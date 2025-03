Zvýšené odstupné nebude. Firma onsemi při propouštění nevyšla odborům vstříc

Zaměstnavatel v tom nevyšel vstříc, řekla po dnešním jednání s vedením společnosti předsedkyně základní organizace odborového svazu KOVO Tesla Rožnov Olga Nesvadbová.

Důvodem propouštění je podle odborů tlak na efektivitu práce a snižování nákladů. Americký výrobce polovodičů onsemi ale stále plánuje rozšíření výroby v Rožnově za desítky miliard korun.

Jednání odborů s vedením společnosti ještě neskončilo. Odbory dnes také představily změny v seznamu lidí navržených k propuštění, chtějí jich vyměnit osm. „Řekli jsme si o situaci těch lidí, proč by měli zůstat. Jsou tam například důvody sociální či pracovní. Když je to dobrý pracovník, má například krátce před důchodem, byl ve firmě 30 let, nebo je to například rodič samoživitel,“ uvedla Nesvadbová.

Zástupci společnosti přislíbili, že situaci prověří. S odbory o tom budou jednat na konci tohoto nebo na začátku příštího týdne. I v případě, že se změní seznam propouštěných lidí, nebude to mít vliv na celkový počet propuštěných, kterých bude v rožnovském závodě 149. Jde o zaměstnance napříč firmou.

„Jak je ve firmě nejvíce operátorů, tak je také nejvíce propuštěných operátorů. Jsou tam ale i lidé z vývoje, technici či z kanceláří a tak dále,“ uvedla Nesvadbová.

Ocenila, že se firma snaží propuštěným pomoci, spolupracuje s úřadem práce. O propuštěné projevily zájem i větší firmy z okolí. „Vypadá to, že kdo bude chtít, tak v okolních firmách a městech by se pro lidi místo mělo najít,“ uvedla Nesvadbová.

Firma propouští po celém světě

V Rožnově má onsemi svůj hlavní závod v Česku s 1 700 zaměstnanci, je tam i vývojové centrum firmy. Další pobočku má v Brně.

„S ohledem na tržní vývoj a strategické priority upravujeme velikost společnosti tak, aby odpovídala aktuálním podmínkám. V rámci těchto opatření dochází ke snížení počtu zaměstnanců o 170 z celkových 2 244 napříč všemi podniky onsemi v České republice, což odpovídá přibližně 7,5 procenta naší celkové pracovní síly,“ uvedla dříve mluvčí onsemi Lenka Střálková.

Společnost onsemi už dříve oznámila, že se letos chystá po celém světě kvůli poklesu tržeb propustit téměř 2 400 z celkových 33 tisíc zaměstnanců.

Společnost dále plánuje rozšíření výroby v Rožnově. Chce tam investovat dvě miliardy dolarů (asi 46 miliard korun). Střálková dříve uvedla, že firma dál spolupracuje s Českem a EU na žádosti o investiční pobídky kvůli expanzi.

V reakci na chystanou investici onsemi připravil Rožnov pod Radhoštěm projekt MiliJarda za miliardu korun obsahující třeba plány na stavbu bytů. Firma onsemi byla založena v roce 1999. V Rožnově pod Radhoštěm působí od roku 2003 jako podnik ON Semiconductor Czech Republic, který vznikl fúzí společností Tesla Sezam a Terosil.