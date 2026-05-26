Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přednost pro MHD i IZS. Zlín modernizuje řízení křižovatek, Otrokovice se inspirují

Milan Libiger
  9:15
Ve Zlíně do konce roku upraví 45 důležitých křižovatek tak, aby byla doprava ve městě plynulejší a přednost měla hromadná doprava a záchranáři či hasiči. Chytrý systém řízení bude fungovat také v sousedních Otrokovicích, kde letos upraví tři křižovatky a příští rok další dvě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

„Systém řízení by měl být kompatibilní se Zlínem, abychom navázali na jejich preference vozů dopravního podniku či sanitek,“ zmínila starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).

První přijde na řadu křižovatka ulic 3. května, Svobodova a Hložkova poblíž radnice, upraví se v červenci. V září se změní křižovatka na hlavní cestě s ulicemi Dr. E. Beneše a SNP, na níž se vyjíždí od vlakového nádraží. Pak sousední křižovatka s ulicemi Havlíčkova a Hlavní, kde se k nádraží odbočuje.

V případě křižovatky na výjezdu od nádraží se řadič pouze upraví, náklady jsou 300 tisíc korun. U dalších dvou se systém řízení vymění kompletně, což vyjde dohromady na 2,6 milionu korun.

Bude to spíše evoluce, říká o novém systému dopravy ve Zlíně expert

Otrokovice na rozdíl od Zlína nedosáhly na dotaci, protože byla určena pro města nad 50 tisíc obyvatel. „Samotná montáž zabere týden, musíme ještě udělat výběrové řízení a nechat vyrobit řadiče,“ nastínil jednatel otrokovických technických služeb Vladimír Plšek.

Křižovatky u nádraží se budou opravovat v září, protože přes prázdniny se tam bude měnit povrch silnice. Během prací na křižovatkách nebudou zabrané jízdní pruhy jako ve Zlíně, protože tam se mění kompletně vše včetně sloupů. V Otrokovicích pouze modernizují řídicí systém a semafory, které budou mít LED svítidla.

Ale i tak tam motoristům mohou nastat komplikace se zdržením, zejména pokud jde o vyjíždění z vedlejší cesty od nádraží na hlavní.

Kvítkovická křižovatka musí počkat

„Během instalace bude semafor vypnutý, takže doprava bude fungovat podle dopravního značení. Auta, která pojedou z vedlejší cesty na hlavní, budou muset počkat,“ upozornil Plšek. „Nepočítáme s tím, že bychom tam dávali mobilní semafory. I díky obchvatu Otrokovic to není tak zatížená cesta.“

Firma Cross, která mění křižovatky ve Zlíně, cestujícím slibuje, že spoje MHD mohou ušetřit až 1,5 minuty. Do Otrokovic jezdí linky 2 či 6. A pokud tam bude stejný systém, zrychlení se neztratí.

Ovšem v Otrokovicích zatím nebudou upravovat klíčovou Kvítkovickou křižovatku, která by se měla příští rok začít měnit v rámci modernizace železniční trati. Přes ni všechny spoje MHD ze Zlína projíždějí. „Kdybychom to udělali teď, tak by to byla zmařená investice,“ domnívá se Plšek.

Úpravy křižovatek ve Zlíně pokračují, uzavře se cesta po Benešově nábřeží

„Jsme rádi, že se Otrokovice přidávají a systém se rozšiřuje,“ poznamenal zlínský radní pro dopravu Václav Kovář. „Ale největší efekt má tehdy, když na sebe křižovatky bezprostředně navazují. Podle této logiky jsme postupovali ve Zlíně,“ naznačil.

V Otrokovicích chtějí příští rok upravit dvě křižovatky na hlavní ulici Komenského, půjde o křížení s ulicí Jana Žižky a sousední s Nadjezdem.

Pak přijde na řadu křižovatka u sjezdu z dálničního obchvatu na výpadovce do Zlína. „Necháváme ji až na konec, protože je relativně mladá,“ podotkl Plšek. „Postupujeme od nejstarších křižovatek. “

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Ve zlínské zoologické zahradě v pátek uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na svém profilu na sociální síti Facebook,...

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

Přednost pro MHD i IZS. Zlín modernizuje řízení křižovatek, Otrokovice se inspirují

Frekventovaná křižovatka na výjezdu z Otrokovic směrem na Tlumačov má projít...

Ve Zlíně do konce roku upraví 45 důležitých křižovatek tak, aby byla doprava ve městě plynulejší a přednost měla hromadná doprava a záchranáři či hasiči. Chytrý systém řízení bude fungovat také v...

26. května 2026  9:15

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Místo obávané těžby v Beskydech vzniká „mozek regionu“ za stovky milionů

Zástupci obce Trojanovice představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na...

Zástupci obce Trojanovice na Novojičínsku představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na vybudování moderní inovační čtvrti Cérka. Ta má na 26 hektarech bývalého uhelného dolu nabídnout zázemí...

26. května 2026  6:21

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

25. května 2026

Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Aidan Gillen na premiéře závěrečné řady seriálu Hra o trůny (Radio City Music...

Jeden z nejvýraznějších irských herců současnosti, charismatický Aidan Gillen, bude jednou z hlavních hvězd letošního ročníku Zlín Film Festivalu. Diváci ho znají jako vypočítavého Petyra „Malíčka“...

25. května 2026  15:48

Naprosto nečekané, řekli o smrtelném útoku slona na plachou samici zoologové

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Zoologové a chovatelé zlínské zoologické zahrady vyhodnotili kamerové záznamy z oblasti Karibuni. Slon Jack podle nich napadl samici Ulu zcela nečekaně, předtím mezi nimi k žádnému konfliktu nedošlo....

25. května 2026  14:12

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

Strany ve Zlíně vybraly lídry pro komunální volby. Primátor Korec bude obhajovat

Zlínský primátor Jiří Korec (ANO) slaví přesvědčivé vítězství v komunálních...

Kandidátní listinu do podzimních komunálních voleb schválil zlínský oblastní sněm ANO. A na prvním místě počítá s Jiřím Korcem, který je od roku 2018 primátorem města, před čtyřmi lety svoji pozici...

25. května 2026  9:17

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

25. května 2026  8:47

Zvýhodněný vstup do divadla či zoo. Kraj má proti slevám jen pro Zlíňany výhrady

Vstupní brána do Zoo Zlín (říjen 2023)

Město Zlín se snaží přilákat nové obyvatele. Loni nachystalo akci Su Zlíňák, v jejímž rámci každý, kdo si zapsal trvalý pobyt ve Zlíně, dostal 10 tisíc korun. Od začátku června zavádí Kartu občana,...

24. května 2026  13:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Baráž je pro velké chlapy, říká Skuhravý. O soupeři Slovácka mluvil s respektem

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Mrzelo jej, že jeho tým neudělal věrným fanouškům v krajském derby radost. Nechápal, jak mohli hráči podat tak rozdílný výkon v prvním a druhém poločase. Po krátkém hodnocení porážky 0:1 ve Zlíně se...

24. května 2026

Zmizeli v lednu 1943. Žáci pátrají po příběhu devíti židovských školáků

Premium
Žáci ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti pátrají po osudech devíti bývalých žáků této...

Kdysi chodili stejnými chodbami jako dnešní děti. V červnu 1940 však museli školu opustit, protože protektorátní ministerstvo školství zakázalo studium všem žákům a studentům židovské národnosti....

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.