Města rozzáří ohňostroje, jen Hradiště místo pyrotechnické show chystá koncert

Autor: ,
  15:45
Bez ohňostroje bude na přelomu roku z velkých měst Zlínského kraje pouze Uherské Hradiště. Ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí i Kroměříži se lidé oslav konce roku či začátku nového spojených s ohňostrojem dočkají.

Novoroční ohňostroj ve Zlíně (2024) | foto: Jan Salač MAFRAMAFRA

V Kroměříži bude silvestrovský program na Hanáckém náměstí, kvůli novele zákona o pyrotechnice se však posunulo místo odpalu, a to na travnatou plochu před parkovací dům.

„Město pořádá jeden ohňostroj v roce, na silvestra, v přesně stanoveném čase a pod dohledem specializované firmy. Chtěl bych občany poprosit, aby si užili městský ohňostroj a upustili od neorganizovaného odpalování pyrotechniky v ulicích Kroměříže, které letos výrazně omezil zákon,“ připomněl starosta Tomáš Opatrný.

Na spoustě míst už petardy neodpálíte, Kroměříž musela přesunout ohňostroj

Silvestrovský program na Hanáckém náměstí zahájí v 18 hodin vystoupení kapely Reflexy. V 18.50 přijde na řadu ohňostroj.

Tradiční oslavy konce roku s ohňostrojem budou i ve Vsetíně. První část večera, Dětský silvestr s Austinem, odstartuje zítra od 18 hodin na náměstí Svobody a prostranství před kinem Vatra.

Ohňostroj fotbalistů ruší čápy, stěžovali si lidé. Inspekce ho pak zakázala festivalu

„Silvestrovský ohňostroj, kterým se loučíme s odcházejícím rokem, pořádáme mnoho let již vpodvečer v 19 hodin, aby si jej mohly užít celé rodiny, i nejmenší děti,“ sdělil starosta Jiří Čunek.

Ohňostroj bude poslední den v roce také na náměstí ve Valašském Meziříčí, město nemuselo s ohledem na novelu zákona nic měnit. Od 17 hodin čeká děti diskotéka, v 19 hodin pak přijde na řadu ohňostroj.

Ve Zlíně je hojně navštěvovaný ohňostroj tradičně na Nový rok, koná se na Gahurově prospektu v centru krajského města. Letošní program je připraven v souladu s novelou zákona o pyrotechnice platnou od 1. prosince.

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

Akce bude probíhat ve spodní části Gahurova prospektu, program začne v 17.15 hodin vystoupením DJ Martina, zahraje písničkář Jura. Před 18. hodinou zazní novoroční proslov primátora, po němž začne ohňostroj.

„Zlín má silnou tradici společného přivítání nového roku a jsem rád, že v ní můžeme pokračovat i letos. Připravili jsme bezpečný a důstojný program, který respektuje nová legislativní pravidla i naše vlastní městské vyhlášky,“ zmínil primátor Jiří Korec.

V Hradišti upustili od ohňostrojů už dříve

Uherské Hradiště chystá v pátek 2. ledna od 19.30 hodin v Redutě novoroční koncert s přípitkem starosty. Od pořádání ohňostrojů upustilo již dříve.

„Chceme tím trošku přispět k povědomí, že petardami, ohňostroji a veškerou pyrotechnikou trpí zejména domácí zvířata, ale samozřejmě i volně žijící zvířata,“ podotkl starosta Stanislav Blaha.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Sem se může už jen s prskavkou

„Nehledě na to, že přemíra těchto efektů zejména v závěru roku je obtěžující pro samotné obyvatele daných lokalit, takže my už dlouho žádný ohňostroj nepořádáme,“ doplnil.

Novela zákona vymezila takzvané zóny zákazu pyrotechniky. Zákon chrání nemocnice, domovy pro seniory nebo chovy a útulky pro zvířata a jejich okolí do vzdálenosti 250 metrů. Podle legislativy smí být v zakázaných zónách používána jen pyrotechnika nejnižší kategorie F1, například prskavky a bouchací kuličky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vánoce v Gottwaldově: fronty, podpultové zboží, ovoce na příděl a Tuzex

Gottwaldovské Vánoce

Před rokem 1989 vypadaly Vánoce ve Zlíně jinak než dnes. Světel bylo málo, zato se stály fronty. Na dárky, na potraviny i na zboží, které je dnes považováno za samozřejmost. MF DNES popisuje, jak...

Bylo mi jasné, že je zle. Myslivec při lovu zachránil vysílenou seniorku

Petr Jordán ze Zlína zachránil starší pohřešovanou ženu ve špatně přístupné...

Myslivec Petr Jordán ze Zlína při svém nočním lovu na divočáky objevil ve špatně přístupné a odlehlé části lesa vyděšenou ztracenou seniorku, po které celý den bez výsledku pátrala policie. Vzhledem...

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

Nečekaná změna, celý dálniční obchvat Otrokovic bude od ledna zdarma

Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat...

Ministerstvo dopravy připravilo překvapivou změnu, která potěší motoristy. Celý dálniční obchvat Otrokovic na Zlínsku bude zdarma. Řidiči totiž už roky jezdí po obchvatu, který je součástí dálnice...

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

Města rozzáří ohňostroje, jen Hradiště místo pyrotechnické show chystá koncert

Novoroční ohňostroj ve Zlíně (2024)

Bez ohňostroje bude na přelomu roku z velkých měst Zlínského kraje pouze Uherské Hradiště. Ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí i Kroměříži se lidé oslav konce roku či začátku nového spojených s...

30. prosince 2025  15:45

Bylo mi jasné, že je zle. Myslivec při lovu zachránil vysílenou seniorku

Petr Jordán ze Zlína zachránil starší pohřešovanou ženu ve špatně přístupné...

Myslivec Petr Jordán ze Zlína při svém nočním lovu na divočáky objevil ve špatně přístupné a odlehlé části lesa vyděšenou ztracenou seniorku, po které celý den bez výsledku pátrala policie. Vzhledem...

30. prosince 2025  10:05

Otrokovice jednají o koupi hotelu Společenský dům. Jasno má být příští rok

Společenský dům v Otrokovicích. Funkcionalistickou stavbu z roku 1936 navrhl

Otrokovická radnice má zájem o koupi Společenského domu. Budova z baťovské éry, která je dominantou místní části Baťov, je dlouhodobě ve špatném stavu a ani její vlastník se nebrání prodeji. Obě...

30. prosince 2025  8:56

Nečekaná změna, celý dálniční obchvat Otrokovic bude od ledna zdarma

Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat...

Ministerstvo dopravy připravilo překvapivou změnu, která potěší motoristy. Celý dálniční obchvat Otrokovic na Zlínsku bude zdarma. Řidiči totiž už roky jezdí po obchvatu, který je součástí dálnice...

29. prosince 2025  16:16

Svatá rodina v plamenech. Na kroměřížském náměstí hořel slaměný betlém

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Profesionální hasiči museli v noci na pondělí likvidovat požár na Velkém náměstí v Kroměříži. Plameny tam zachvátily betlém vyrobený ze slámy. Dvě postavy oheň poškodil.

29. prosince 2025  12:16

Zlín má hotovou studii na rozšíření areálu lázní o tobogán a další atrakce

Městské lázně Zlín (říjen 2025)

Zlín má studii na rozšíření stávajícího areálu městských lázní o nové prvky. Teď řeší, kde vzít peníze. Ročně do lázní přijde přes 400 tisíc lidí a toto číslo stále roste. Přesto nenabízejí...

29. prosince 2025  9:19

Někdy mám oči plné slz, emoce k doprovázení patří, říká nemocniční kaplanka

Nemocniční kaplanka Michaela Kadlčíková z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve...

Svou pracovnu má v 10. pavilonu, kam míří příbuzní vážně nemocných pacientů i pozůstalí. Michaela Kadlčíková je součástí týmu nemocničních kaplanů v Baťově nemocnici ve Zlíně. A také matkou tří dětí...

28. prosince 2025  9:50

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

Jugase bude ve Zlíně trénovat švagr: Protekce nehrozí, už po mně šlape

Posila zlínských fotbalistů Jakub Jugas.

Mohl pokračovat v Polsku. V Cracovii, kde ztratil po minulé sezoně místo v sestavě. Nabídku mu předložily druholigové Mielce. Jednal s ambiciózním Artisem Brno. Když se ale ozval Zlín, který ho...

27. prosince 2025  12:04

Lidová řemesla jsou na vzestupu. Výrobce však většinou neuživí

Ivana Michálková ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti předvádí, jak se plete...

Desítky let upadal zájem o výrobky lidových řemeslníků. Vypadalo to, že vymřou a tradice zmizí úplně. Poslední roky se ovšem trend obrátil. Důkazem je rostoucí nabídka a poptávka na vánočních trzích...

27. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT - ELEKTRO (40 - 50 000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Anděl i žena regionu. Zlínská laktační poradkyně pomáhá i nedonošeným dětem

Dětská sestra Markéta Macků získala cenu Purpurové srdce, ve zlínské krajské...

Dětskou sestru a laktační poradkyni Baťovy nemocnice ve Zlíně Markétu Macků vnímají rodiče miminek jako anděla s velkým srdcem. Jejich přízeň jí přinesla cenu Purpurové srdce, kterou každoročně...

26. prosince 2025  8:35

Zlínská zoo pokořila metu 800 tisíc návštěvníků. V budoucnu chce překonat milion

Jubilejní osmisettisící návštěvník zlínské zoologické zahrady Josef Doležal s...

Ještě v roce 2010 byla roční návštěvnost zlínské zoologické zahrady v Lešné půl milionu lidí. Za patnáct let se zvýšila o 300 tisíc, což je mimořádně rychlý nárůst. Hranici 800 tisíc návštěvníků...

25. prosince 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.