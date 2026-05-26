„Systém řízení by měl být kompatibilní se Zlínem, abychom navázali na jejich preference vozů dopravního podniku či sanitek,“ zmínila starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).
První přijde na řadu křižovatka ulic 3. května, Svobodova a Hložkova poblíž radnice, upraví se v červenci. V září se změní křižovatka na hlavní cestě s ulicemi Dr. E. Beneše a SNP, na níž se vyjíždí od vlakového nádraží. Pak sousední křižovatka s ulicemi Havlíčkova a Hlavní, kde se k nádraží odbočuje.
V případě křižovatky na výjezdu od nádraží se řadič pouze upraví, náklady jsou 300 tisíc korun. U dalších dvou se systém řízení vymění kompletně, což vyjde dohromady na 2,6 milionu korun.
|
Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert
Otrokovice na rozdíl od Zlína nedosáhly na dotaci, protože byla určena pro města nad 50 tisíc obyvatel. „Samotná montáž zabere týden, musíme ještě udělat výběrové řízení a nechat vyrobit řadiče,“ nastínil jednatel otrokovických technických služeb Vladimír Plšek.
Křižovatky u nádraží se budou opravovat v září, protože přes prázdniny se tam bude měnit povrch silnice. Během prací na křižovatkách nebudou zabrané jízdní pruhy jako ve Zlíně, protože tam se mění kompletně vše včetně sloupů. V Otrokovicích pouze modernizují řídicí systém a semafory, které budou mít LED svítidla.
Ale i tak tam motoristům mohou nastat komplikace se zdržením, zejména pokud jde o vyjíždění z vedlejší cesty od nádraží na hlavní.
Kvítkovická křižovatka musí počkat
„Během instalace bude semafor vypnutý, takže doprava bude fungovat podle dopravního značení. Auta, která pojedou z vedlejší cesty na hlavní, budou muset počkat,“ upozornil Plšek. „Nepočítáme s tím, že bychom tam dávali mobilní semafory. I díky obchvatu Otrokovic to není tak zatížená cesta.“
Firma Cross, která mění křižovatky ve Zlíně, cestujícím slibuje, že spoje MHD mohou ušetřit až 1,5 minuty. Do Otrokovic jezdí linky 2 či 6. A pokud tam bude stejný systém, zrychlení se neztratí.
Ovšem v Otrokovicích zatím nebudou upravovat klíčovou Kvítkovickou křižovatku, která by se měla příští rok začít měnit v rámci modernizace železniční trati. Přes ni všechny spoje MHD ze Zlína projíždějí. „Kdybychom to udělali teď, tak by to byla zmařená investice,“ domnívá se Plšek.
|
Úpravy křižovatek ve Zlíně pokračují, uzavře se cesta po Benešově nábřeží
„Jsme rádi, že se Otrokovice přidávají a systém se rozšiřuje,“ poznamenal zlínský radní pro dopravu Václav Kovář. „Ale největší efekt má tehdy, když na sebe křižovatky bezprostředně navazují. Podle této logiky jsme postupovali ve Zlíně,“ naznačil.
V Otrokovicích chtějí příští rok upravit dvě křižovatky na hlavní ulici Komenského, půjde o křížení s ulicí Jana Žižky a sousední s Nadjezdem.
Pak přijde na řadu křižovatka u sjezdu z dálničního obchvatu na výpadovce do Zlína. „Necháváme ji až na konec, protože je relativně mladá,“ podotkl Plšek. „Postupujeme od nejstarších křižovatek. “