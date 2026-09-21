K dopravní nehodě dodávky ve Zlíně v místní části Prštné vyjeli hasiči v pátek před šestou večer. „Protože se podle přijatých informací havarované vozidlo nacházelo v řece Dřevnici, vyslal operační důstojník na místo ihned cisternovou automobilovou stříkačku a vyprošťovací automobil,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
Dodávka značky Volkswagen skončila po nehodě na boku v korytě řeky. Řidič se v době příjezdu hasičů nacházel v péči zdravotníků. Hasiči auto zajistili proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Pak ho pomocí vyprošťovacího jeřábu vytáhli z řeky.
Jak se kuriózní nehoda stala? „Řidič při jízdě směrem do centra města vjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Od něj se auto odrazilo a po svahu sjelo až do řeky Dřevnice,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.
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Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit
„Z hrozivě vypadající nehody vyvázl bez zranění nejen on, ale naštěstí také všichni ostatní účastníci silničního provozu, které po cestě potkal,“ dodal.
Příčina nehody záhy vyplula na povrch, při dechové zkoušce totiž řidič nadýchal přes tři promile. „Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun. Další okolnosti havárie prověřují zlínští dopravní policisté,“ dodala mluvčí policie.