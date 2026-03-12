Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

  17:07 aktualizováno 17:12
Na křižovatce ve Zlíně ve středu odpoledne usnul za volantem auta opilý řidič. Přivolaným policistům nadýchal 4,3 promile. Po dechové zkoušce se muž nebyl schopný z auta sám dostat ven. Skončil v blízké nemocnici, protože převoz na záchytku by nezvládl.
„Dopravní policisté jsou zvyklí na ledajaké události, s nimiž se při své práci setkávají a které musí v rámci svých pravomocí řešit. Ale s tím, že by řidič usnul za volantem na křižovatce a nebyl schopen se po dechové zkoušce z vozidla dostat ven, se ještě nesetkali,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Oznámení o řidiči, který spal za volantem na křižovatce na Benešově nábřeží, přijala policie ve středu odpoledne od cyklistky, která projížděla kolem.

„Policisté, kteří přijeli na místo, se nestačili divit. Sedmapadesátiletý muž nesouvisle blábolil, nicméně vysvětli, že před jízdou vypil litr tvrdého alkoholu. Tomu odpovídala cifra, kterou ukázal displej přístroje na měření množství alkoholu v dechu, 4,3 promile,“ dodala mluvčí.

Opilý řidič jel po dálnici kilometry v protisměru, nadýchal tři promile

Když policisté vyzvali muže k opakování dechové zkoušky, jak jim ukládá zákon, řidič to už nezvládl. „Vypadal, jako by znovu usnul. Policisté se ho snažili dostat ven z vozidla, ale bohužel se jim to nepodařilo, dokonce to vypadalo, že ztrácí vědomí,“ popisovala Kozumplíková.

Zavolali proto záchranáře, s jejichž pomocí se nakonec podařilo dostat muže ven z vozidla a naložit ho do sanitky. Protože opilý řidič nebyl ani schopen převozu do protialkoholní záchytné stanice, rozhodl lékař o tom, že zůstane v nemocnici.

Jak se muži podařilo projet celým Zlínem, od nákupního střediska v Loukách až na Benešovo nábřeží, kde usnul, zůstává záhadou.

„Velkým štěstím je, že se v průběhu této jízdy nikomu nic nestalo. Přesné množství alkoholu v jeho organismu bude jasné až z výsledků lékařského vyšetření,“ doplnila Kozumplíková. Policisté muži samozřejmě zadrželi řidičský průkaz.

