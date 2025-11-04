Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Milan Libiger
  9:29
Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu pošle 20 milionů korun. Podporu zatím schválili radní, budou tak muset ještě učinit zastupitelé kraje.
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025)

Město shání na nákladnou opravu až za 150 milionů korun externí zdroje, protože vlastních peněz nemá dostatek. „Zlín i celý Zlínský kraj dlouhodobě doplácejí na nespravedlivé rozpočtové určení daní a tohle jsou důsledky,“ zmínil hejtman Radim Holiš.

„Právě proto se jako kraj musíme aktivně zapojit a pomoci magistrátu s opravou městského divadla. Krajské město a jeho divadelní soubor si zaslouží reprezentativní prostory a důstojný kulturní stánek,“ doplnil.

Město chce kvůli nedostatku peněz práce rozdělit na etapy. V té první, která by mohla začít příští rok na jaře a vyjde na přibližně 60 milionů korun, obnoví čelní fasádu a žulové plochy před vstupem, včetně schodiště.

„Pomoc Zlínského kraje, pokud ji zastupitelé schválí, nám umožní udělat první etapu ve větším rozsahu,“ podotkl zlínský primátor Jiří Korec. Díky dotaci by mělo zmizet také lešení ze strany od třídy Tomáše Bati, zasahuje totiž částečně do chodníku.

Město si aktuálně chystá projekt a provádí diagnostiku jednotlivých obkladových desek. Pokud by byly v lepším stavu, než se očekává, nemusely by se vyměňovat všechny. To by opravu zlevnilo.

„Počítáme s tím, že jakmile bude dodělána a vyhodnocena diagnostika, tak si podle toho zrevidujeme projekt. A následně se do toho pustíme, není na co čekat,“ nastínil Korec.

Oprava je nákladná, protože památkáři chtějí, aby se na fasádu opět použily desky z vračanského vápence, který je drahý. Ještě více ale bude stát výměna oken. Město se i proto stále poohlíží po dalších dotačních zdrojích.

Stavební práce bude také obtížné skloubit s provozem divadla. „Musíme spolupracovat s divadlem, abychom co nejméně omezili jeho sezonu. Pokusíme se dostat do časových oken, kdy mu to nejméně ublíží,“ nastínil Korec. Připomněl, že například oprava bočních stěn naruší provoz výrazně méně než třeba čelní fasády.

„Když bude firma něco dělat, tak to bude slyšet po celé budově. Těžko jí můžeme říci, že do jedné hodiny zkoušíme a od sedmi hodin večer zase hrajeme, tak ať práce přeruší,“ tuší ředitelka divadla Irena Pelková.

Za ideální termín opravy považuje letní prázdniny, kdy se nehraje. Během nich se však práce určitě nestihnou. Pokud jde o rozsah a termín druhé etapy, bude opět záležet na finančních možnostech města.

„Měla by se udělat zbývající část, ale může se také stát, že se to ještě rozdělí na etapy podle stěn. Nechceme brzdit žádný projekt, ale hospodaříme s penězi, které máme,“ dodal Korec.

14. září 2023
