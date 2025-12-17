Zlínský soud rozhodne o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce

„Je nebezpečí, že by mohl uprchnout z důvodu vysoké trestní sazby a mohl by pokračovat v trestné činnosti, pro kterou je stíhán,“ vysvětlil státní zástupce Martin Malůše, který podal návrh na uvalení vazby.
Podle zjištění iDNES.cz je obviněným pětadvacetiletý muž, který bydlel v těsné blízkosti dvanáctiletého chlapce, rovněž v Halenkovicích. Domy oběti a podezřelého jsou od sebe vzdáleny jen několik stovek metrů.
Muž ho měl odnést na chatu ve Žlutavě a držet ho tu tři noci, než ho v neděli odpoledne vypátrala policie, která přijela na základě hlášení místních obyvatel.
„I když je v obci mnoho spekulací, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku,“ řekl iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.
Policie zároveň upozorňuje, že další podrobnosti k případu už v nejbližší době zveřejňovat nebude. „Toto jsou v podstatě poslední informace, které k případu poskytujeme, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také z důvodu respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších,“ zdůraznil mluvčí policie Petr Jaroš.
Chlapec zmizel ve čtvrtek, když z obce Halenkovice nedorazil do školy ve Zlíně. Intenzivní pátrání po něm pak začalo okolo pátečního poledne, kdy policisté, hasiči a dobrovolníci prohledávali až do sobotního rána v husté mlze lesy v okolí obce. Pročesali takto dvoukilometrový okruh.
V sobotu pátrání v lesích již nepokračovalo a policisté soustředili síly na prohledávání objektů. V neděli nasadili do pátrání v obci a okolí i větší množství dronů. Štěstí měli až v chatové oblasti v sousední Žlutavě.
14. prosince 2025