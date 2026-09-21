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Řidič sjel ze silnice a převrátil dodávku do řeky, nadýchal přes tři promile

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  15:43
Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil...

Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice, narazil do stromu a pak sjel do koryta řeky. Vyvázl bez zranění. (18. září 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil...
Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil...
Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil...
Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil...
5 fotografií
Velké štěstí měl v pátek večer ve Zlíně jednačtyřicetiletý řidič, který vydatně posilněný alkoholem usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice, narazil do stromu a pak sjel do koryta řeky. Vyvázl bez zranění.

K dopravní nehodě dodávky ve Zlíně v místní části Prštné vyjeli hasiči v pátek před šestou večer. „Protože se podle přijatých informací havarované vozidlo nacházelo v řece Dřevnici, vyslal operační důstojník na místo ihned cisternovou automobilovou stříkačku a vyprošťovací automobil,“ uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice, narazil do stromu a pak sjel do koryta řeky. Vyvázl bez zranění. (18. září 2026)
Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice, narazil do stromu a pak sjel do koryta řeky. Vyvázl bez zranění. (18. září 2026)
Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice, narazil do stromu a pak sjel do koryta řeky. Vyvázl bez zranění. (18. září 2026)
Velké štěstí měl ve Zlíně řidič, který opilý usedl za volant dodávky a vyrazil na cestu. Na nábřeží u průmyslové zóny Rybníky vyjel ze silnice, narazil do stromu a pak sjel do koryta řeky. Vyvázl bez zranění. (18. září 2026)
5 fotografií

Dodávka značky Volkswagen skončila po nehodě na boku v korytě řeky. Řidič se v době příjezdu hasičů nacházel v péči zdravotníků. Hasiči auto zajistili proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Pak ho pomocí vyprošťovacího jeřábu vytáhli z řeky.

Jak se kuriózní nehoda stala? „Řidič při jízdě směrem do centra města vjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Od něj se auto odrazilo a po svahu sjelo až do řeky Dřevnice,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

„Z hrozivě vypadající nehody vyvázl bez zranění nejen on, ale naštěstí také všichni ostatní účastníci silničního provozu, které po cestě potkal,“ dodal.

Příčina nehody záhy vyplula na povrch, při dechové zkoušce totiž řidič nadýchal přes tři promile. „Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun. Další okolnosti havárie prověřují zlínští dopravní policisté,“ dodala mluvčí policie.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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