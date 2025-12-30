V Kroměříži bude silvestrovský program na Hanáckém náměstí, kvůli novele zákona o pyrotechnice se však posunulo místo odpalu, a to na travnatou plochu před parkovací dům.
„Město pořádá jeden ohňostroj v roce, na silvestra, v přesně stanoveném čase a pod dohledem specializované firmy. Chtěl bych občany poprosit, aby si užili městský ohňostroj a upustili od neorganizovaného odpalování pyrotechniky v ulicích Kroměříže, které letos výrazně omezil zákon,“ připomněl starosta Tomáš Opatrný.
Silvestrovský program na Hanáckém náměstí zahájí v 18 hodin vystoupení kapely Reflexy. V 18.50 přijde na řadu ohňostroj.
Tradiční oslavy konce roku s ohňostrojem budou i ve Vsetíně. První část večera, Dětský silvestr s Austinem, odstartuje zítra od 18 hodin na náměstí Svobody a prostranství před kinem Vatra.
„Silvestrovský ohňostroj, kterým se loučíme s odcházejícím rokem, pořádáme mnoho let již vpodvečer v 19 hodin, aby si jej mohly užít celé rodiny, i nejmenší děti,“ sdělil starosta Jiří Čunek.
Ohňostroj bude poslední den v roce také na náměstí ve Valašském Meziříčí, město nemuselo s ohledem na novelu zákona nic měnit. Od 17 hodin čeká děti diskotéka, v 19 hodin pak přijde na řadu ohňostroj.
Ve Zlíně je hojně navštěvovaný ohňostroj tradičně na Nový rok, koná se na Gahurově prospektu v centru krajského města. Letošní program je připraven v souladu s novelou zákona o pyrotechnice platnou od 1. prosince.
Akce bude probíhat ve spodní části Gahurova prospektu, program začne v 17.15 hodin vystoupením DJ Martina, zahraje písničkář Jura. Před 18. hodinou zazní novoroční proslov primátora, po němž začne ohňostroj.
„Zlín má silnou tradici společného přivítání nového roku a jsem rád, že v ní můžeme pokračovat i letos. Připravili jsme bezpečný a důstojný program, který respektuje nová legislativní pravidla i naše vlastní městské vyhlášky,“ zmínil primátor Jiří Korec.
V Hradišti upustili od ohňostrojů už dříve
Uherské Hradiště chystá v pátek 2. ledna od 19.30 hodin v Redutě novoroční koncert s přípitkem starosty. Od pořádání ohňostrojů upustilo již dříve.
„Chceme tím trošku přispět k povědomí, že petardami, ohňostroji a veškerou pyrotechnikou trpí zejména domácí zvířata, ale samozřejmě i volně žijící zvířata,“ podotkl starosta Stanislav Blaha.
„Nehledě na to, že přemíra těchto efektů zejména v závěru roku je obtěžující pro samotné obyvatele daných lokalit, takže my už dlouho žádný ohňostroj nepořádáme,“ doplnil.
Novela zákona vymezila takzvané zóny zákazu pyrotechniky. Zákon chrání nemocnice, domovy pro seniory nebo chovy a útulky pro zvířata a jejich okolí do vzdálenosti 250 metrů. Podle legislativy smí být v zakázaných zónách používána jen pyrotechnika nejnižší kategorie F1, například prskavky a bouchací kuličky.