí na jaře

Most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti čeká rekonstrukce. (duben 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

S hlavními pracemi totiž silničáři začnou až na jaře. „Teď na podzim začneme pracovat na stavebních objektech, zejména chodnících, mimo hlavní komunikaci. To znamená, že doprava nebude do konce roku omezená,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Důvodem oprav je špatný stavební stav mostu postaveného v roce 1956, který od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí. Průjezd po něm pak bude bezpečnější, řidiči budou mít více prostoru, vzniknou také nové přechody pro chodce i nový povrch chodníků.

Přes řeku Moravu se obyvatelé souměstí dostanou pouze v tomto bodě, tedy přes tzv. Moravní most, který už nese název Most J. A. Bati. Soustřeďuje se tady velké množství vozidel v dopoledních i odpoledních špičkách, přestože v blízkosti mostu i na něm je silnice čtyřproudá.

Až se silničáři pustí do hlavních prací, budou muset řidiči počítat s dopravním omezením. Most budou opravovat po polovinách a řidiči budou projíždět jedním zúženým jízdním pruhem v každém směru. To může průjezd výrazně zpomalit.

Opravy se budou týkat výměny izolace a dalších prvků, které jsou na hranici životnosti.

„Na mostu opravíme izolace a odvodnění, vyměníme mostní závěry, chodníkové římsy a zábradlí. V křižovatce s ulicí Moravní nábřeží doplníme přechody pro chodce,“ upřesnila mluvčí.

Práce budou hotové v příštím roce. Oprava každé poloviny mostu zabere zhruba čtyři měsíce. Náklady na opravy se odhadují na 38 milionů korun.