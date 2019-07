Kraj i Zlín začali opravovat cesty ve městě, souběh může způsobit potíže

Krajští silničáři už delší dobu avizovali, že opraví zhruba půlkilometrový úsek hlavního příjezdu na největší zlínské sídliště Jižní Svahy, kde žije zhruba 20 tisíc lidí. Práce chtěli zahájit už minulý týden, ale nepodařilo se jim včas vyřídit povolení k částečnému uzavření cesty. Začali proto teprve ve středu. To znamená, že ve stoupání k prvnímu segmentu bude vždy jeden ze tří jízdních pruhů uzavřený.

„Do kopce se bude jezdit pomaleji, ale prázdninový provoz je slabší. Kdybychom to dělali v běžném provozu, byl by to pro řidiče velký problém,“ nastínil náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka. „Raději bychom to dělali za úplné uzavírky, s tím ale nesouhlasil dopravní podnik.“

I tak se mohou tvořit kolony, protože ve stoupání bude volný jen jeden jízdní pruh místo dvou, takže auta nebudou moci předjíždět trolejbusy. Krajští silničáři vozovku opraví, neboť je ve špatném stavu, nový povrch chtějí položit do Barum rally, která se jede třetí srpnový víkend. Po ní by měly práce pokračovat nástřikem vodorovného dopravního značení, aby byl provoz bezpečný.

„Ve špičce mohou vznikat kolony, průjezd může být pomalejší než obvykle, což se může promítnout i do určitých zpoždění na linkách MHD. Jízdní řády se však měnit nebudou,“ podotkl mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Pokud se budou chtít řidiči místu vyhnout a zvolí cestu po Sokolské ulici na Vršavu a odsud na Jižní Svahy, narazí na další omezení. Město začíná tento týden opravovat část Sokolské ulice, zhruba 150 metrů dlouhý úsek k točně na Vršavě.

„Práce budeme provádět tak rychle, jak to naše kapacity a technologické lhůty umožňují. Po celou dobu zůstane zachovaný průjezd stavbou jedním jízdním pruhem,“ přiblížil ředitel technických služeb Jakub Černoch. „Jen poslední prázdninový víkend, kdy bude pokládán nový asfalt, dojde k úplné uzavírce.“

Sokolská ulice navíc slouží jako hlavní výpadovka ze Zlína směrem na Fryšták. Práce souvisí se změnami v městské hromadné dopravě. Dopravní podnik začal častěji jezdit do Kostelce, Štípy a Velíkové ekologickými hybridními trolejbusy a potřebuje na Vršavě mít odpovídají zastávky.

Naproti točně během září vznikne zastávka se zálivem. Do konce roku pak druhá zastávka Januštice ve směru do centra, upraví se i protější směrem k točně.

Během oprav budou provoz na Sokolské ulici řídit semafory, které ale silničáři využijí zřejmě až od závěru příštího týdne.

„Pokud jde o Vršavu, lze očekávat opět určitá zpoždění,“ zmínil Cekota. „Ve výsledku budou tyto práce pro provoz MHD přínosem.“

Radnice chce přijmout koordinátora dopravních staveb

Souběh omezení se ale nelíbí řidičům, kteří by upřednostnili, kdyby akce následovaly po sobě. „Když se budu chtít dostat z města na Jižní Svahy, tak se dopravním trablům nevyhnu. Moc to nechápu,“ hořekuje řidič Petr Marek.

Svoji roli hraje to, že silničáři – ať už z kraje, či města – chtějí opravy dělat o prázdninách za mírnějšího provozu. Ani šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý však nepovažuje souběh za šťastný.

„Jako řidič hledáte nejsnadnější cestu. A když zjistíte, že na jedné cestě jsou semafory a na druhé kolony, nebudete mít moc na vybranou,“ přiznal Malý, který do úterý nevěděl o tom, že město Sokolskou ulici opraví ve stejném termínu.

„Kompetentní je odbor dopravy, který mohl někoho pozdržet. Pokud to povolil najednou, mohou nastat komplikace,“ upozornil Malý. „Chápu ale zase, že každý musí dodržovat termíny.“

Městský radní přes dopravu Michal Čížek reaguje, že oprava Sokolské musí být hotová do září, což souvisí s čerpáním evropských dotací. Navíc začne školní rok a provoz bude hustší.

„Kdybych mohl, tak opravu posunu, ale nejde to,“ uvedl Čížek. „Kraj chce opravovat také a vhodnější je pro to doba prázdnin. Do konce srpna hodlám na radnici přijmout koordinátora dopravních staveb, který by řešil, aby se podobné souběhy stávaly co nejméně.“