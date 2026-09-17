V počtu případů s rakovinou prostaty, tlustého střeva a konečníku, hlavy a krku, vaječníků nebo žaludku na sto tisíc obyvatel je na tom Zlínský kraj nejhůře v zemi. O to potřebnější je pro obyvatele dostupnost zdravotnického zařízení s odpovídající péčí a možností operací.
Ministerstvo zdravotnictví teď ale chce vybrané operace přesunout jen do několika nemocnic, kterým udělí statut Centra vysoce specializované onkourologické péče (OUC). V současné době jej má čtrnáct nemocnic v republice, ve Zlínském kraji ale žádná není.
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Řadu operací, a to i těch komplikovaných, ale provádějí v nemocnicích ve Zlíně a Kroměříži. Obě zařízení si o potřebný statut požádala. Do konce října má být jasné, zda jej získají.
Kroměříž upozorňuje na dopady na pacienty
„Incidence těchto onemocnění je ve Zlínském kraji velká, pacientů je hodně. Pokud by nám ministerstvo statut neudělilo, dostupnost péče by se pro pacienty zhoršila,“ uvedla mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská.
„Je otázkou, zda by centra v Olomouci, Brně a Ostravě byla schopna pojmout tolik pacientů a zachovat krátké čekací doby, které jsou teď u nás v intervalu tří až šesti týdnů. Onkologické operace se přitom nedají příliš odkládat ani plánovat,“ dodala.
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Kroměřížská nemocnice ví, že část podmínek k získání statutu nesplňuje. Hodlá však ministerstvu vyslat zprávu, že se na této péči chce dál podílet. A upozorňuje na dopady zrušení operací pro pacienty.
„Bude to delší dojezdová vzdálenost, prodloužení čekacích lhůt, obtížná orientace ve velkých nemocnicích a odosobněný přístup,“ zdůraznila ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová, podle níž může být péče až nedostupná pro seniory, handicapované či sociálně slabé pacienty. Pokud špitál v Kroměříži neuspěje, sníží se mu také příjmy od pojišťovny o 11 milionů korun.
Stovky operací ročně
Ve Zlíně provedou lékaři ročně téměř 600 onkourologických operací, nejčastěji jde o nádory močového měchýře. Jako jediní v kraji dělají robotické onkourologické operace. „Roboticky asistované laparoskopické operace vedou ke zkrácení doby hospitalizace, snížení množství komplikací a rychlejšímu návratu pacienta do aktivního života,“ řekl primář urologického oddělení Martin Kučera.
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Řada operací močového měchýře, ledviny a prostaty se dělá v kombinaci s dalším radikálním výkonem: odstraněním spádových lymfatických uzlin.
„Za loňský rok provedli naši urologové 127 radikálních výkonů u 74 pacientů. To nejsou malá čísla, jde o velmi významný počet onkourologických výkonů,“ přiblížila Mergenthalová.
„Takový počet radikálních operací se kromě Zlína neprovádí v žádné z nemocnic v okolí, například v Kyjově, Vyškově, Přerově, Uherském Hradišti, Vsetíně nebo Valašském Meziříčí,“ dodala.
Podmínky pro získání statutu centra
Přesunutí vybraných zákroků do velkých nemocnic má podle ministerstva zajistit vyšší kvalitu péče. Lékařské týmy provádějí více operací, jsou tedy zkušenější a mají k dispozici modernější vybavení.
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„Centralizace není o tom, že bychom regionálním nemocnicím něco brali. U nejnáročnějších operací ale data jednoznačně ukazují vztah mezi zkušeností pracoviště a šancí pacienta,“ zdůvodnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Jsou to diagnózy, které jsou v mnoha případech život ohrožující. Chceme mít jistotu, že se dělají tam, kde je na ně tým připraven,“ řekl.
Statut centra na dalších pět let proto získá pouze nemocnice, která splní všechna kritéria. Ve sledovaných letech (2024 a 2025) přijala minimálně 200 nových pacientů s podezřením nebo záchytem urologického zhoubného nádoru a měla nejméně 75 hospitalizovaných pacientů s minimálně jednou radikální operací, při které je odstraněn celý postižený orgán.
Ministerstvo vyhodnotí i počet lůžek, operačních sálů a jejich vybavení a personální zajištění.