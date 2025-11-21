Miliardy pro rožnovské onsemi. EU schválila státní pomoc výrobci polovodičů

Petr Skácel
  15:41
Evropská komise schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř 11 miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm. Společnost by podle ní měla do nového závodu v Rožnově investovat 1,64 miliardy eur, tedy skoro 40 miliard korun. Jde o největší investici v moderní české historii.
Výroba polovodičů v čistém prostředí

Výroba polovodičů v čistém prostředí | foto: onsemi

Na tiskové konferenci po jednání vlády v Havlíčkově Brodě premiér Petr Fiala,...
Na tiskové konferenci po jednání vlády v Havlíčkově Brodě premiér Petr Fiala,...
Deska s čipy v analytickém centru.
Výroba čipů na bázi křemíku ve společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm
20 fotografií

Evropská komise (EK) uvedla, že zahájení komerčního provozu nového závodu se očekává do roku 2027. Projekt podle komise přispěje ke zvýšení technologické autonomie Evropské unie v oblasti polovodičů.

Závod by měl vyrábět inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí.

Výroba by měla navázat na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy. „Tento projekt zlepší odolnost výrobních odvětví a sníží vnější závislost na polovodičích,“ sdělila místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.

Mnohamiliardová investice onsemi přinese víc studijních míst a promění Rožnov

„Čipy, které bude tento závod vyrábět, jsou klíčové pro zelené technologie, jako jsou elektromobily a dobíjecí stanice, jež jsou nezbytné pro evropskou energetickou transformaci a ekologické iniciativy,“ dodala.

Firma onsemi rozhodnutí Evropské komise přivítala. „Jde o pozitivní krok, který potvrzuje význam technologií onsemi a naši roli v posilování evropské konkurenceschopnosti v oblasti moderních a energeticky úsporných výkonových polovodičů,“ uvedla onsemi ve svém prohlášení zaslaném médiím. Poskytnutí podpory ještě musí schválit vláda.

Onsemi předpokládá, že po rozšíření by celý její rožnovský závod přispíval ročně k hrubému domácímu produktu (HDP) Česka více než šesti miliardami korun.

Velká změna pro celý Rožnov

„Dobrá zpráva je, že projekt je schválený a ze strany státu ani EU mu nic nebrání,“ konstatoval rožnovský starosta Jan Kučera. „Teď je důležité, jak se k tomu postaví americká mateřská firma Onsemi, tedy kdy a jak rychle výrobu spustí. Pro nás jako obec je investice do čipů skvělá příležitost,“ dodal.

Velká investice onsemi přinese změnu pro celý Rožnov. „Jsme na to připravení. Máme nachystanou dopadovou studii a více než padesát projektů, které mají řešit bydlení a další služby. Chceme pomoci, aby byla investice v Česku dlouhodobě udržitelná,“ řekl Kučera.

Podle něj bude město během nejbližších pěti až sedmi let na tyto projekty potřebovat zhruba tři miliardy korun. „S vládou i státu už jsme předjednávali nezbytnou finanční podporu. Taková částka není v možnostech příjmů města, ani kdybychom si chtěli vzít úvěry, tak na ni nedosáhneme,“ upozornil.

Zvýšené odstupné nebude. Firma onsemi při propouštění nevyšla odborům vstříc

Nejvíce peněz půjde do oblasti bydlení, ať už bytových domů či pozemků na výstavbu rodinných domů, dále na vylepšení dopravy kolem průmyslového areálu i ve městě, a rovněž doplnění kapacit veřejných služeb jako jsou školy, školky, lékaři, úřady či hasiči.

Očekává se totiž nárůst počtu obyvatel, kterých nyní v Rožnově žije přes 16 tisíc. „Jen v souvislosti s bydlením je plánováno vybudovat přibližně tisíc bytových jednotek,“ podotkl Kučera. „Rožnov ale nepojme všechno. Asi 30 až 40 procent bytů bude u nás, zbytek vznikne v obcích v prstenci kolem města.“

Firmu trápí pokles tržeb

Firma onsemi byla založena v roce 1999. V Rožnově pod Radhoštěm působí od roku 2003 jako podnik ON Semiconductor Czech Republic, který vznikl fúzí společností Tesla Sezam a Terosil.

V Rožnově má onsemi svůj hlavní závod v Česku s 1 700 zaměstnanci, je tam i vývojové centrum firmy. Další pobočku má firma v Brně. Společnost letos v dubnu propustila 149 ze zaměstnanců závodu v Rožnově pod Radhoštěm, týkalo se to různých profesí. Hlavním důvodem byl podle odborů tlak na efektivitu práce a snižování nákladů.

Odbory pro propuštěné lidi žádaly zvýšené odstupné nad rámec zákona o dva průměrné výdělky, neuspěly však. „S ohledem na tržní vývoj a strategické priority upravujeme velikost společnosti tak, aby odpovídala aktuálním podmínkám,“ uvedla tehdy mluvčí firmy Lenka Střálková.

„V rámci těchto opatření dochází ke snížení počtu zaměstnanců o 170 z celkových 2 244 napříč všemi podniky onsemi v České republice, což odpovídá přibližně 7,5 procenta naší celkové pracovní síly,“ uvedla tehdy mluvčí firmy Lenka Střálková.

Jakým způsobem státní pomoc ovlivní počet zaměstnanců, onsemi neoznámila a bližší informace zatím nesdělila.

5. února 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí...

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní...

Nebyla to nutná obrana, přesto dostali Ukrajinci za smrt při rvačce podmínku

Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky...

Zlínský krajský soud potrestal dva Ukrajince za loňskou potyčku v Luhačovicích, která skončila smrtí Slováka Michala Sklenky. Za rvačku, výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve formě...

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025

Miliardy pro rožnovské onsemi. EU schválila státní pomoc výrobci polovodičů

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Evropská komise schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř 11 miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm....

21. listopadu 2025  15:41

Mladík při zkracování cesty spadl do příkopu, vážně ho opařil parovod

Při pádu do jámy s parovodem, který se opravoval, utrpěl muž těžké popáleniny a...

Popáleniny až na 50 procentech těla utrpěl v pátek ráno mladík ve Zlíně. Zkracoval si cestu křovím, za kterým byl příkop a v něm se opravoval parovod, ze kterého unikala pára. Mladík zřejmě uklouzl...

21. listopadu 2025  14:52

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:39

Rodiče, kteří přišli o miminko, mohou tiše vzpomínat na novém pietním místě

Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve...

V centrální části Lesního hřbitova ve Zlíně vzniklo vůbec první pietní místo ve Zlínském kraji určené pro rodiče po ztrátě miminka. Za jeho vznikem stojí nezisková organizace Dítě v srdci, která jej...

21. listopadu 2025  9:29

Nový kruhový objezd je malý, kritizují lidé. Autobusy přejíždějí střed

Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na...

Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na Jižních Svazích v místě, kde se potkávají ulice Pasecká a Křiby. Auta na ni poprvé vjela v úterý odpoledne. Skončily tak...

20. listopadu 2025  15:43

Designérka bojuje za záchranu hřebčína, připravila výstavu historických fotografií

V Napajedlích je k vidění výstava architektura ve službách chovu plnokrevníků,...

V Napajedlích na Zlínsku se narodila, vyrůstala v sousedství pastvin tamějšího hřebčína a chodila tam i pomáhat. Kristýna Petříčková si k hřebčínu vybudovala silný vztah, a když v něm před dvěma roky...

20. listopadu 2025  12:54

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Obchvat Valašského Meziříčí má začínat u chemičky Deza.

Po dlouhých čtyřech letech vyřizování mají silničáři pravomocné územní rozhodnutí na plánovaný obchvat Valašského Meziříčí. Klíčový dokument, který stavbu umísťuje v prostoru, nejdříve tři roky...

20. listopadu 2025  9:30

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

19. listopadu 2025  20:27,  aktualizováno  20:42

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

Ze všech krajů diskutovali o závislostech nejvíce středoškoláci ve Zlíně

Konference Rady mladších, na které studenti středních škol diskutovali...

Středoškoláci ze Zlínského kraje se zapojili do dalšího ročníku celorepublikové konference Rada mladších, ve které před odborníky i vrstevníky prezentovali a diskutovali své názory a problémy. V...

19. listopadu 2025  16:10

Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní...

Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína zůstává dnes i zítra prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči ráno vodu...

19. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.