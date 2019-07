Ve Zlíně schází téměř třetina soudců, jmenování nových trvá dlouho

„Podstav je opravdu značný. Nevím o tom, že by na tom byly nějaké jiné soudy hůře. Hodně nám to komplikuje situaci,“ přiznal předseda zlínského okresního soudu Petr Hanáček.

Podstav znamená, že na ty, kdo pracují, je úkolů až příliš. „Soudci jsou přetížení. Některým to působí zdravotní potíže, dochází k prodlužování soudního řízení, i když si stále vedeme dobře,“ doplnil Hanáček.

Z 25 tabulkových míst má zaplněných 23, čtyři soudkyně jsou na mateřské dovolené, jeden soudce je na dlouhodobé trvalé neschopnosti. Výsledek je tedy minus sedm. To je nejhorší stav v obvodu Krajského soudu v Brně, který zahrnuje nejen většinu Zlínského, ale i Jihomoravský a částečně Olomoucký kraj a kraj Vysočina.

V Jihlavě scházejí dva soudci ze šestnácti, v Třebíči dva ze čtrnácti, v Brně-městě tři ze sedmasedmdesáti.

„Ve Zlíně chybí sedm soudců, což je skoro jedna třetina, kdežto podíl chybějících soudců v Brně je minimální. Zlín je na tom nejhůř,“ potvrdil Milan Bořek, předseda brněnského krajského soudu, který výběrová řízení na nové soudce vypisuje.

Ti, kdo uspějí, se stávají čekateli, které do funkce jmenuje prezident republiky.

„Termíny jmenování soudců čekatelů prozatím známy nejsou. Předpokládáme však, že budou ještě dvě etapy a ta nejbližší bude čítat třicet soudců,“ nastínila Andrea Šlechtová z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Z třiceti soudců by měl být pouze jeden jmenován do Zlína. Podle Bořka by to mohlo nastat ve druhé polovině srpna. To situaci nevyřeší.

„Původně měli nastoupit dva noví soudci, ale vítěz výběrového řízení dodatečně odvolal souhlas se jmenováním. Soud bude podle výsledků nového výběru doplněn o nové soudce až na konci letošního roku,“ přiblížil Bořek. „S doplňováním stavů bychom chtěli pokračovat i v první polovině příštího roku, nepůjde to hned,“ doplnil.

„Kdybychom dostali tři soudce, tak jimi volná místa obsadíme,“ podotkl Hanáček.

Na to si však bude muset počkat. Doufá, že ne příliš dlouho. „Jsme nadprůměrný soud ve všech agendách, ale pokud bude podstav trvat delší dobu, nepochybně dojde ke zhoršení,“ obává se.

Nejlepší situace je ve Vsetíně

Bořek pozval ministryni spravedlnosti Marii Benešovou v říjnu do Brna a chtěl by se s ní domluvit na tom, zda by s prezidentem nevyjednala speciální jmenovací etapu pro Zlín. „Ze zkušenosti ale vím, že by to bylo velmi netradiční,“ pochybuje Bořek.

Do konce roku by chtěl prosadit jmenování alespoň dvou soudců, v příštím roce další. Pokud by ve Zlíně nakonec nastal převis, soudci by chodili na stáže na zlínskou pobočku brněnského krajského soudu, kde mají také podstav.

V nejbližší jmenovací etapě by měl jednoho soudce získat také Okresní soud v Kroměříži. Tam jsou tabulkově sice plní (17 soudců) a jen jedna soudkyně je na mateřské dovolené, ale dalších šest je v důchodovém věku.

„Předpokládáme, že v průběhu roku 2020 bude jmenován do funkce soudce další kandidát tak, aby se podařilo plynule nahradit odcházející soudce,“ naznačil ředitel správy kroměřížského soudu Roman Zatloukal.

Než z Kroměříže někdo odejde do důchodu, bude nově jmenovaný soudce přidělen do Uherského Hradiště, kde měli problémy s termíny zejména na trestním úseku.

Tabulkově by tam mělo být šestnáct soudců, avšak kvůli stážím, mateřským dovoleným a nemocím je jich čtrnáct. Ale jen jedna soudkyně je v důchodovém věku.

„Věkové složení zdejšího soudu je velmi vhodně poskládané a spíše jsou zde soudci a soudkyně středního a mladšího věku,“ podotkl mluvčí uherskohradišťského soudu Michal Tománek.

Nejlépe ve Zlínském kraji je na tom vsetínský soud, který spadá pod ostravský krajský soud. Tabulkový počet je 15, realita 17.

„Nemáme problém s naplňováním stavů,“ potvrdila ředitelka správy vsetínského soudu Kateřina Kořénková.

To, že jsou na tom někde lépe, jinde hůře, je dáno spíše shodou okolností. Soudci si ale stěžují na nepravidelný rytmus jmenování.

„Kolegium předsedů krajských soudů žádalo ministerstvo spravedlnosti, aby zajišťovalo plynule chod soudů po stránce personální. Opakovaně nám přislíbili, že jmenovací etapy soudců budou probíhat pravidelně čtyřikrát ročně, což však nedodržují,“ dodal Bořek.